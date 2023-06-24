السبت 24 حزيران 2023
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العٌماني الرواحي وملاحه الأردني الحمود يواصلان تألقهما ويفوزان بالرالي الوطني الثالث

الفائزون بالرالي الوطني الثالث
الفائزون بالرالي الوطني الثالث .-(من المصدر)
عمّان - الغد -  واصل السائق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود تألقهما بنيل لقب الرالي الوطني الثالث الجمعة، ليحققا فوزهما ‏‏الثالث على التوالي في بطولة الأردن للراليات لعام 2023، وكانا قد حققا إنجازا تاريخيا بفوزهما برالي الأردن الدولي 2023 وجاء ‏‏السائق الأردني شاكرجويحان وملاحه مصطفى جمعة بالمركز الثاني في الرالي الوطني الثالث، واحتل السائق الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد ‏‏جمعة المركز الثالث، وأقيم الرالي بدعم من شركة زين الأردن.‏اضافة اعلان
وتكون الرالي الوطني الثالث من 4 مراحل هي مرحلة نهر الأردن 1و2 والمغطس 1و2 وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 276.48 كم ‏‏منها 104.26 كم مراحل خاصة.‏
وانسحب من الرالي كل من عاصم عارف وهو في طريقه  للمرحلة الأولى، وغيث قبطي بسبب إنقلاب سيارته في المرحلة الاولى‏، وفيصل القماز وهو في طريقه للمرحلة الثانية، ومصطفى عطاري وهو في طريقه للمرحلة الثانية، والحسن الخطيب في موقف الصيانة بعد المرحلة ‏‏الثانية‏، ونانسي المجالي وهي في طريقها من المرحلة الرابعة إلى موقف الصيانة.‏
العُماني عبد الرواحي يتصدر كافة المراحل ‏
‏- المرحلة الأولى (نهر الأردن) - (مسافتها 40.79 كم): تصدر العُماني عبد الله الرواحي المرحلة بزمن 28.11 دقيقة، ولحق به في ‏‏المركز الثاني شاكر جويحان بزمن 31.31 دقيقة، واحتل الشيخ بدر الفايز المركز الثالث بزمن 32.03 دقيقة، وجاء سامي فليفل ‏‏بالمركز الرابع بزمن 32.28 دقيقة، واحتل ومصطفى عطاري المركز الخامس بزمن 32.47 دقيقة، واحتل شادي شعبان المركز ‏‏السادس بزمن 33.10 دقيقة، وجاء ‏عيسى أبو جاموس بالمركز السابع بزمن 33.48 دقيقة، واحتل إيهاب الشرفا المركز الثامن بزمن ‏‏‏34.18 دقيقة، وأحرز فيصل القماز المركز التاسع بزمن 34.54 دقيقة، وجاء هاشم كلبونة بالمركز العاشر بزمن 35.44 دقيقة، ‏‏واحتلت نانسي المجالي المركز الحادي عشر بزمن 36.44 دقيقة، واحتل الحسن الخطيب المركز الثاني عشر بزمن 39.57 دقيقة، ‏‏واحتل أمجد الشيخ المركز الثالث عشر بزمن 43.45 دقيقة.‏
‏- المرحلة الثانية (المغطس) - (مسافتها 11.34 كم): حافظ العُماني عبد الله الرواحي على التقدم في الرالي وتصدر المرحلة بزمن ‏‏‏6.49 دقائق، وبقي شاكر جويحان بالمركز الثاني بزمن 6.50 دقائق بفارق 1.0 ثانية، وتقدم سامي فليفل إلى المركز الثالث بزمن ‏‏‏6.52 دقائق، وتقدم شادي شعبان إلى المركز الرابع بزمن 6.54 دقائق، واحتل عيسى أبو جاموس المركز الخامس 6.56 دقائق، ‏‏واحتل الشيخ بدر الفايز المركز الخامس (مكرر) بزمن 6.56 دقائق، وجاء إيهاب الشرفا في المركز السابع بزمن 7.04 دقائق ، ‏‏واحتلت نانسي المجالي المركز الثامن بزمن 7.49 دقائق، وجاء هاشم كلبونة في المركز التاسع بزمن 8 دقائق، واحتل الحسن الخطيب ‏‏المركز العاشر بزمن 9.29 دقائق، واحتل أمجد الشيخ المركز الحادي عشر بزمن 11.27 دقيقة.‏
‏- المرحلة الثالثة (نهر الأردن) - (مسافتها 40.79 كم) : تصدر العٌماني عبد الله الرواحي المرحلة بزمن 30.24 ‏‏دقيقة، وجاء شاكر جويحان في المركز الثاني بزمن 31.37 دقيقة بفارق 1.13 دقيقة، وبقي سامي فليفل في ‏‏المركز الثالث بزمن 32.38 دقيقة، وجاء الشيخ بدر الفايز في المركز الرابع بزمن 32.46 دقيقة، واحتل شادي شعبان المركز الخامس ‏‏بزمن 32.59 دقيقة، واحتل عيسى أبو جاموس المركز السادس بزمن 33.05 دقيقة، وأحرز إيهاب الشرفا المركز السابع بزمن 33.56 ‏‏دقيقة، واحتلت نانسي المجالي المركز الثامن بزمن 35.37 دقيقة، وأحرز هاشم كلبونة المركز التاسع بزمن 39.16 دقيقة، وجاء أمجد ‏‏الشيخ في المركز العاشر بزمن 42.56 دقيقة.‏
‏- المرحلة الرابعة (المغطس) - (مسافتها 11.34 كم): واصل العُماني عبد الله الرواحي تقدمه وتصدر المرحلة بزمن 6.31 دقائق، وحافظ شاكر جويحان على المركز ‏‏الثاني بزمن 6.53 دقائق، بفارق 22 ثانية، وجاء في المركز الثالث الشيخ بدر الفايز بزمن 6.57 دقائق، واحتل إيهاب ‏‏الشرفا المركز الثالث (مكرر) بزمن 6.57 دقائق، وجاء شادي شعبان في المركز الخامس بزمن 7.7 دقائق، واحتل عيسى أبو جاموس ‏‏المركز السادس بزمن 7.14 دقائق، وأحرز أمجد الشيخ المركز السابع بزمن 8.54 دقائق، واحتل هاشم كلبونة المركز الثامن بزمن ‏‏‏9.53 دقائق، وتراجع سامي فليفل إلى المركز التاسع بزمن 10.12 دقائق، وتراجعت نانسي المجالي إلى المركز العاشر بزمن 18.42 ‏‏دقيقة.‏
الفائزون في الرالي الوطني الثالث ‏
- المركز الأول: العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود - سكودا فابيا ايفو بزمن 1.14.55 ساعة.‏
- المركز الثاني: شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة - ايفو 10 بزمن 1.16.51 ساعة.‏
- المركز الثالث: الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة - ‏ايفو 10 بزمن 1.18.42 ساعة.‏
- المركز الرابع: شادي شعبان وملاحه طارق الطاهر - ايفو 9 بزمن 1.20.10 ساعة.‏
- المركز الخامس: ‏عيسى أبو جاموس وملاحه يزن جمعة - ايفو 9 بزمن 1.21.3 ساعة.‏
- المركز السادس: سامي  فليفل وملاحه سامر صفير (لبنان) - ايفو 9 بزمن 1.22.10 ساعة.‏
- المركز السابع: إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة - ايفو 9 بزمن 1.22.15 ساعة.‏
- المركز الثامن: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار -  بلاك ايريس بزمن 1.32.53 ساعة.‏
- المركز التاسع: أمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات - سوبارو امبريزا بزمن 1.47.2 ساعة.‏
أبطال الكؤوس
‏- كأس المركز الأول والمجموعة "‏R5‎‏" : العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود.‏
‏- كأس المركز الثاني والمجموعة "‏NR4‎‏" : شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة.‏
‏- كأس المركز الثالث: الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة .‏
- كأس المجموعة "T": هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.‏
‏- كأس المجموعة "‏M‏" ‏‎: أمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات.‏

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