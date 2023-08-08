الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

"الطائرة" يبحث عن مدير فني عربي "والناشئين" يواجه "الفلسطيني والسوري" وديا

المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة-(الغد)
المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة-(الغد)
 أكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن النية تتجه إلى عدم تجديد عقد المدير الفني للمنتخبات الوطنية الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو، مشيرا إلى انتهاء عقده في 30 حزيران (يونيو) الماضي، مبينا أن الاتحاد يفتح قنوات التفاوض لاستقطاب مدير فني عربي للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان
وحول الأسباب التي دفعت اتحاد الكرة الطائرة لعدم تجديد ماتياس، رد قطيشات: " بعد انتهاء منافسات الدورة العربية، طالب ماتياس بإجازة 14 يوما للسفر إلى بلاده، وتفاجأنا بإرسال طلب إلينا يطالب فيه بتمديد مدة الإجازة، في الوقت الذي يعرف فيه حاجتنا الفنية الماسة له، مع اقتراب مشاركة منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا بعد أيام في السعودية، إلى جانب مطالبته بشروط جديدة لتمديد عقده من خلال الاتحاد الدولي، علما أننا كنا قد خاطبنا الدولي بتجديد العقد حسب الشروط السابقة، إلا أن غيابه في وقت الحاجة له، ومحاولته فرض شروط جديدة على الاتحاد، يدفعنا لغض النظر عن تجديد عقده، ونتجه نحو استقطاب مدير فني عربي لقيادة المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة".
وعن توقعاته لحظوظ منتخب الناشئين المشارك في بطولة غرب آسيا بالسعودية خلال الفترة 15-25 آب (أغسطس) الحالي، قال قطيشات: "نعول على هذا المنتخب الكثير، ونسميه بمعنى الكلمة منتخب الأمل ومستقبل الطائرة الأردنية، ويضم مواهب مميزة تواجدت أغلبها في صفوفه منذ مشاركتنا العام الماضي، حين لعبوا إلى جانب فئة تكبرهم، استفادوا منها بالاحتكاك وتطوير المستوى، وانطلقنا في تجهيزهم لهذه البطولة منذ فترة طويلة، لينافسوا في هذه النسخة ضمن فئتهم العمرية 2005-2006، ومتفائلون بتحقيقهم نتائج مميزة في البطولة الإقليمية، تزيد من جاهزيتهم في الوقت ذاته، خاصة ونحن بصدد استضافة البطولة العربية للناشئين العام المقبل".
وتابع: "نثمن موقف اتحاد كرة الطائرة الفلسطيني الشقيق "التوأم"، حين وافق على طلبنا بالحضور إلى عمان، رغم عدم مشاركتهم في بطولة غرب آسيا، حيث سيخوض منتخبنا لقاءين استعداديين اليوم وغدا، في الوقت الذي نحاول فيه إقامة لقائين وديين أيضا مع المنتخب السوري، الذي سيتوجه من الأردن برا إلى السعودية، ونجري الاتصالات مع الجهات المعنية لضمان استضافتهم لأيام قبيل مشاركتهم في بطولة غرب آسيا".
من جانبه، طمأن المدير الفني للناشئين فايز الدعجة على استعدادات منتخب "الأمل" للمنافسة الإقليمية، مشيرا إلى أنه يملك أفضل الخامات والمواهب التي تعتبر مصدر الأمل للطائرة الأردنية، منوها إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه منتخب "الناشئين من رئيسة الاتحاد سمو الأمير آية بنت الفيصل، ومتابعة نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات، والتي أفضت إلى إقامة معسكر تدريبي مغلق في مركز الإعداد الأولمبي، وخوض مباريات ودية مع منتخب الرجال وعدد من أندية المقدمة في الدوري الممتاز.
وحول قرعة المنتخب الوطني التي أفرزت وقوعه بالمجموعة الأولى، إلى جانب السعودية، قطر، لبنان، رد الدعجة: "يرتفع مؤشر الجهوزية البدني والفني والتكتيكي للمنتخب الوطني، وسيزداد ارتفاعا مع خوض مبارياتنا الودية أمام فلسطين وسورية قبل انطلاق المنافسات القارية، وتعتبر مجموعتنا أكثر صعوبة من المجموعة الثانية التي تضم الإمارات، الكويت، البحرين، وسورية، لكن نوجه بوصلتنا نحو تحقيق نتائج إيجابية، تؤكد حضور الطائرة الأردنية في المنافسات العربية والإقليمية والقارية".
أحد رجال الدرك في مهمة رياضية - (من المصدر)

خطة أمنية شاملة لبطولة العالم للمصارعة منذ 52 دقيقة

فريق الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي( الغد)

"القيد" يحرم الفيصلي والوحدات الاستفادة من تعليمات "الآسيوي" منذ 52 دقيقة

من المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للسيدات في القاهرة - (من المصدر)

3 انتصارات لـ "سلة السيدات" مع ختام معسكره في مصر منذ 52 دقيقة

دوري المحترفين

نقل مباراة السلط والحسين إربد لملعب البترا لعدم جاهزية الملعب منذ8 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

ماراثون "النشامى" نحو مونديال 2026.. مطبات كثيرة وعثرات متوقعة

منذ 52 دقيقة
الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

البحرين تستضيف "اليد الآسيوية" ومشاركة أردنية متوقعة

منذ 52 دقيقة
تعبيرية

انطلاق منافسات "طائرة" كأس الأميرة آية للسيدات اليوم

منذ 52 دقيقة
مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني لكرة الطاولة (من المصدر)

"دولي الطاولة" يعلن قوائم المشاركين في بطولة الأردن الدولية

منذ 52 دقيقة
من معسكر المنتخب الوطني مع نظيره البلغاري - (من المصدر)

"المصارعة" يقيم معسكرا داخليا مع بلغاريا تأهبا لبطولة العالم

منذ 52 دقيقة
المدرب الوطني ماهر إسماعيل -(الغد)

ماهر إسماعيل.. من حارات البقعة إلى ميادين التدريب القطرية

منذ 52 دقيقة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مشكلة متفق عليها.. ما الحل؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

نماذج النمو الاقتصادي في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن الطبقة السياسية

ماهر أبو طير |اليوم

إجراءات طبية متقدمة بالتقسيط

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ24 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 