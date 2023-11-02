"الطاولة" يخضع لبرنامج تدريبي مكثف تحضيرا للتصفيات الأولمبية

اضافة اعلان

أعلن رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي، أن الاتحاد أنجز البرنامج التحضيري المكثف، الذي سيخضع إليه المنتخب الوطني، الذي سيشارك في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الأردنية من خلال مركز الإعداد الأولمبي، والذي يتضمن إقامة سلسلة من المعسكرات التدريبية، والمشاركة في البطولات الدولية الرسمية، والتي تهدف جميعها لرفع المستوى الفني للاعبين الذين سيمثلون الأردن في التصفيات الأولمبية، والتي يتطلع إليها الاتحاد بأهمية بالغة، ضمن مساعيه لحجز بطاقتي التأهل (الرجال والسيدات) إلى دورة الألعاب الأولمبية.تصفية المنتخبات الوطنيةوكان الاتحاد الأردني أقام مؤخرا في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، التصفية الأولى الخاصة باختيار عناصر المنتخبات الوطنية، والتي ستدخل في برنامج تدريبي مكثف يسبق مشاركاتها الرسمية المقبلة، حيث يتضمن البرنامج التدريبي الوحدات التدريبية اليومية، والمعسكرات الداخلية والخارخية، والتي يسعى الاتحاد إلى تأمينها، من خلال العلاقات الطيبة التي تربط الاتحاد مع الاتحادات العربية، وجاءت نتائج التصفية الأولى التي تابعها الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، كالآتي:في فئة 11 سنة (الذكور)، فاز بالمركز الأول: ركان الزعبي، والثاني: مراد الحسني، والثالث: عبدالله بركات، والرابع: عبدالرحمن عجاج، وفي فئة 11 (الإناث)، فازت بالمركز الأول: ايلين ذريوات، والثاني: ليندا درويش، والثالث: لورا الخطيب، والرابع: ميس الجعافرة، وفي فئة 13 سنة (الذكور)، فاز بالمركز الأول: ركان الزعبي، والثاني: ركان القرعلي، والثالث: يامن الجعافرة، والرابع: براء العوفي، وفي فىة 13 سنة (الإناث)، فازت بالمركز الأول: غلا ذريوات، والثاني: جنى ذريوات، والثالث: ايلين ذريوات، والرابع: جنى صدقة، وفي فئة 15 سنة (الذكور)، فاز بالمركز الأول: عيسى الشماع، والثاني: مؤمن الجعافرة، والثالث: ركان الزعبي، والرابع: يامن الجعافرة، وفي فئة 15 سنة (الإناث)، فازت بالمركز الأول: آية بركات، والثاني: غلا ذريوات، والثالث: حياة خالد، والرابع: جنى صدقة، وفي فئة 17 سنة (الذكور)، فاز بالمركز الأول: جاد بيساني، والثاني: عيسى الشماع، والثالث: مؤمن الجعافرة، والرابع: قصي نجادات، وفي فئة 17 سنة (الإناث)، فازت بالمركز الأول: ريناد الحسيني والثاني: زينة صدقة، والثالث: حياة خالد، والرابع: آية بركات، وفي فئة 19 سنة (الذكور)، فاز بالمركز الأول: عبدالله مفيد، والثاني: جاد بيساني، والثالث: رائد الديميسي، والرابع: وسيم أبو شنب، وفي فىة 19 سنة (الإناث)، فازت بالمركز الأول: ريناد الحسيني، والثاني: زينة صدقة، والثالث: حياة خالد، والرابع: آية بركات، وفي فئة الرجال، فاز بالمركز الأول: خالد باسم، والثاني: محمد بني سلامة، والثالث: حسن الحوراني، والرابع: رائد الديميسي، علما بأن اللاعبين زياد عزيز وزيد أبو يمن، لم يشاركا في التصفية بطلب من الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، وفي فئة السيدات، فازت المركز الأول: تيماء أبو يمن، والثاني: زينة صدقة، والثالث: دانا الخطيب، والرابع: براء الوديان.