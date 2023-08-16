الأربعاء 16 آب 2023
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العواملة يهدي الأمير فيصل بن الحسين درع بطولة آسيا للمصارعة

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العواملة يهدي الأمير فيصل بن الحسين درع بطولة آسيا للمصارعة

قدم رئيس الاتحاد الاردني للمصارعة م.محمد العواملة درع بطولة آسيا للمصارعة لسمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.
وثمن العواملة الدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه لرياضة المصارعة واستضافة بطولة اسيا تحت سن ١٥ وتحت سن ٢٠ وبطولة العالم تحت سن ٢٠.اضافة اعلان


وكان الاردن استضاف منافسات بطولة آسيا للمصارعة تحت 15 عاما، للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما ولكلا الجنسين.
وشارك في البطولة 19 دولة، وهي: الصين وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغستان ومنغوليا واليابان والهند وكوريا الجنوبية وفلسطين والسعودية والعراق وسورية وقطر وسريلانكا وطاجكستان وتركمانستان والصين تايبيه.


كما شارك فيها 533 لاعبا ولاعبة مع تناوب 51 حكما على إدارة فعاليات البطولة.


ولنجاح الاردن في استضافة البطولة اقترح الاتحاد الدولي للمصارعة على الاتحاد الاردني استضافة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما.


وتأتي ثقة الاتحاد الدولي بالأردن، بعد النجاح الكبير الذي حققه اتحاد المصارعة في تنظيم بطولة آسيا للناشئين والشباب (ذكور وإناث) تحت 15 و20 عاما - والتي اختتمت فعالياتها يوم 19 تموز 2023 في صالة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب وبوقت قياسي.
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