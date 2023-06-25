"الطاولة" يعلن قائمة لاعبيه المشاركين بالدورة العربية بالجزائر

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أعلن الاتحاد الأردني لكرة الطاولة عن قائمة المنتخب الوطني للرجال والسيدات، التي ستخوض منافسات الدورة الرياضية العربية الخامسة عشرة، والتي تقام في الجزائر خلال الفترة 5 ولغاية 15 تموز (يوليو) المقبل.وضمت قائمة منتخب الرجال كلا من: زيد أبو يمن وزياد الدميسي وحسن الحوراني ومحمد سلامة وخالد خضر، بينما ضمت قائمة منتخب السيدات كلا من: (بتول خضر وزينة صدقة وتيماء أبو يمن وتينا خوري وريناد الحسيني وميرا هاشم).ويخضع المنتخب الوطني حاليا، إلى تدريبات مكثفة في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب بقيادة المدير الفني المصري عمرو رضا، الذي يركز على الجوانب الفنية والبدنية، سعيا للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل الدخول في منافسات الدورة العربية.واعتمدت اللجنة الفنية مسابقات الدورة الرياضية العربية وهي: (الفردي والزوجي والفرق والزوجي المختلط)، حيث يشارك لاعبو المنتخب الوطني في كافة هذه المسابقات، وتطلعاتم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، خصوصا في مثل هذه الاستحقاقات الرسمية، التي تشهد مشاركة واسعة من أغلب المنتخبات العربية.وفي تصريحات إعلامية أشار المدرب عمرو رضا، إلى أن التدريبات تسير بشكل جيد جدا، وأن الجدية تظهر على لاعبي ولاعبات المنتخب وذلك من أجل تمثيل الأردن بشكل مشرف في الدورة العربية، مؤكدا أن المنافسة في الدورة العربية ستكون على أشدها، وذلك لأن المنتخبات العربية ستحضر بأفضل اللاعبين واللاعبات لديها.وكان المنتخب الوطني للرجال، أقام مؤخرا معسكرا تدريبيا في العاصمة المصرية القاهرة، حيث خضع اللاعبين إلى تدريبات يومية صباحية ومسائية، ولقاءات ودية مع لاعبي الزمالك وانبي المصريين.