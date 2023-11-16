الخميس 16 تشرين الثاني 2023
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العالية بدون نقاط في 8 مباريات والإدارة تكشف الأسباب

مباراة العالية والصريح في منافسات دوري الدرجة الاولى - ( من المصدر)
مباراة العالية والصريح في منافسات دوري الدرجة الاولى - ( من المصدر)
 كشفت إدارة نادي العالية أسباب التراجع الكبير في نتائج الفريق خلال منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، ما وضعه في المركز الأخير بالدوري.اضافة اعلان
ويشكل  العالية حالة مثيرة للدهشة، حيث لم يعرف "ممثل محافظة مادبا"، طعم  الانتصار أو التعادل خلال الأسابيع الماضية من عمر الدوري، حيث تعرض إلى 8 خسائر من 8 مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام فريق الجزيرة في منافسات الأسبوع التاسع، الأمر الذي وضعه في المركز الأخير برصيد صفر نقاط.  
العالية يحتل المركز الأخير على سلم الترتيب من دون نقاط، وعجز لاعبو الفريق عن التسجيل في أكثر من مباراة ويعد الأضعف هجوما بالمشاركة مع فريق اليرموك ويملك 5 أهداف فقط، والحال ينطبق على الحالة الدفاعية للفريق بعدما تعرض مرمى حارسه إلى 19 زيارة، ويعد الفريق ثاني أضعف دفاع بعد الطرة. 
وعلى الرغم من المشهد الفني الصعب للفريق حتى الآن في منافسات الدوري، يملك العالية فرصة كبيرة للبقاء ضمن فرق دوري "المظاليم"، للعام الثاني على التوالي، بشروط حصد أكبر عدد من النقاط خلال مبارياته المتبقية، وتكاتف الجهود الإدارية في دعم الجهاز الفني واللاعبين، إضافة  إلى وقفة جماهيرية، أملا في مساعدة الفريق في تجاوز محنته في الموسم الكروي الحالي.
ويؤكد رئيس النادي م. زياد الحيصة، أن التراجع الذي أصاب الفريق في الموسم الحالي، يعود لثلاثة أسباب رئيسية، أولها الموضوع المالي الذي أخر التعاقدات مع اللاعبين وساهم في التأخر ببدء التدريبات والتحضيرات للموسم الحالي عكس المواسم السابقة. وأضاف الحيصة في حديث لـ"الغد": "ترك الموسم الماضي أعباء مالية كثيرة على إدارة النادي، في ظل مصاريف مشاركة الفريق بالدوري ومستحقات اللاعبين، وانعكس ذلك على الأداء الفني للفريق، ومحدودية الاختيارات للاعبين".   
وأشار الحيصة، إلى أن الفريق يعاني من عدم توفر ملاعب تدريبية في الكثير من الأوقات، والتدريب في محافظات بعيدة عن أماكن إقامة اللاعبين، نظرا لانشغال الملاعب في العديد من البطولات وتحضيرات الفرق لمختلف الدرجات، وتابع: "نلعب جميع المباريات البيتية على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وهذا يحرم الفريق ميزة الأرض والجمهور".  
واستطرد: "يعلم المتابع لمنافسات الدوري، أن الفريق عانى من عدم التوفيق في عدد من اللقاءات، التي كان يستحق فيها الفوز أو التعادل، إضافة إلى عدد من الأخطاء التحكيمية التي ساهمت في تعرض الفريق للظلم والخسارة غير المستحقة". 
وأضاف:" الثقة باللاعبين والجهاز الفني كبيرة في حصد المطلوب من النقاط في المباريات المقبلة". والجهاز الفني بقيادة حسن الحيصة، يبذل أفضل جهد ممكن في ظل الظروف التي يعرفها الجميع، لافتا إلى أن النادي يملك فريقا من الشباب المميز والذي سيكون نواة الفريق الأول في الموسم المقبل". 
ويرى الحيصة، ضرورة الدعم الحكومي للأندية، لتعزيز دورها في رعاية الشباب وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى تعاون الجهات كافة بالمحافظة لإيجاد ملعب معتمد يخدم أندية المحافظة، ويخفف من الأعباء المالية التي تزيد من المعاناة المالية والفنية.     
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