الأحد 25 حزيران 2023
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الهيئة العامة تصادق على التقريرين المالي والإداري 2022

"الطاولة"يقدم مدرب المنتخبات الوطنية.. ويطلق موقعه الإلكتروني

رئيس اتحاد الطاولة ومدير شركة كيان يوقعان اتفاقية الدعم بحضور المدرب المصري عمرو رضا -(من المصدر)
رئيس اتحاد الطاولة ومدير شركة كيان يوقعان اتفاقية الدعم بحضور المدرب المصري عمرو رضا -(من المصدر)
صادقت الهيئة العام للاتحاد الأردني لكرة الطاولة، على التقريرين المالي والإداري للعام 2022، مثلما صادقت على خطة الاتحاد للعام الحالي 2023، وذلك خلال الاجتماع السنوي العادي الذي عقدته أمس في قاعة الراحل عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
الاجتماع الذي ترأسه طارق الزعبي رئيس الاتحاد، وبحضور مندوب اللجنة الأولمبية هاشم البري، حضره 18 عضوا من أصل 25، وشهد مناقشة التقريرالإداري الذي تلاه أمين السر الدكتور عمر الجعافرة، والتقرير المالي الذي تلاه أمين الصندوق رجائي الصمادي، ومن ثم المصادقة عليهما بالإجماع.
وعقب الاجتماع، قدم الاتحاد المدرب الجديد للمنتخبات الوطنية المصري عمر رضا، الذي عبر عن اعتزازه بالإشراف على تدريبات المنتخبات الوطنية، وتطلعاته في تحقيق الإنجازات في المرحلة المقبلة، والتي تشهد جملة من المشاركات الرسمية، ومن أبرزها المشاركة في التصفيات الأولمبية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لافتا إلى أنه وجد كل الدعم والمؤازرة من رئيس وأعضاء الاتحاد، وهو الدافع الكبير الذي جعله يفضل التعاقد مع الاتحاد الأردني عن بقية الاتحادات والأندية العربية التي رغبت التعاقد معه.
وأكد رئيس الاتحاد طارق الزعبي إلى أن الاتحاد ينظر باهتمام كبير إلى المرحلة المقبلة، خصوصا مع تواجد المدرب عمرو رضا، سواء من خلال الاهتمام بالمنتخب الوطني للرجال والسيدات، أو بالمنتخبات الوطنية للفئات العمرية، والتي سيكون لها نصيب كبير من البرامج التحضيرية.
بعد ذلك أطلق الاتحاد موقعه الإلكتروني، والذي جاء بدعم من شركة كيان للبرمجة الإلكترونية، والذي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بكرة الطاولة الأردنية، ونشر ونشاطات الاتحاد المختلفة.
وأكد مدير شركة كيان للبرمجة الإلكترونية، أن الإنجازات الكبيرة التي حققها الاتحاد في الأونة الأخيرة دفعت شركته لدعم الاتحاد بالموقع الإلكتروني، والذي سيخدم جميع منظومة اللعبة، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن المرحلة الثانية من هذا المشروع ستشمل على إنشاء صفحة لكل ناد منتسب للاتحاد، يتمكن من خلالها من تسجيل اللاعبين والتواصل مع الاتحاد من خلال الموقع الإلكتروني.
ووقع الزعبي والدويكات اتفاقية دعم ورعاية الموقع الإلكتروني، والذي حظي بمباركة من أعضاء الهيئة العامة، الذين أشادوا بهذه الخطوة، والتي ستنعكس إيجابا على أسرة كرة الطاولة الأردنية.
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