"الطائرة" يسمح للاعب الفلسطيني المشاركة في البطولات المحلية دون شروط

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قرر الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، السماح للاعب الفلسطيني المشاركة في البطولات المحلية التي يقيمها الاتحاد دون شروط، واعتباره كلاعب محلي، وذلك اعتبارا من الموسم الحالي 2024.وباركت الهيئة العامة للاتحاد هذا القرار، وأشادت بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بدعم الأشقاء الفلسطينيين، ووقوفه الدائم بجانبهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ودعم صمودهم.وخلال الاجتماع الذي عقد أمس في قاعة المرحوم عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، أكد نائب سمو رئيس الاتحاد جهاد قطيشات، أن القرار جاء بتوجيهات من رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الحركة الرياضية في فلسطين، وحرمان اللاعبين من ممارسة الألعاب الرياضية بسبب العدوان الغاشم الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية.وقال قطيشات "تم التنسيق مع الاتحاد الفلسطيني بهذا الخصوص، وإن الأندية المحلية سواء التي تلعب في دوري أندية الدرجة الممتازة، أو الأندية التي تلعب في دوري الدرجة الأولى، يسمح لها باستقدام لاعب واحد دون شروط، ومعاملته بالكامل كأي لاعب أردني، وهذا أقل الواجب الذي نقدمه للإخوة الأشقاء الفلسطينيين، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الرياضة الفلسطينية وما تتعرض له من اعتداءات غاشمة أوقفت عجلة دورانها، وبالتالي كان لا بد لنا في الاتحاد الأردني، وبتوجيهات ودعم من رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل من اتخاذ هذا القرار، إضافة إلى الترحيب بمشاركة المنتخبات الفلسطينية في البطولات العربية والإقليمية التي يستضيفها الاتحاد".واستهل اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الجيش العربي، وشهداء فلسطين، في الوقت الذي رفع فيه قطيشات باسم أسرة الاتحاد الأردني التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة عيد الاستقلال، واليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.وصادقت الهيئة العامة على التقريرين المالي والإداري عن العام 2023، وأثنت على الجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد برئاسة سمو الأميرة آية بنت فيصل في تطوير اللعبة من خلال البرامج الهادفة.