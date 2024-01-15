العسود: مجموعة شباب الحسين في "طائرة" غرب آسيا متوازنة

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان- أكد المدير الفني لشباب الحسين وليد العسود، أن قرعة الفريق في بطولة غرب آسيا الثانية التي ستقام في سلطنة عمان من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، جاءت متوازنة.وحل شباب الحسين بطل ثلاثية الموسم المحلي الماضي، في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه كلا من الكويت الكويتي وخيبل المهرة اليمني والأهلي البحريني والعربي القطري وصحار العماني، فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من الريان القطري، والابتسام السعودي، والقادسية الكويتي، والسيب العماني، وبني ياس الإماراتي.وأوضح العسود في رده على استفسارات "الغد"، قائلا: "أعطى المستوى الطيب والمباريات الكبيرة التي قدمها شباب الحسين في النسخة الماضية التي جرت في عمان، صورة إيجابية إلى حد كبير عن إمكانات الفريق، ما دفع فريق البلد المنظم صحار العُماني، إلى تجنب مقابلتنا في المباراة الافتتاحية، وهذا يحسب لشباب الحسين والطائرة الأردنية، حيث اجتهد الفريق في النسخة الماضية، وإن حل بالمركز السادس، إلا أنه كان قاب قوسين أو أدنى من دخول المربع الذهبي، لولا خسارته بعد أن تقدم 2-0 على الكويت الكويتي، قبل أن يخسر بنتيجة 2-3، كما أحرج حامل لقب تلك النسخة الريان القطري".وعن حظوظ الفريق في ظل ما أفرزته قرعة البطولة الإقليمية أول من أمس، قال العسود: نعتبر المجموعتين متساويتين على كفة الميزان الفني للبطولة، وفرضت مشاركة الفريق السعودي المتأخرة، وجود مجموعة بـ5 فرق، فيما تضم مجموعتنا 6 فرق، وبحسب المعلومات التي جمعناها عن المنافسين، لدى شباب الحسين فرصة كبيرة للذهاب بعيدا في المنافسات الإقليمية، وتجاوز ما حققه في النسخة الماضية". وتابع: "يخدمنا نظام البطولة إلى حد كبير، حين تتأهل 4 فرق من كل مجموعة إلى دور الثمانية، ما يجعل طريقنا أسهل لتحقيق الهدف من مشاركتنا، والمنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة، ولعل الصورة الطيبة لدى الفرق المنافسة عربيا وإقليميا، تحمّلنا مسؤولية كبيرة، وثقتي كبيرة بجميع أفراد الفريق ببذل قصارى جهدهم، لتأكيد تطور الطائرة الأردنية والبحث عن إنجاز خارجي يرضي طموحهم، ويروي عطش أنصار النادي الأوفياء".وحول استعدادات الفريق للمشاركتين الإقليمية والعربية، رد العسود: "يواصل الفريق استعداداته المكثفة وفق التدريبات اليومية التي تشهدها صالة قصر الرياضة، ونمزج بين الجانبين البدني والفني في الوجبات التدريبية، وتغلف اللاعبين المعنويات العالية، والحماس الكبير ويتطلعون بشغف إلى هاتين المشاركتين، بحثا عن النتائج الإيجابية، مقدّرين دعم ومتابعة واهتمام مجلس الإدارة برئاسة سامي القصاص، والذي لم يدّخر جهدا في توفير كل ما يلزم للفريق الطامح للمنافسة على المراكز الأولى في المسابقتين، وننتظر التحاق المحترفين في 20 و23 الشهر الحالي، قبل أسبوع من سفرنا وهو توقيت مناسب لتأقلمهما مع الفريق قبل السفر إلى عُمان، وسنخوض عددا من المباريات الودية لتزيد من جاهزيتنا للمشاركة الخارجية".يذكر أن وفد شباب الحسين يترأسه رئيس النادي سامي القصاص، ويرافقه عضو مجلس الإدارة محمد بسام، عضو مجلس الإدارة صالح ذيب مديرا للفريق، محمد أبو غربية إداريا، والمدير الفني وليد العسود، إلى جانب اللاعبين خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقيب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو.