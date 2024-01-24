الطاولة في 2024: تركيز على المنتخبات الوطنية وبطولة النخبة حاضرة

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حملت روزنامة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة للعام الحالي 2024، والتي تم رفعها إلى اللجنة الأولمبية الأردنية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، الكثير من النشاطات سواء كانت المحلية من خلال اقامة البطولات المعتمدة لكلا الجنسين ولمختلف الفئات العمرية، أو المخصصة لمشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية، والتي يتطلع اليها الاتحاد بأهمية خاصة، وهنا تبرز المشاركة في تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي تقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.واخذت النشاطات المحلية نصيبها من النشاطات المحلية، والتي ستقام على مدار العام الحالي، وهي تشتمل على بطولات الفئات العمرية للأندية، وبطولة المملكة التصنيفية المفتوحة، وبطولة الرواد، ودوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية الدرجة الثانية، ودوري أندية السيدات، اضافة إلى بطولة النخبة، والتي ستكون حاضرة بكل قوة من خلال الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في دوري الأولى، كما أن الجانب التدريبي سيكون له نصيب في الخطة من خلال اقامة سلسلة من الدورات التدريبية، والحال ينطبق على الدورات التحكيمية ايضا.مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية أخذت نصيبا وافرا من الخطة، من خلال مشاركتها في البطولات الرسمية المعتمدة من قبل الاتحادات (الدولي والعربي والآسيوي وغرب آسيا)، ولعل من أبرز هذه المشاركات التصفيات الأولمبية المقبلة، والتي تأخذ جهدا كبيرا من الاتحاد في مساعيه لاعداد المنتخب الوطني (الرجال والسيدات) بالصورة المثالية، التي تعزز من فرصها في المنافسة لإنتزاع بطاقتي التأهل المخصصتين لمنطقة غرب آسيا، إلى جانب مشاركة المنتخبات الأخرى في البطولات، حيث تتجه النيه لدى الاتحاد لاستضافة تصفيات غرب آسيا للشباب المؤهلة إلى البطولة الآسيوية.كما تشتمل الخطة على المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، والتي تسبق مشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، واستضافة العديد من المنتخبات ذات الطابع القوي والمستوى المتقدم، وذلك لخوض لقاءات ودية مع منتخباتنا الوطنية.وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي "عندما شرع الاتحاد في وضع الخطوط الأولية للخطة تم الأخذ بعين الإعتبار المشاركات الواسعة للمنتخبات الوطنية كافة، وضرورة تجهيزها بالصورة الفنية المثالية من خلال اقامة المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وتم التركيز على الاستفادة من اتفاقيات التعاون المبرمة مع الاتحادات العربية والآسيوية، وفعلا تم التنسيق معها والاتفاق على تبادل المعسكرات التدريبية، مع ضرورة مشاركة كافة لاعبي المنتخبات الوطنية، والذين يتمتعون بمستويات فنية عالية، كما أن الخطة ركزت ايضا على اقامة النشاطات المحلية كافة لتتوافق مواعيدها مع برامج المنتخبات الوطنية، وبرامج الأندية، ومواعيد الامتحانات المدرسية، وكل ذلك ينصب لمصلحة اللاعبين وتهيأت الأجواء المثالية أمامهم".واشار الزعبي إلى أن برامج المنتخبات الوطنية بدأت منذ بداية العام الحالي من خلال التدريبات المكثفة التي يقودها المدير الفني المصري عمرو رضا ومعه مجموعة من المدربين المحليين، الذين يتوزعون على كافة المنتخبات الوطنية، حيث التركيز ينصب حاليا على اعداد اللاعبين بكافة الجوانب الفنية والبدنية ليكونوا جاهزين قبل الموعد الرسمي المحدد للتصفيات الأولمبية، ويتخلل هذا التحضير المعسكر التدريبي المشترك للاعبي المنتخب الوطني ولاعبي المنتخب المصري، والذي يقام في العاصمة عمان ويتخلله إجراء العديد من اللقاءات بين كافة اللاعبين".ولفت الزعبي إلى أن الاتحاد الدولي اكد على اقامة بطولة الرواد في الأردن والمقررة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة الكثير من اللاعبين المميزين على مستوى العالم، والذي سبق لهم وأن توجوا في العديد من القاب بطولات العالم، والبطولات آسيا، مشددا على أن التحضير لإستضافة هذه البطولة بدأ منذ فترة وتتطلب تجهيزات على أعلى مستوى.