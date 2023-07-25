الطالبية يقف بفكر "أبو رياش" على ناصية حلم التأهل إلى "الثانية"

مصطفى بالو

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عمان- يقف فريق الطالبية على ناصية حلم التأهل إلى الدرجة الثانية لكرة القدم، في الخطوة الأخيرة الرسمية، عندما يقابل فريق حريما عند الساعة 5 والنصف على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات دور الثمانية، بعد أن حل ثانيا في مجموعته بفكر المدير الفني الطموح حسام أبورياش الذي رسم خريطة الطريق في الدوريواستطاع "أبو رياش" و"أبناؤه" اللاعبين، المدعومين من قبل مجلس الإدارة برئاسة "العقل المدبر" سامي المشارفة، أن يخلقوا حالة فرح إيجابية، في مخيم الطالبية ولواء الجيزة، مصحوب "بهبة" جماهيرية قل نظيرها.الطالببية الذي حل ثانيا في مجموعته، بعد أن تغلب على فريق محي بنتيجية 3-1، وتعادل مع مؤاب بنتيجة 0-0 ، وإن ضمن التأهل إلى الجولة الثانية، إلا أن الخسارة التي تعرض لها أمام لب بنتيجة 1-2، كانت بمثابة الضربة التي أعلنت الصحوة للاعبين، ليستفيقوا من الغفوة، وأعطتهم الحافز على عدم التراجع والاستسلام على طريق التأهل المعبدة بالصعوبات، خاصة، إن التقت الفرق المرشحة للصعود، وحقق الفوز على شباب الحسين بنتيجة 2-1 في دور 32، وأتبعه بالفوز على الطفيلة بنتيجة 3-1، ليعيد أبورياش وفريقه الفني الذي يضم كلا من: مساعده أمجد الهبيدي، ومدرب حراس المرمى رفيق العجوري، ترتيب الأوراق سريعا بالعمل والاجتهاد تحضيرا للأدوار الإقصائية، ووقفت لجنة رياضية خبيرة برئاسة "اللاعب الذهبي" طلال الربايعة، خلف الفريق سعيا لاستعادة الماضي العريق للنادي الذي تأسس العام 1968، وهي التي رشحت المدير الفني أبورياش لهذه المهمة، ووضعت خطتها التي التقت مع "الفنية"، عملت على تذليل الصعاب بالتعاون مع مجلس إدارة النادي، وإن لم تكمل مهمتها الرسمية لأسبابها الخاصة، إلا أن أنها تقف خلف الفريق في مدرجات الملاعب، وتحفز منظومة الفريق على طريقتها المنتمية للطالبية وأهله.ويقول المدير الفني حسام أبورياش عن مباراته المهمة أمام حريما الحاسمة نحو التأهل: "يعتبر فريق حريما من أفضل فرق الدرجة الثالثة، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، يغلفها الانسجام والسرعة والقوة البدنية، تابعت بعض المباريات لهذا الفريق الذي أصفه بـ"الصعب"، لكن لدي الثقة بلاعبي الفريق لإنجاز المطلوب، حيث لخصنا وفريقي المعاون نقاط القوة والضغف، ونجهز الفريق لهذه المباراة الأهم في مسيرتنا التنافسية".وتابع: "ما لفت الانتباه الحالة الجماهيرية التي ترافق فريق حريما، حيت تزيد أعداهم على 1200 مشجع في كل مباراة، وهذا يفسر سبب انتصاراته عندما أقصى فريق المغير أقوى المرشحين بفارق الركلات الترجيحية، وهنا أناشد جماهير الطالبية التي لم تبخل بوقفتها وكانت بمثابة اللاعب 12 في الملعب، أن تحضر بكثافة في هذه المباراة المرتقبة على بطاقة الصعود للثانية، حين تصعد الـ4 فرق الفائزة في دور الثثمانية إلى مصاف أندية الدرجة الثانية في حلم طال انتظاره للطالبية وجماهيره".يذكر أن فريق الطالبية، يضم نخبة من اللاعبين المميزين، ولا سيما أنس العمصي، حسان محارمة، محمد النجار، عبد أبورزيق، أنس البجالي، محمد أبوحسن، محمد برغش، حمزة جمال، عبدالرحمن المحارمة.