الأربعاء 20 أيلول 2023
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العربي ينافس على لقب "اليد" بفوزه الكبير على الحسين

لاعب العربي يزن فتح الله يسدد على مرمى الحسين أمس - (من المصدر)
لاعب العربي يزن فتح الله يسدد على مرمى الحسين أمس - (من المصدر)
أبقى فريق العربي على حظوظه بالمنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بعد الفوز الكبير الذي سجله على جاره فريق الحسين إربد بنتيجة 38-30، في المباراة التي جرت أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات المربع الذهبي، ليرفع العربي رصيده إلى 12 نقطة، بينما بقي رصيد الحسين 8 نقاط. اضافة اعلان
وتحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم المواجهة القوية التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط. 
ويتصدر الأهلي الترتيب العام لفرق المربع الذهبي برصيد 15 نقطة، فيما لفريق السلط 13 نقطة بالمركز الثاني.
إلى ذلك تختتم لقاءات المرحلة الأولى من المربع الذهبي يوم السبت المقبل بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء.
ويشارك المنتخب الوطني للشباب في لقاءات هذه المرحلة، حيث خاض العديد من اللقاءات مع الفرق، وذلك ضمن تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، التي تقام صيف العام المقبل.
وضمن لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، فاز فريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة في المباراة التي أقيمت أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ليرفع كفرسوم رصيده إلى 8 نقاط، يليه فريق الكتة برصيد 6 نقاط، ثم القوقازي برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه يرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية. 
وتقام يوم الجمعة المقبل مباراتان ضمن لقاءات هذه المرحلة، حيث يلتقي فريقا الكتة ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشبا، تليها مباشرة وبذات الصالة وتحديدا عند الساعة الثامنة مساء المباراة المهمة والقوية التي تجمع بين فريقي القوقازي وكفرسوم.
ويشارك في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة المنتخب الوطني للناشئين، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهو خاض أول من أمس مباراته الأولى في دوري الدرجة الأولى، حيث تمكن من الفوز على فريق القوقازي بنتيجة 33-17.
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