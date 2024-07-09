 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"العداربة" يشارك في إدارة منافسات " تايكواندو الأولمبياد"

أيمن العداربة
حكم التايكواندو أيمن العداربة

عمان - الغد -  يشارك الحكم أيمن العداربة في إدارة منافسات التايكواندو بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، التي ستقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) الحالي حتى 11 آب (أغسطس) المقبل.

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ويعد العداربة من أفضل حكام اللعبة، وتولى إدارة عدد من النزالات في البطولات التي نظمها الاتحاد الدولي للتايكواندو.
وحصل العداربة العام الحالي على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة ، وتم تكريمه من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين خلال الاحتفال الوطني لعيد استقلال المملكة الثامن و السبعين، وذلك لتمثيله للأردن في بطولات عالمية وحصوله على جائزة أفضل حكم في العالم العام 2023.

ويتولى الإشراف على تحكيم مسابقة التايكواندو في أولمبياد باريس إضافة إلى العداربة 25 حكما.

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