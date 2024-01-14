العجلوني: الصريح يدرس طلبات من أندية المحترفين لإعارة اللاعبين

يحيى قطيشات

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أكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن الإدارة تلقت خلال الأيام الماضية عروضا من أندية المحترفين، لاستقطاب عدد من لاعبي الفريق للاستفادة من إمكانيتهم على سبيل الإعارة، في ظل عدم وجود منافسات لفريق الصريح الذي تأهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.وكشف العجلوني في حديثه لـ"الغد": "أن اللاعبين المستهدفين هم: عدي رقيبات، طارق تميم، معاذ العجلوني، يوسف الدراغمة، هذال السرحان، خالد العثامنة، وقصي نمر، الذين أثبتوا حضورهم الجيد خلال منافسات دوري المظاليم، وكانوا محط أنظار وإعجاب الأجهزة الفنية".وبين العجلوني، أن العروض المقدمة لم تلب الطموح من الناحية المادية للاعبين والنادي، حيث تتضمن عقودا لمدة أربعة أشهر، فيما تطالب إدارة النادي برواتب شهرية للاعبين المعارين، قائلا: "إن أبواب النادي مفتوحة للجميع والمفاوضات جارية بشرط تحقيق مصلحة اللاعبين المعارين والنادي".وشكر العجلوني إدارات الأندية التي زارت النادي لتقديم التهنئة بالعودة السريعة لدوري الكبار، ومشيدا بالعلاقات الأخوية التي تربط إدارات الأندية لما فيه مصلحة الكرة الأردنية.وتطرق العجلوني، إلى ملف الفريق في الموسم المقبل مؤكدا أن إدارة النادي جددت الثقة بالمدير الفني ماهر العجلوني وجهازه المساعد، خصوصا في ظل قيادته للفريق للعودة القوية لدوري المحترفين من خلال انتصارات كبيرة وعروض فنية متطورة بشهادة المتابعين والجماهير.وأضاف، أن إعداد ملف المشاركة في الدوري المقبل، يتم بعناية من خلال مراقبة عدد من المحترفين لتعزيز قدراته وإمكانياته الفنية في دوري صعب، وأكد أن هناك عددا من اللاعبين سيتم الاستغناء عنهم حسب رؤية المدير الفني الذي يملك أفضل وأعلى الشهادات التدريبية في الأردن "برو"، وستعمل إدارة النادي على رفد الفريق بعدد من الصفقات المحلية.وأعاد العجلوني التأكيد مرة أخرى، أن اللاعب المميز عارف الحاج، والذي أثبت حضوره في الموسم الماضي، في مقدمة هؤلاء اللاعبين، خصوصا بعدما ساهم مع فريق جبل المكبر الفلسطيني بالتتويج بلقبي الدوري وكأس أبو عمار، وكان أحد أبرز المحترفين في الدوري الفلسطيني، ونال الإشادة من الأوساط الكروية والمتابعين لمنافسات البطولات الفلسطينية.وبين العجلوني، أن الحاج الذي يلعب في صفوف المنتخب الأولمبي، يرتبط مع النادي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مضيفا أن فريق الصريح يضم مجموعة من اللاعبين الذين يمزجون بين الخبرة والشباب".وتتجه أنظار أندية المحترفين صوب لاعبي فريقي الجزيرة والصريح للاستفادة من إمكانيتهم على سبيل الإعارة، خصوصا وأن الفريقين تأهلا رسميا لدوري المحترفين الموسم المقبل، ولديهما فترة راحة طويلة، وهي فرصة ثمينة لتحقيق مكاسب مالية تعود بالفائدة على الناديين، إضافة إلى تجهيز اللاعبين المعارين بصورة فنية جيدة خلال التواجد مع أندية المقدمة التي تنافس على الألقاب في الموسم الحالي، خصوصا أن الفريقين تأهلا رسميا لدوري المحترفين الموسم المقبل، ولديهما فترة راحة طويلة، وهي فرصة ثمينة لتحقيق مكاسب مالية تعود بالفائدة على صندوق الناديين، إضافة إلى تجهيز اللاعبين المعارين بصورة فنية جيدة خلال التواجد من أندية المقدمة التي تنافس على الألقاب في الموسم الحالي.