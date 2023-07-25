الثلاثاء 25 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الطالبية يقف بفكر "أبو رياش" على ناصية حلم التأهل إلى "الثانية"

فريق الطالبية لكرة القدم- (من المصدر)
فريق الطالبية لكرة القدم- (من المصدر)
عمان- يقف فريق الطالبية على ناصية حلم التأهل إلى الدرجة الثانية لكرة القدم، في الخطوة الأخيرة الرسمية، عندما يقابل فريق حريما عند الساعة 5 والنصف على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات دور الثمانية، بعد أن حل ثانيا في مجموعته بفكر المدير الفني الطموح حسام أبورياش الذي رسم خريطة الطريق في الدورياضافة اعلان
واستطاع "أبو رياش" و"أبناؤه" اللاعبين، المدعومين من قبل مجلس الإدارة برئاسة "العقل المدبر" سامي المشارفة، أن يخلقوا حالة فرح إيجابية، في مخيم الطالبية ولواء الجيزة، مصحوب "بهبة" جماهيرية قل نظيرها. 
الطالببية الذي حل ثانيا في مجموعته، بعد أن تغلب على فريق محي بنتيجية 3-1، وتعادل مع مؤاب بنتيجة 0-0 ، وإن ضمن التأهل إلى الجولة الثانية، إلا أن الخسارة التي تعرض لها أمام لب بنتيجة 1-2، كانت بمثابة الضربة التي أعلنت الصحوة للاعبين، ليستفيقوا من الغفوة، وأعطتهم الحافز على عدم التراجع والاستسلام على طريق التأهل المعبدة بالصعوبات، خاصة، إن التقت الفرق المرشحة للصعود، وحقق الفوز على شباب الحسين بنتيجة 2-1  في دور 32، وأتبعه بالفوز على الطفيلة بنتيجة 3-1، ليعيد أبورياش وفريقه الفني الذي يضم كلا من: مساعده أمجد الهبيدي، ومدرب حراس المرمى رفيق العجوري، ترتيب الأوراق سريعا بالعمل والاجتهاد تحضيرا للأدوار الإقصائية، ووقفت لجنة رياضية خبيرة برئاسة "اللاعب الذهبي" طلال الربايعة، خلف الفريق سعيا لاستعادة الماضي العريق للنادي الذي تأسس العام 1968، وهي التي رشحت المدير الفني أبورياش لهذه المهمة، ووضعت خطتها التي التقت مع "الفنية"، عملت على تذليل الصعاب بالتعاون مع مجلس إدارة النادي، وإن لم تكمل مهمتها الرسمية لأسبابها الخاصة، إلا أن أنها تقف خلف الفريق في مدرجات الملاعب، وتحفز منظومة الفريق على طريقتها المنتمية للطالبية وأهله.
ويقول المدير الفني حسام أبورياش عن مباراته المهمة أمام حريما الحاسمة نحو التأهل: "يعتبر فريق حريما من أفضل فرق الدرجة الثالثة، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، يغلفها الانسجام والسرعة والقوة البدنية، تابعت بعض المباريات لهذا الفريق الذي أصفه بـ"الصعب"، لكن لدي الثقة بلاعبي الفريق لإنجاز المطلوب، حيث لخصنا وفريقي المعاون نقاط القوة والضغف، ونجهز الفريق لهذه المباراة الأهم في مسيرتنا التنافسية".
وتابع: "ما لفت الانتباه الحالة الجماهيرية التي ترافق فريق حريما، حيت تزيد أعداهم على 1200 مشجع في كل مباراة، وهذا يفسر سبب انتصاراته عندما أقصى فريق المغير أقوى المرشحين بفارق الركلات الترجيحية، وهنا أناشد جماهير الطالبية التي لم تبخل بوقفتها وكانت بمثابة اللاعب 12 في الملعب، أن تحضر بكثافة في هذه المباراة المرتقبة على بطاقة الصعود للثانية، حين تصعد الـ4 فرق الفائزة في دور الثثمانية إلى مصاف أندية الدرجة الثانية في حلم طال انتظاره للطالبية وجماهيره".
يذكر أن فريق الطالبية، يضم نخبة من اللاعبين المميزين، ولا سيما أنس العمصي، حسان محارمة، محمد النجار، عبد أبورزيق، أنس البجالي، محمد أبوحسن، محمد برغش، حمزة جمال، عبدالرحمن المحارمة.
لاعبو الوحدات الاحتياط في لقاء ذهاب "السوبر" أمام الفيصلي - (تصوير: أمجد الطويل)

دكة البدلاء.. علامة فارقة للوحدات في إياب "السوبر" منذ2 ساعة

من فعاليات بطولة صيفية سابقة - (من المصدر)

"السباحة" يصدر تعليمات بطولة البراعم الصيفية منذ2 ساعة

الخلايلة يتوج الفائزين في سباق "بووست" الأول للأطفال

الخلايلة يتوج الفائزين في سباق "بووست" الأول للأطفال منذ2 ساعة

دوري الناشئين

إصدار جدول مباريات دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة منذ10 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المجنس الأميركي رونداي هوليس جيفرسون - (من المصدر)

الأميركي جيفرسون.. مؤشرات رقمية تبشر بإضافة نوعية لمنتخب السلة

منذ2 ساعة
عدد من لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو - (من المصدر)

العساف: نسعى لتأهيل أكبر عدد من لاعبي "التايكواندو" لأولمبياد باريس

منذ2 ساعة
لاعب الوحدات محمد عبد المطلب يحاول المرور من لاعب الفيصلي نزار الرشدان في لقاء ذهاب السوبر - (تصوير: أمجد الطويل)

"السوشال ميديا" تهيئ مقاتليها لـ"معركة" الفيصلي والوحدات

منذ2 ساعة
من مواجهة الاتحاد والأرثوذكسي بدوري المحترفات - (من المصدر)

46 ألف دينار جوائز بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية

منذ2 ساعة
لاعبو فريق الصريح خلال وجبة تدريبية تحضيرا للدوري - (من المصدر)

أندية "الأولى".. طموحات كبيرة تصطدم بأزمات مالية

منذ2 ساعة
مركز الفارس للتايكواندو سيطر على القاب البطولة الأخيرة -( من المصدر)

مراكز وأندية التايكواندو تلعب دورا كبيرا برفد المنتخبات ‏بعناصر جديدة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

توطين السوريين ودمجهم في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

إنهم يضربون "التوجيهي"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مباحثات اقتصادية جديدة في واشنطن

سلامة الدرعاوي |اليوم

عودة اللاجئين السوريين قريبا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

إسلاميون وأميركا والشريعة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 