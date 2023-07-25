العساف: نسعى لتأهيل أكبر عدد من لاعبي "التايكواندو" لأولمبياد باريس

ومؤخرا أظهر التصنيفان الدولي والأولمبي للاعبين، تفوقهم بشكل احترافي، وهو ما جذب انتباه الاتحاد الدولي للتايكواندو فيما يتعلق بالمستوى الفني للاعبين،
ويهدف اتحاد التايكواندو إلى تأهيل أكبر عدد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يكثف المنتخب الوطني الأول تدريباته اليومية استعدادا للبطولات التصنيفية المقبلة، للتأهل لأولمبياد باريس 2024 بأكبر عدد من اللاعبين. وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "يصعب معرفة المتأهلين للأولمبياد في وقت مبكر من العام الحالي، وحسب تقديري سيتمكن 3 لاعبين من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وفي حال تحقق ذلك فهو بحد ذاته إنجاز سيكون للمرة الأولى في تاريخ التايكواندو الأردنية، وهذا يدفعنا إلى مواصلة العمل والاجتهاد، بحثا عن تحقيق هذا الهدف، وإن منافسات جائزة مانشيستر ستشكل علامة فارقة للاعبين لمعرفة المتأهلين منهم لأولمبياد باريس، وما نسعى إليه هو البقاء ضمن المراكز الـ6 الأوائل في التصنيفين الأولمبي والعالمي، ونملك 9 لاعبين، وأنا كمدير فني أعمل على تأهيليهم جميعا للأولمبياد المقبل".
وأكد، "اهتمامنا الأول والأخير تأهيل أكبر عدد من اللاعبين، ويضم المنتخب الوطني لاعبين محترفين ومميزين وأصبحت عندهم الخبرة الكافية للتعامل مع منافسيهم في البطولات التصنيفية الأولمبية والعالمية، وأصبحوا يتمتعون بخبرة كبيرة من خلال نزالاتهم مع لاعبين عالميين في أكثر من بطولة خصوصا في سلسلة بطولة الجائزة الكبرى، التي تضم 4 بطولات تصنيفية ذات مستوى عال، وتعد من أقوى البطولات، حيث تقام في أماكن مختلفة.
وكانت أقيمت الجولة الأولى في روما، التي نال فيها اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي الميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كغم، وعلى الجانب الآخر نالت اللاعبة جولينا الصادق الميدالية الفضية في بطولة العالم، لوزن تحت 67 كم، وأحرز لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة الميدالية البرونزية في البطولة نفسها، لوزن تحت 58 كغم، وسيواصل اللاعبون حصد الإنجازات في البطولات المقبلة، وعلى سبيل المثال كان تصنيف زيد مصطفى العام الماضي في المركز الأربعين والآن أصبح ضمن المراكز الثلاثة الأولى، والحال ينطبق على كثير من اللاعبين كمحمود الطرايرة نملك 9 لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني، نحاول أن يتأهلوا جميعا للأولمبياد المقبل".
وأضاف:" اللاعبون يبذلون جهودا كبيرة للحصول على مقاعد في أولمبياد باريس 2024، ووضع اتحاد التايكواندو الدولي شروطا للتأهل من خلال جمع النقاط كما ذكرت سالفا من خلال سلسلة الجائزة الكبرى والبطولات العالمية التصنيفية، وقمت بإجراء تغيير بسيط، من حيث المشاركات، وعملت على مشاركة بعض اللاعبين في بطولة ذات النجمة والنجمتين، ونجح اللاعبون في تحيقق 40 نقطة جديدة لرفع رصيدهم". ونوه: "الأمر يتطلب كثيرا من الصبر والتأني، واتباع نهج تدريبي يهتم بالدرجة الأولى بسلامة اللاعبين، وعدم تعرضهم لإصابات، فالبطولات كثيرة ومرهقة بعض الشيء على اللاعبين، نحاول التعامل بذكاء مع المرحلة المقبلة وتغيير أسلوب اللعب".