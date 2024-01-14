الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العجلوني: الصريح يدرس طلبات من أندية المحترفين لإعارة اللاعبين

رئيس نادي الصريح عمر العجلوني يحتفل مع الجماهير بعودة الفريق لدوري المحترفين - ( من المصدر)
رئيس نادي الصريح عمر العجلوني يحتفل مع الجماهير بعودة الفريق لدوري المحترفين - ( من المصدر)
 أكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن الإدارة تلقت خلال الأيام الماضية عروضا من أندية المحترفين، لاستقطاب عدد من لاعبي الفريق للاستفادة من إمكانيتهم على سبيل الإعارة، في ظل عدم وجود منافسات لفريق الصريح الذي تأهل لدوري المحترفين الموسم المقبل. اضافة اعلان
وكشف العجلوني في حديثه لـ"الغد": "أن اللاعبين المستهدفين هم: عدي رقيبات، طارق تميم، معاذ العجلوني، يوسف الدراغمة، هذال السرحان، خالد العثامنة، وقصي نمر، الذين أثبتوا حضورهم الجيد خلال منافسات دوري المظاليم، وكانوا محط أنظار وإعجاب الأجهزة الفنية".
وبين العجلوني، أن العروض المقدمة لم تلب الطموح من الناحية المادية للاعبين والنادي، حيث تتضمن عقودا لمدة أربعة أشهر، فيما تطالب إدارة النادي برواتب شهرية للاعبين المعارين، قائلا: "إن أبواب النادي مفتوحة للجميع والمفاوضات جارية بشرط تحقيق مصلحة اللاعبين المعارين والنادي". 
وشكر العجلوني إدارات الأندية التي زارت النادي لتقديم التهنئة بالعودة السريعة لدوري الكبار، ومشيدا بالعلاقات الأخوية التي تربط إدارات الأندية لما فيه مصلحة الكرة الأردنية. 
وتطرق العجلوني، إلى ملف الفريق في الموسم المقبل مؤكدا أن إدارة النادي جددت الثقة بالمدير الفني ماهر العجلوني وجهازه المساعد، خصوصا في ظل قيادته للفريق للعودة القوية لدوري المحترفين من خلال انتصارات كبيرة وعروض فنية متطورة بشهادة المتابعين والجماهير.
وأضاف، أن إعداد ملف المشاركة في الدوري المقبل، يتم بعناية من خلال مراقبة عدد من المحترفين لتعزيز قدراته وإمكانياته الفنية في دوري صعب، وأكد أن هناك عددا من اللاعبين سيتم الاستغناء عنهم حسب رؤية المدير الفني الذي يملك أفضل وأعلى الشهادات التدريبية في الأردن "برو"، وستعمل إدارة النادي على رفد الفريق بعدد من الصفقات المحلية. 
وأعاد العجلوني التأكيد مرة أخرى، أن اللاعب المميز عارف الحاج، والذي أثبت حضوره في الموسم الماضي، في مقدمة هؤلاء اللاعبين، خصوصا بعدما ساهم مع فريق جبل المكبر الفلسطيني بالتتويج بلقبي الدوري وكأس أبو عمار، وكان أحد أبرز المحترفين في الدوري الفلسطيني، ونال الإشادة من الأوساط الكروية والمتابعين لمنافسات البطولات الفلسطينية.
وبين العجلوني، أن الحاج الذي يلعب في صفوف المنتخب الأولمبي، يرتبط مع النادي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مضيفا أن فريق الصريح يضم مجموعة من اللاعبين الذين يمزجون بين الخبرة والشباب".
وتتجه أنظار أندية المحترفين صوب لاعبي فريقي الجزيرة والصريح للاستفادة من إمكانيتهم على سبيل الإعارة، خصوصا وأن الفريقين تأهلا رسميا لدوري المحترفين الموسم المقبل، ولديهما فترة راحة طويلة، وهي فرصة ثمينة لتحقيق مكاسب مالية تعود بالفائدة على الناديين، إضافة إلى تجهيز اللاعبين المعارين بصورة فنية جيدة خلال التواجد مع أندية المقدمة التي تنافس على الألقاب في الموسم الحالي، خصوصا أن الفريقين تأهلا رسميا لدوري المحترفين الموسم المقبل، ولديهما فترة راحة طويلة، وهي فرصة ثمينة لتحقيق مكاسب مالية تعود بالفائدة على صندوق الناديين، إضافة إلى تجهيز اللاعبين المعارين بصورة فنية جيدة خلال التواجد من أندية المقدمة التي تنافس على الألقاب في الموسم الحالي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بعثة المنتخب الوطني للسباحة المشاركة في البطولة العربية بقطر - (من المصدر)

16 ميدالية ملونة لـ"السباحة" في ختام مشاركته بالبطولة العربية

منذ 28 دقيقة
لاعب الفيصلي محمد كلوب (يسار) خلال إحدى المباريات المحلية- ( من المصدر)

الإصابات وإنهاء التعاقدات صعوبات تواجه الفيصلي قبل فترة القيد

منذ 28 دقيقة
Untitled-1

شباب الحسين وعيرا يؤكدان قوة المشاركين وقدرتهما على المنافسة

منذ 28 دقيقة
مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة واللاعب احسان حداد خلال المؤتمر الصحفي أمس -(من المصدر)

"النشامى" يبحث عن انطلاقة مثالية أمام ماليزيا في كأس آسيا - فيديو

منذ 28 دقيقة
الأمير علي يتوسط أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا أمس - (من المصدر)

الأمير علي يساند المنتخبات العربية في كأس آسيا

منذ 50 دقيقة
الامير علي

الأمير علي يدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس آسيا

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

100 يوم صمود ومقاومة

جهاد المنسي |اليوم

مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة

أحمد عوض |اليوم

الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شرق أوسط.. النسخة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

الركمجة السياسية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات | منذ24 ساعة
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 