العساف يشرف على معسكر الفجيرة الدولي للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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سيحظى معسكر الفجيرة الدولي الذي سيقام بالتعاون مع نادي الفجيرة للألعاب القتالية، بالفترة من 18 إلى 30 من الشهر الحالي، بمشاركة أردنية متنوعة.ويأتي ذلك بعد الإنجازات التي حققتها التايكواندو الأردنية على الأصعدة كافة، وآخرها تأهل 3 لاعبين مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.وسيشرف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، على معسكر الفجيرة الدولي، الذي يأتي استعدادا لبطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية بمشاركة المنتخب الوطني الذي يمثله أيضا المدربان محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجان لانا جوردن ولؤي مرايات، واللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما أبو الرب ونتالي الحميدي.وجاء اختيار العساف لهذا الدور، بعد قيادته المنتخبات الوطنية إلى منصات التتويج في مختلف المحافل العربية والآسيوية والعالمية، من خلال تنظيم طريقة عمله بمؤسسية وحرفية، بفضل خبرته التي عززت ثقافة الفوز عند اللاعبين.وكان باب التسجيل للمعسكر التدريبي، أغلق قبل أيام، حيث يشارك فيه لاعبو المنتخبات الوطنية لدول الأردن وكازاخستان وليبيا وأوكرانيا وتونس والسويد والإمارات، وسبق لبعض هذه المنتخبات المشاركة في معسكرات تدريبية أقيمت في الأردن مؤخرا.ويواصل المنتخب الوطني للتايكواندو تدريباته لحين موعد سفره إلى الإمارات يوم 18 من الشهر الحالي، للمشاركة في المعسكر التدريبي الذي سيتم فيه التركيز على رفع مستوى اللياقة البدنية والإعداد الفني ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024.وقال العساف في تصريحات لـ»الغد»: «مشاركة لاعبي المنتخب الوطني المتأهلون مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 في معسكر الفجيرة الدولية، وهم جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، تأتي ضمن برنامج الإعداد الأولمبي، وأركز حاليا على رفع لياقة اللاعبين البدنية».وأضاف: «تعد مشاركة المنتخب الوطني في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، فرصتان جيدتان لاكتساب مزيد من الخبرات، ورفع مستوى اللياقة البدنية عند اللاعبين».وينتظر لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب، برنامج تدريبي خاص استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس، والتي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وفي حال إحراز أبو الرب الميدالية الذهبية أو الفضية في التصفيات ستستكمل المقاعد الأربعة للتايكواندو الأردنية المشاركة في الأولمبياد.وأشار العساف: «ما يزال أمامنا عمل كبير يسبق الأولمبياد المقبل، علينا أن نكون جاهزين للحدث الرياضي الأكبر ونحاول إبقاء لاعبي المنتخب الوطني المتأهلين للأولمبياد ضمن المراكز الأربعة الأولى في التصنيف الأولمبي، حيث سيخدمهم ذلك في قرعة الأولمبياد التي ستقام خلال شهر أيار (مايو) المقبل».