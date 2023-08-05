السبت 05 آب 2023
النسخة المطبوعة

العٌماني الرواحي بطلا للرالي الوطني الرابع وجويحان ثانيا وفليفل ثالثا

الرالي الوطني الرابع
الفائزون بالرالي الوطني الرابع
 عمان - الغد- فاز السائق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود بلقب الرالي الوطني الرابع الجمعة، ليحققا فوزهما ‏‏الرابع تواليا، في بطولة الأردن للراليات لعام 2023، وجاء ‏‏السائق الأردني شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة بالمركز الثاني، واحتل السائق سامي فليفل وملاحه يزن جمعة‎ المركز الثالث، وأقيم الرالي بدعم من شركة زين الأردن.‏اضافة اعلان

وتكون الرالي الوطني الثالث من 4 مراحل هي مرحلة سلحوب 1و2 والرمان 1و2 وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 105.31 كم ‏‏منها 62.62 كم مراحل خاصة.‏

وفرض السائق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه عطا الحمود سيطرتهما على منافسات الرالي وتصدر كافة مراحلة البالغة 4 مراحل، ودرات منافسة قوية بينه وبين السائق الأردني شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة، وتصاعدت المنافسة بين السائقين في المراحل، ووصل الفارق الزمني بين بعض السائقين ثوان قليلة، ودخل على خط المنافسة سامي فليفل وملاحه يزن جمعة والشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى، وعيسى أبو جاموس وملاحه طارق الطاهر، وممثلة المشاركة النسوية نانسي ‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة، ومصطفى ‏عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار، وأمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات، وفي نهاية الرالي استطاع العُماني الرواحي نيل لقب الرالي.

وانسحب من الرالي كل من وأحمد خالد (لبنان) ‏وملاحة جوزيف كميد (لبنان) على متن سيارة ايفو 9،‎ ‎‏وعيسى أبو جاموس وملاحه طارق الطاهر على ‏متن سيارة ايفو 9،و‎ ‎فادي دهشان ‏وملاحه أحمد الخطيب على ‏متن سيارة ايفو 9.‏

الفائزون في الرالي الوطني الرابع

- المركز الأول: العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود - سكودا فابيا ايفو بزمن 50.30 دقيقة.
- المركز الثاني: شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة - ايفو 10 بزمن 55.32 دقيقة بفارق 5.02 دقيقة.
‏- المركز الثالث: سامي فليفل وملاحه يزن جمعة - ايفو 9‏ بزمن 57.42 دقيقة.
- المركز الرابع: شادي شعبان وملاحه سامر عيسى- ايفو 9 بزمن 57.51 دقيقة.
‏- المركز الخامس: ‏مصطفى ‏عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد - ايفو 10‏ بزمن 1.04.49 ساعة.
‏ - المركز السادس: نانسي ‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة - ايفو 6 بزمن 1.04.58 دقيقة.
‏- المركز السابع: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار -  بلاك ايريس. بزمن 1.09.41 دقيقة.
- المركز الثامن: أمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات - سوبارو امبريزا بزمن 1.14.07 ساعة.‏
- المركز التاسع: ‏الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة -  ‏ايفو 10 بزمن 1.14.41 ساعة.
أبطال الكؤوس
‏ - كأس المركز الأول والمجموعة "‏R5‎‏" : العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود.‏
‏ - كأس المركز الثاني والمجموعة "NR4": شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة.‏
‏ -كأس المركز الثالث: سامي فليفل وملاحه يزن جمعة.‏
‏ -كأس المجموعة " ‏‎ T‏": هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.‏
‏ -كأس السيدات وكأس المجموعة "‏M2‎‏" : نانسي ‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة .‏

 
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