"الطائرة الأردنية" تستعين بـالمدرسة التونسية بحثا عن الإنجاز

اضافة اعلان

بعد أن أعلن الاتحاد الأردني للكرة الطائرة عن تعاقده مع المدرب التونسي هيثم الوسلاتي، من المقرر أن يصل إلى عمان مساء اليوم المدرب التونسي، وذلك للإشراف على المنتخبات الوطنية، ويأتي تعاقد الاتحاد معه خلفا للمدرب الأرجنتيني ماتياس أوليفير، وضمن خطة الاتحاد للنهوض بالمنتخبات الوطنية كافة، من خلال البرامج التدريبية التي ستخضع لها طيلة المرحلة المقبلة، والتي تسبق مشاركاتها الرسمية سواء كانت العربية أو القارية حسب ما أكده نائب رئيسة الاتحاد الأردني جهاد قطيشات في أكثر من مناسبة، حيث شدد على أهمية المرحلة المقبلة، والمشاركات التي ستخضع إليها المنتخبات الوطنية، مع التركيز على منتخبات الفئات العمرية (الشباب والناشئين والواعدين).وخلال الفترة الماضية، خضعت "الطائرة الأردنية" إلى التجربة الأرجنتينية التي وصفت بالناجحة من خلال المدرب ماتياس، الذي قاد المنتخبات الوطنية إلى سلسلة من المشاركات الرسمية، وحقق معها نتائج وإنجازات لافتة، كان أبرزها وضع المنتخب الوطني للسيدات على منصة التتويج لبطولة غرب آسيا الأولى باحتلاله المركز الثاني بين عشرة فرق، وقاد المنتخب ذاته في الدورة الرياضية العربية التي جرت في الجزائر مؤخرا، وساهم بحصول المنتخب الوطني على الميدالية الأولى في تاريخ مشاركات "الطائرة الأردنية" في الدورات العربية، حيث نال الميدالية البرونزية، في الوقت الذي كان فيه المنتخب الوطني للرجال قريبا من الحصول على الميدالية ذاتها لولا خسارته في المباراة الفاصلة مع المنتخب القطري.ويقول نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات: "إنه وبتوجيهات من سمو رئيسة الاتحاد الأميرة آية بنت الفيصل، سنواصل دعم ورعاية المنتخبات الوطنية كافة، فهي تعتبر الأساس في عملية التطوير التي نسعى إليها حاليا، وأن المنتخبات الستة (الرجال والسيدات والشباب والناشئين والواعدين والواعدات) ستواصل عملها بإشراف مباشر من المدير الفني الجديد ومعه ثلة من المدربين المحليين، وذلك ضمن برامج عمل سيتم تنفيذها على أرض الواقع وبمتابعة دقيقة مع لجنة المنتخبات الوطنية والأجهزة الإدارية.وتعتبر المدرسة التونسية متقدمة ومتطورة في لعبة الكرة الطائرة، ومنتخباتها وفرق أنديتها لها "الباع الطويل" في اللعبة، ولطالما خرجت المدرسة التونسية الكثير من المدربين المميزين ومنهم المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، الذي يملك سيرة رياضية حافلة من خلال إشرافه على الكثير من الفرق والمنتخبات التي قادها في مسيرته التدريبية، حيث قاد العديد من الفرق التونسية، والمنتخبات التونسية للفئات العمرية التي عمل معها، وحقق معها إنجازات كبيرة خصوصا في البطولات الأفريقية، ومن أبرز الأندية التونسية التي أشرف على تدريباتها (مولودية بوسالم، المستقبل الرياضي، السلام التونسي، الترجي، المرسى، وتونس الجوية)، فيما قاد العديد من الأندية العربية ومنها (الاتحاد السعودي، السلام العماني، الحرس السلطاني العماني، الأهلي السعودي).ومن المقرر أن يعقد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات مؤتمرا صحفيا في الأيام القليلة المقبلة، يقدم من خلاله المدير الفني للمنتخبات الوطنية الوسلاتي، ويعلن أيضا عن برنامج المنتخبات الوطنية، والبطولات التي ستشارك فيها في المرحلة المقبلة.