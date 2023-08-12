الأحد 13 آب 2023
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العبابنة: مستوى المحليين غير ثابت.. وتعادل الوحدات نقطة انطلاق الجليل

المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة - (تصوير: أمجد الطويل)
المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة - (تصوير: أمجد الطويل)
 أكد المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة، أن مستوى اللاعبين المحليين غير ثابت، بدليل تذبذب نتائج الفرق من جولة لأخرى سواء ببطولة الدوري، أو ببطولة الدرع التي انتهت الشهر الماضي، إلى جانب تقارب مستويات جميع اللاعبين.اضافة اعلان
وبين العبابنة في مقابلة خاصة لـ"الغد" بعد تعادل فريقه مساء الخميس الماضي مع الوحدات بهدف لمثله ضمن الجولة الثانية بدوري المحترفين، أن الفرق المحلية جميعها تعاني من تفاوت مستوى الثقافة الاحترافية من لاعب لآخر، ومن لاعب محلي لأجنبي أيضا، من حيث بعض التفاصيل المتعلقة بالتغذية والسلوكيات الأخرى.
وأضاف: "كنت أعتقد أن أول جولتين من بطولة الدوري ستتمتعان بمستويات فنية أفضل، بعد أن خاضت جميع الفرق 11 مباراة ووقفت على مستوياتها، إلا أن تغير شكل غالبية الفرق بسبب التعاقد مع لاعبين جدد، ساهم في تدني المستوى حاليا، مع توقعي بأن يبدأ الدوري بصورة مميزة انطلاقا من الجولة السادسة".
ولفت العبابنة، إلى أن التعادل أمام الوحدات، جاء بعد التزام اللاعبين بتعليماته وتخليهم عن الرهبة التي سيطرت عليهم في الشوط الأول بعد التأخر بهدفين، موضحا، أن مدرب الفريق المنافس لم يخطئ بتبديلاته مع زجه بلاعبين كانوا الأفضل في مباراتي "السوبر" أمام الفيصلي.
وواصل: "كان الجليل الطرف الأفضل في المباراة الأولى أمام معان واستحق الفريق الفوز نظير السيطرة المطلقة على أجواء اللقاء، والدليل إلغاء هدفين، ولعبنا في المباراة الثانية بثقة عالية وتحديدا في الشوط الثاني، منطلقا من مثل "الغريق لا يخشى البلل"، وصمدنا حتى نهاية الوقت الأصلي وخرجنا بنقطة ثمينة من الوحدات".
وشدد العبابنة، على ضرورة الانطلاق بقوة للأمام بعد التعادل مع أحد المرشحين بقوة للظفر بلقب الدوري إلى جانب الفيصلي والحسين إربد، مؤكدا أن هدف الجليل هو الثبات بين الكبار لموسم آخر للمرة الأولى في تاريخه.
واستطرد: "نعاني حاليا من غيابات عدة بسبب الإصابة، منها الحارس محمد خاطر المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وهو مرشح للغياب حتى نهاية الموسم، ولن نجلب بدلا منه أي لاعب، إضافة لإصابة موسى الزعبي ودومي بني دومي، وعودتهما ستكون خلال الأسبوعين المقبلين".
وأشاد العبابنة بمستوى اللاعبين الأجنبيين في صفوفه، وهما المغربي نبيل خرشاش والغاني صامويل أوليفيرا، مؤكدا، أنه سيحاول والجهاز الفني إعادة الحالة المعنوية الإيجابية لدى اللاعب النيجيري لقمان عزيز، والذي تأثر بوفاة والده الأسبوع الماضي، ما انعكس على مستواه داخل أرضية الملعب.
وانتقد العبابنة التحكيم في مباريات دوري المحترفين بشكل عام، وطاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه أمام الوحدات، إذ تلقى البطاقة الصفراء في الدقائق الأخيرة من المباراة، وذلك بعد انتقاده بشكل بسيط وسؤاله عن موعد نهاية المباراة.
وزاد: "احتسب حكم الساحة 7 دقائق كوقت بدل من الضائع، إلا أنه تم لعب 13 دقيقة، لأوجه سؤالا للحكم الرابع عن موعد نهاية المباراة، ليقوم باستدعاء حكم الساحة ويمنحني الإنذار، فاستغربت من سياسة الطاقم في التعامل مع المدربين وعدم تقبلهم الانتقادات غير المسيئة".
وأكد العبابنة، وجود تفاوت في التعامل حسب طبيعة النادي، مؤكدا أن مدربا آخر في دوري المحترفين دخل أرض الملعب وتعدى الحدود المخصصة له، واعترض على قرار معين، من دون أن يتم إشهار البطاقة الصفراء بوجهه.
وتمنى المدير الفني لفريق الجليل من لاعبيه الاستفادة من تعادل الوحدات، مؤكدا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الفوز بجميع المباريات بشرط التزام اللاعبين بأدوارهم.
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