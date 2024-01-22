الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز يحل ثالثا في سباق "دبي أو بليت" الدولي للكارتينج

السائق حمزة الفايز (يمين) على منصة التتويج -(من المصدر)
السائق حمزة الفايز (يمين) على منصة التتويج -(من المصدر)
عمان - احتل السائق الواعد حمزة الفايز، المركز الثالث في سباق دبي "دبي أو بليت" الدولي للكارتينج  لفئة الكبار، الذي أقيم أول من أمس على حلبة "دبي أوتودروم" بطول 1.2 كيلومتر، بمشاركة سائقين من دول مختلفة.اضافة اعلان
وكان الفايز، قد نال العام الماضي، جائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 للكارتينج، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية التي يبلغ طولها 1.414 كم.
ويواصل الفايز صاحب الـ14 ربيعا، تألقه على المستوى الدولي في سباقات الكارتينج، وبات يشكل رقما صعبا في منافسة الأبطال العالميين، وهو الذي شارك في الجولة الرابعة لبطولة أوروبا لسباقات الكارتينج، التي أقيمت في حلبة جنك البلجيكية بمشاركة 107 سائقين، علما بأنه حظي بإشادة كبيرة من قبل المعلقين الرياضيين والمشاركين في سلسلة "أيامي للكارتينج".
ويشارك الفايز، ضمن صفوف فريق فيكتوري لاين، بإشراف الخبير الميكانيكي اللبناني نصري عازار، المسؤول عن تحضير سيارته، ومرافقته خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويعتبر سباق "دبي أو بليت" أحد أهم سباقات الكارتينج في الشرق الأوسط، وما يزيد من أهميته أنه يقامم لمرة واحدة سنويا، في شهر كانون الثاني (يناير)، ما يجذب مشاركين عالميين، ويمنح السائقين العرب المجال للاحتكاك بالسائقين الأبطال واكتساب الخبرة منهم. كما يتيح السباق للفائز باللقب، فرصة المشاركة في سباق النهائيات الكبرى، الذي سيقام هذا العام على حلبة لومان الفرنسية الشهيرة، في شهر تشرين الأول (أكتوبر).
وقال الفايز في حديثه لـ"الغد": "إنه السباق أهم سباقات للكارتينج في الشرق الأوسط، وأنا سعيد لأني تنافست مع مجموعة من أفضل السائقين العالميين، لقد سارت الأمور معي بأفضل حال، وكان السباق مميزا، وتعرضت لاصابة في عضلات الظهر اثناء الجولات، واضطررت لأخذ المسكنات".
ونال الفايز المركز الثالث عن جدارة بعد منافسة قوية مع البطل العالمي لأكثر من مرة وصاحب المركز الأول في السباق  كاي هنتر (20 عاما)، ومع كالم برادشو (19 عاما) بطل بريطانيا وأوروبا.
وصرح والده عامر: "نحن فخورون بحمزة الذي يمثل بلده بشكل متميز، حيث يشارك في البطولات محققا نتائج مميزة ضمن الأوائل، وينافس أبطالا عالميين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 عاما في فئة الكبار، وحقق أوقاتا تنافسية وضعته في المراكز الأولى، وواصل التألق في السباقات التأهيلية والنهائي".
وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي يتألق فيها حمزة، حيث حقق نتائج مميزة على المستويات المحلية والإقليمية، إنه بطل حقيقي في عالم رياضة السيارات، وبالطبع يحظى بدعم عائلي كبير. ثقتي كبيرة بولدي منذ أن بدأ مشواره في سباقات الكارتينج بعمر 8 سنوات، والآن يبلغ من العمر 14 عاما، وأعلم جيدا أن هدفه تحقيق نتائج مميزة على كافة الأصعدة، ورفع علم الأردن عاليا في السباقات".
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