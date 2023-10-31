العناقرة يستغرب رفض مشاركته ببطولة العالم للكيك بوكسينغ.. والاتحاد يرد

مهند جويلس

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استغرب المدرب الوطني طلال العناقرة، رفض اتحاد الكيك بوكسينغ إدراج اسمه في قائمة الوفد المشارك في بطولة العالم التي تقام مرة كل عامين، حيث تستضيف البرتغال النسخة المقبلة في 17 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.وشرح العناقرة في حديثه لـ "الغد"، القصة الكاملة حول رفض الاتحاد مشاركته بالبطولة بمنافسات "الماسترز"، إذ يخصص الاتحاد الدولي لرياضة الكيك بوكسينغ جزءا من البطولة الدولية، للاعبين الذي تفوق أعمارهم 42 عاما.وقال: "يهدف الاتحاد الدولي من خلال هذه المنافسة إلى إبقاء المدربين بعد الاعتزال في لياقة بدنية جيدة، إلى جانب إطلاعهم على آخر التحديثات المتعلقة بالرياضة، وأنا قمت بتنزيل وزني خلال الأشهر الست الماضية من 73 إلى 63 كغم من أجل المشاركة في البطولة بأسلوب اللايت كونتاكت".وأشار العناقرة إلى أن الاتحاد الدولي يجري فحوصات طبية للمدربين المشاركين في البطولة، بهدف الإطمئنان على صحتهم، وقياس مدى قدرتهم على المشاركة من عدمها، مؤكدا بأنه لا يوجد خطورة على سلامة المدربين رغم تقدمهم في العمر بمشاركتهم في الماسترز".وتابع: "قمت بإجراءات الحصول على تأشيرة للبرتغال منذ فترة وحصلت عليها بهدف المشاركة في البطولة، وحجز الفندق ورسوم المشاركة على حسابي الشخصي، بهدف تمثيل الأردن من خلال زج اسمي بوفد المنتخب المشارك بحسب الأصول، لأتفاجأ برفض الاتحاد من خلال كتاب وضحوا لي من خلاله أسباب الرفض، التي أراها غير مقنعة وأبديت رغبتي في الموافقة على شروطهم".ولفت العناقرة إلى أن أسباب رفض إلحاقه ببعثة المنتخب، هو عدم حصوله على التأشيرة عن طريق الاتحاد، كما أنه حجز الفندق الذي سيقيم فيه دون استشارته، إضافة إلى عدم التحاقه بتدريبات المنتخب الوطني للوقوف على مستواه الفني.وأضاف: "لم يسجل أحد من الأردن بهذا الوزن والفئة للعب في البطولة، ولا أرى بأن الردود التي تحصلت عليها من الاتحاد مقنعة، كونه لا يوجد في تعليمات وأنظمة الاتحاد ما يمنع ذلك، أريد فقط وضع اسمي في النظام من أجل المشاركة، حيث وافق الاتحاد على إدراج أسماء 6 حكام للبطولة على نفقتهم الخاصة". وأوضح العناقرة أنه استوفى جميع شروط الاتحاد الدولي للمشاركة بفئة "الماسترز" من خلال حصوله على ذهبية كأس العالم في العام 2004 بإيطاليا، إلى جانب مشاركته وحصوله على العديد من الميداليات في البطولات الآسيوية والعربية، علما بأنه سبق له تمثيل المنتخب الوطني في الكيك بوكسينغ كلاعب لفترة 13 عاما تقريبا، مع إشرافه على تدريب منتخبات وطنية لفترات قصيرة، وتواجده كعضو في إحدى مجالس الإدارات السابقة، وذكر بأنه لا توجد عقوبة أو تنبيه أو إنذار بحقه.بدوره، قال أمين سر اتحاد الكيك بوكسينغ سليم الحنيطي لـ "الغد"، إن الاتحاد يسعى للوقوف دائما مع اللاعبين الذين يمثلون المنتخبات الوطنية، موضحا بأن تخطي العناقرة التعليمات من خلال حجزه بصورة منفردة، والحصول على تأشيرة بعيدا عن الوفد الرسمي، أمر غير قانوني.وأكد الحنيطي بأن الاتحاد سيعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل النظر في الكتب التي يوجهها العناقرة له، بانتظار قرار مجلس الإدارة وثم لجنة الانضباط والسلوك، واحتمالية صدور عقوبة بحقه، موضحا بأن الاتحاد قام بتشكيل الوفد المشارك في البطولة بوقت سابق، قبل أن يعلن المدرب رغبته في المشاركة بـ "الماسترز" ببطولة العالم.