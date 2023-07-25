العساف: نسعى لتأهيل أكبر عدد من لاعبي "التايكواندو" لأولمبياد باريس

أيمن وجيه الخطيب

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تبذل التايكواندو الأردنية جهدا كبيرا لمواصلة التقدم، وتحقيق ميداليات ملونة في البطولات كافة على الأصعدة العربية والآسيوية ‏‏‏والأولمبية والعالمية، ما يضع على عاتق المنتخبات الوطنية مزيدا من الجهد، لرفع علم الوطن عاليا في كل المحافل‎.‎ومؤخرا أظهر التصنيفان الدولي والأولمبي للاعبين، تفوقهم بشكل احترافي، وهو ما جذب انتباه الاتحاد الدولي للتايكواندو فيما ‏‏‏يتعلق بالمستوى الفني للاعبين،ويهدف اتحاد التايكواندو إلى تأهيل أكبر عدد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024‏‎، حيث يكثف المنتخب الوطني الأول ‏تدريباته اليومية استعدادا للبطولات التصنيفية المقبلة، للتأهل لأولمبياد باريس 2024 ‏‏بأكبر عدد من اللاعبين. ‎وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "يصعب ‏معرفة المتأهلين للأولمبياد في وقت مبكر ‏من ‏‏العام الحالي، وحسب تقديري سيتمكن 3 لاعبين من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وفي حال تحقق ذلك فهو بحد ذاته إنجاز ‏سيكون ‏‏للمرة الأولى في تاريخ التايكواندو الأردنية، وهذا يدفعنا إلى مواصلة العمل والاجتهاد، بحثا عن تحقيق هذا الهدف، وإن ‏منافسات ‏جائزة ‏‏مانشيستر ستشكل علامة فارقة للاعبين لمعرفة المتأهلين منهم لأولمبياد باريس‎، وما ‏نسعى إليه هو البقاء ضمن ‏المراكز الـ6 الأوائل ‏‏في التصنيفين الأولمبي والعالمي‎، ونملك 9 لاعبين، وأنا كمدير فني أعمل على تأهيليهم جميعا للأولمبياد ‏المقبل".‏وأكد، "اهتمامنا الأول والأخير تأهيل أكبر عدد من اللاعبين، ويضم المنتخب الوطني لاعبين محترفين ومميزين وأصبحت عندهم ‏‏الخبرة ‏الكافية للتعامل مع منافسيهم في البطولات التصنيفية الأولمبية والعالمية، وأصبحوا يتمتعون بخبرة كبيرة من خلال نزالاتهم ‏‏مع ‏لاعبين عالميين في أكثر من بطولة خصوصا في سلسلة بطولة الجائزة الكبرى، التي تضم 4 بطولات تصنيفية ذات مستوى عال، ‏‏‏وتعد من أقوى البطولات، حيث تقام في أماكن مختلفة.‏‏وكانت أقيمت الجولة الأولى في روما، التي نال فيها اللاعب الأولمبي صالح ‏الشرباتي الميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كغم، ‏وعلى ‏الجانب الآخر نالت اللاعبة جولينا الصادق الميدالية الفضية في بطولة العالم، ‏لوزن تحت 67 كم، وأحرز لاعب المنتخب ‏الوطني ‏محمود الطرايرة الميدالية البرونزية في البطولة نفسها، لوزن تحت 58 كغم، ‏وسيواصل اللاعبون حصد الإنجازات في ‏البطولات ‏المقبلة، وعلى سبيل المثال كان تصنيف زيد مصطفى العام الماضي في ‏المركز الأربعين والآن أصبح ضمن المراكز ‏‏الثلاثة ‏الأولى، والحال ينطبق على كثير من اللاعبين كمحمود الطرايرة نملك 9 ‏لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني، نحاول أن ‏يتأهلوا ‏جميعا ‏للأولمبياد‎‏ المقبل".‏وأضاف:" اللاعبون يبذلون جهودا كبيرة للحصول على مقاعد في أولمبياد باريس 2024، ووضع اتحاد التايكواندو الدولي ‏‏‏شروطا للتأهل من خلال جمع النقاط كما ذكرت سالفا من خلال سلسلة الجائزة الكبرى والبطولات العالمية التصنيفية، وقمت بإجراء ‏‏‏تغيير بسيط، من حيث المشاركات، وعملت على مشاركة بعض اللاعبين في بطولة ذات النجمة والنجمتين، ونجح اللاعبون في ‏‏‏تحيقق 40 نقطة جديدة لرفع رصيدهم".‏ ونوه: "الأمر يتطلب كثيرا من الصبر والتأني، واتباع نهج تدريبي يهتم بالدرجة الأولى بسلامة اللاعبين، وعدم تعرضهم ‏لإصابات، ‏‏فالبطولات كثيرة ومرهقة بعض الشيء على اللاعبين، نحاول التعامل بذكاء مع المرحلة المقبلة وتغيير ‏أسلوب اللعب". ‏