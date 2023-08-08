"الطائرة" يبحث عن مدير فني عربي "والناشئين" يواجه "الفلسطيني والسوري" وديا

مصطفى بالو

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أكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن النية تتجه إلى عدم تجديد عقد المدير الفني للمنتخبات الوطنية الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو، مشيرا إلى انتهاء عقده في 30 حزيران (يونيو) الماضي، مبينا أن الاتحاد يفتح قنوات التفاوض لاستقطاب مدير فني عربي للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.وحول الأسباب التي دفعت اتحاد الكرة الطائرة لعدم تجديد ماتياس، رد قطيشات: " بعد انتهاء منافسات الدورة العربية، طالب ماتياس بإجازة 14 يوما للسفر إلى بلاده، وتفاجأنا بإرسال طلب إلينا يطالب فيه بتمديد مدة الإجازة، في الوقت الذي يعرف فيه حاجتنا الفنية الماسة له، مع اقتراب مشاركة منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا بعد أيام في السعودية، إلى جانب مطالبته بشروط جديدة لتمديد عقده من خلال الاتحاد الدولي، علما أننا كنا قد خاطبنا الدولي بتجديد العقد حسب الشروط السابقة، إلا أن غيابه في وقت الحاجة له، ومحاولته فرض شروط جديدة على الاتحاد، يدفعنا لغض النظر عن تجديد عقده، ونتجه نحو استقطاب مدير فني عربي لقيادة المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة".وعن توقعاته لحظوظ منتخب الناشئين المشارك في بطولة غرب آسيا بالسعودية خلال الفترة 15-25 آب (أغسطس) الحالي، قال قطيشات: "نعول على هذا المنتخب الكثير، ونسميه بمعنى الكلمة منتخب الأمل ومستقبل الطائرة الأردنية، ويضم مواهب مميزة تواجدت أغلبها في صفوفه منذ مشاركتنا العام الماضي، حين لعبوا إلى جانب فئة تكبرهم، استفادوا منها بالاحتكاك وتطوير المستوى، وانطلقنا في تجهيزهم لهذه البطولة منذ فترة طويلة، لينافسوا في هذه النسخة ضمن فئتهم العمرية 2005-2006، ومتفائلون بتحقيقهم نتائج مميزة في البطولة الإقليمية، تزيد من جاهزيتهم في الوقت ذاته، خاصة ونحن بصدد استضافة البطولة العربية للناشئين العام المقبل".وتابع: "نثمن موقف اتحاد كرة الطائرة الفلسطيني الشقيق "التوأم"، حين وافق على طلبنا بالحضور إلى عمان، رغم عدم مشاركتهم في بطولة غرب آسيا، حيث سيخوض منتخبنا لقاءين استعداديين اليوم وغدا، في الوقت الذي نحاول فيه إقامة لقائين وديين أيضا مع المنتخب السوري، الذي سيتوجه من الأردن برا إلى السعودية، ونجري الاتصالات مع الجهات المعنية لضمان استضافتهم لأيام قبيل مشاركتهم في بطولة غرب آسيا".من جانبه، طمأن المدير الفني للناشئين فايز الدعجة على استعدادات منتخب "الأمل" للمنافسة الإقليمية، مشيرا إلى أنه يملك أفضل الخامات والمواهب التي تعتبر مصدر الأمل للطائرة الأردنية، منوها إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه منتخب "الناشئين من رئيسة الاتحاد سمو الأمير آية بنت الفيصل، ومتابعة نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات، والتي أفضت إلى إقامة معسكر تدريبي مغلق في مركز الإعداد الأولمبي، وخوض مباريات ودية مع منتخب الرجال وعدد من أندية المقدمة في الدوري الممتاز.وحول قرعة المنتخب الوطني التي أفرزت وقوعه بالمجموعة الأولى، إلى جانب السعودية، قطر، لبنان، رد الدعجة: "يرتفع مؤشر الجهوزية البدني والفني والتكتيكي للمنتخب الوطني، وسيزداد ارتفاعا مع خوض مبارياتنا الودية أمام فلسطين وسورية قبل انطلاق المنافسات القارية، وتعتبر مجموعتنا أكثر صعوبة من المجموعة الثانية التي تضم الإمارات، الكويت، البحرين، وسورية، لكن نوجه بوصلتنا نحو تحقيق نتائج إيجابية، تؤكد حضور الطائرة الأردنية في المنافسات العربية والإقليمية والقارية".