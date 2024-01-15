الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العسود: مجموعة شباب الحسين في "طائرة" غرب آسيا متوازنة

فريق شباب الحسين لدى تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي -(الغد)
فريق شباب الحسين لدى تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي -(الغد])
عمان- أكد المدير الفني لشباب الحسين وليد العسود، أن قرعة الفريق في بطولة غرب آسيا الثانية التي ستقام في سلطنة عمان من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، جاءت متوازنة.اضافة اعلان
وحل شباب الحسين بطل ثلاثية الموسم المحلي الماضي، في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه كلا من الكويت الكويتي وخيبل المهرة اليمني والأهلي البحريني والعربي القطري وصحار العماني، فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من الريان القطري، والابتسام السعودي، والقادسية الكويتي، والسيب العماني، وبني ياس الإماراتي. 
وأوضح العسود في رده على استفسارات "الغد"، قائلا: "أعطى المستوى الطيب والمباريات الكبيرة التي قدمها شباب الحسين في النسخة الماضية التي جرت في عمان، صورة إيجابية إلى حد كبير عن إمكانات الفريق، ما دفع فريق البلد المنظم صحار العُماني، إلى تجنب مقابلتنا في المباراة الافتتاحية، وهذا يحسب لشباب الحسين والطائرة الأردنية، حيث اجتهد الفريق في النسخة الماضية، وإن حل بالمركز السادس، إلا أنه كان قاب قوسين أو أدنى من دخول المربع الذهبي، لولا خسارته بعد أن تقدم 2-0 على الكويت الكويتي، قبل أن يخسر بنتيجة 2-3، كما أحرج حامل لقب تلك النسخة الريان القطري".
وعن حظوظ الفريق في ظل ما أفرزته قرعة البطولة الإقليمية أول من أمس، قال العسود: نعتبر المجموعتين متساويتين على كفة الميزان الفني للبطولة، وفرضت مشاركة الفريق السعودي المتأخرة، وجود مجموعة بـ5 فرق، فيما تضم مجموعتنا 6 فرق، وبحسب المعلومات التي جمعناها عن المنافسين، لدى شباب الحسين فرصة كبيرة للذهاب بعيدا في المنافسات الإقليمية، وتجاوز ما حققه في النسخة الماضية". وتابع: "يخدمنا نظام البطولة إلى حد كبير، حين تتأهل 4 فرق من كل مجموعة إلى دور الثمانية، ما يجعل طريقنا أسهل لتحقيق الهدف من مشاركتنا، والمنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة، ولعل الصورة الطيبة لدى الفرق المنافسة عربيا وإقليميا، تحمّلنا مسؤولية كبيرة، وثقتي كبيرة بجميع أفراد الفريق ببذل قصارى جهدهم، لتأكيد تطور الطائرة الأردنية والبحث عن إنجاز خارجي يرضي طموحهم، ويروي عطش أنصار النادي الأوفياء".
وحول استعدادات الفريق للمشاركتين الإقليمية والعربية، رد العسود: "يواصل الفريق استعداداته المكثفة وفق التدريبات اليومية التي تشهدها صالة قصر الرياضة، ونمزج بين الجانبين البدني والفني في الوجبات التدريبية، وتغلف اللاعبين المعنويات العالية، والحماس الكبير ويتطلعون بشغف إلى هاتين المشاركتين، بحثا عن النتائج الإيجابية، مقدّرين دعم ومتابعة واهتمام مجلس الإدارة برئاسة سامي القصاص، والذي لم يدّخر جهدا في توفير كل ما يلزم للفريق الطامح للمنافسة على المراكز الأولى في المسابقتين، وننتظر التحاق المحترفين في 20 و23 الشهر الحالي، قبل أسبوع من سفرنا وهو توقيت مناسب لتأقلمهما مع الفريق قبل السفر إلى عُمان، وسنخوض عددا من المباريات الودية لتزيد من جاهزيتنا للمشاركة الخارجية".
يذكر أن وفد شباب الحسين يترأسه رئيس النادي سامي القصاص، ويرافقه عضو مجلس الإدارة محمد بسام، عضو مجلس الإدارة صالح ذيب مديرا للفريق، محمد أبو غربية إداريا، والمدير الفني وليد العسود، إلى جانب اللاعبين خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقيب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبو فريق الجليل لكرة القدم- (من المصدر)

الجليل يواصل إنهاء عقود لاعبيه من دون الرجوع إلى الجهاز الفني

منذ 40 دقيقة
رئيس نادي الصريح عمر العجلوني يحتفل مع الجماهير بعودة الفريق لدوري المحترفين - ( من المصدر)

العجلوني: الصريح يدرس طلبات من أندية المحترفين لإعارة اللاعبين

منذ24 ساعة
بعثة المنتخب الوطني للسباحة المشاركة في البطولة العربية بقطر - (من المصدر)

16 ميدالية ملونة لـ"السباحة" في ختام مشاركته بالبطولة العربية

منذ24 ساعة
لاعب الفيصلي محمد كلوب (يسار) خلال إحدى المباريات المحلية- ( من المصدر)

الإصابات وإنهاء التعاقدات صعوبات تواجه الفيصلي قبل فترة القيد

منذ24 ساعة
Untitled-1

شباب الحسين وعيرا يؤكدان قوة المشاركين وقدرتهما على المنافسة

منذ24 ساعة
مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة واللاعب احسان حداد خلال المؤتمر الصحفي أمس -(من المصدر)

"النشامى" يبحث عن انطلاقة مثالية أمام ماليزيا في كأس آسيا - فيديو

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات | منذ24 ساعة
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات | منذ24 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
 