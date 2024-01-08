الصوص مستشارا فنيا ومسؤولا عن تطوير اللاعبين مع شاركس الصيني

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

انضم المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بكرة السلة، وسام الصوص، إلى نادي شنغهاي شاركس، والذي ينشط بالرابطة الصينية لكرة السلة.ويتولى الصوص مع الفريق الصيني شنغهاي شاركس – الذي سبق لعملاق كرة السلة الصيني ياو مينغ اللعب فيه - مسؤولية تطوير اللاعبين في النادي، إلى جانب عمله مستشارا فنيا لمدربي فرق الفئات العمرية كافة وللجنسين.وقال وسام الصوص في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "أعتقد أن هذه الفرصة تمثل خبرة ممتازة وتجربة ناجحة لمسيرتي، كما أنها تمثل اعترافا حقيقيا من نادي شنغهاي شاركس على المجهود الذي بذلته مع المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية".ويتابع: "يحظى شاركس بمنظومة عمل احترافية ويمتلك إمكانيات كبيرة، تسهل نجاح عمل أي مدرب وتفتح الباب أمامه لتقديم خبراته كاملة في العمل والتطوير"، مبديا سعادته بكونه أول مدرب أردني يتولى منصبا فنيا في الدوري الصيني.وسبق أن خاض لاعب المنتخب الوطني زيد عباس تجربة احترافية في الدوري الصيني مع فرق، شنغهاي شاركس وبيجينغ دوكس وفوجيان كسونغسنغ وشانكسي دراغون، تبعه شقيقه إسلام عباس مع فريق جيلين تايجرز، فيما لعب زيد الخص مع فريق كنداو دبل ستار، واحترف سام دغلس مع فريق شانشي زونج.ويضيف الصوص: "آمل بأن تفتح هذه التجربة المثمرة آفاقا للمدرب الأردني للعمل في الصين، وأن أكون سفيرا للمدربين الأردنيين في دول شرق آسيا"، كاشفا عن انتهاء ارتباطه مع أكاديمية DME الرياضية في الولايات المتحدة من منصبه مديرا لكرة السلة والمدرب الرئيس في أكاديمية التطوير، التي أكدت ترحيبها بعودته للتدريب فيها بأي وقت، وفقا لحد قوله.ويستطرد: "أسعى دائما للتطور وتعزيز خبراتي، ولدي طموحات وشغف كبير لتحقيق ذلك، كما أن فرصة العمل في دوري بحجم الصين وبهذا التوقيت المهم، يجسد التوافق في بناء علاقة تشاركية طويلة الأمد بين المدرب ومنظومة الفريق".واختتم: "يجب أن يشغل المدرب نفسه بالتطوير ورفع كفاءته، وهذه الخبرات مهمة لتعزيز قدراته ومواكبة تطورات اللعبة"، مجددا كذلك تمنياته بأن يساهم وجوده في الصين بفتح الباب أمام تسويق اللاعب الأردني.وكان رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، أكد في حديث سابق لـ"الغد"، قرب تجديد عقد وسام الصوص مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول بكرة السلة، حيث من المتوقع أن يصل الأردن مطلع شباط (فبراير) المقبل، لبدء التدريبات مع "صقور الأردن"، الذي يتحضر لخوض تصفيات كأس آسيا 2025.ويستهل المنتخب الوطني مشواره في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية بمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.ويعد وسام الصوص (40 عاما)، من الجيل الذهبي لكرة السلة الأردنية الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم (تركيا 2010) للمرة الأولى في تاريخه لاعبا، كما يعد أول مدرب وطني يقود المنتخب إلى التأهل الثالث بنهائيات كأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة"، وأحرز لقب النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة واللقب الخامس في تاريخ الأردن "رقم قياسي".وكتب الصوص تاريخا خاصا مع "الصقور" نهاية العام الماضي أيضا، بعدما قادهم للظفر بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية، وهي الميدالية الأولى في سجل مشاركات الأردن بالألعاب الجماعية على مدار تسع نسخ خاضها في الألعاب الآسيوية وبمختلف الرياضات، والأولى لكرة السلة الأردنية على صعيد مسابقات الرجال.