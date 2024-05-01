الفايز يشارك في الجولة الثانية من سباق إيطاليا للكارتينغ

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- يشارك المتسابق حمزة الفايز في الجولة الثانية من سباق إيطاليا لبطولة أيامي (سلسلة أوروبا) للكارتينغ للكبار، التي تستمر منافساتها حتى يوم الأحد المقبل، ويشارك في هذه الفئة 125 بطلا من أبطال العالم، حيث خاض الفايز أمس التدريبات على مسار السباق استعدادا لخوض التصفيات.وتأتي مشاركة الفائز في سلسلة بطولة أيامي في أوروبا على ضوء نتيجته في بطولة الإمارات التي فاز فيها بكأس المركز الثاني في بطولة الإمارات لتحدي روتكس ماكس للكارتينغ، وشهدت 11 سباقا على مدار 6 أشهر، وحقق الفايز في الجولتين الأخيرتين المركز الثالث على التوالي، ووصيفا للبطل البريطاني هاري هانم.كما نال العام الماضي، جائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 للكارتينغ.ويشارك في البطولة ضمن صفوف فريق "فيكتوري لين"، حيث يحدوه آمال كبيرة في تحقيق مراكز مشرفة في البطولة. وكان الفايز، شارك في هذه البطولة عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات للمرة الأولى، في مسيرته الفنية وسباق كأس فالنسيا الشتوي في إسبانيا، أحد جولات سلسلة "آيامي" الأوروبية، والذي أقيم على حلبة لوكاس غوارارو الدولية للكارتينغ، حيث كان الهدف الأساسي من هذه المشاركة اكتساب مزيد من الخبرة، والسعي للتأقلم مع الأحداث العالمية، حيث شارك حينها في فئة الصغار "ميني"، مع فريق ستروبيري للسباقات، وهو فريق بريطاني له باع طويل في بطولات الكارتينغ، وتضمنت فئة الصغار مشاركة 34 متسابقا، مستخدمين محركات "آيامي" سعة 60 سنتيمترا مكعبا، وبقوة 10 أحصنة، حيث انحصر الاختلاف الوحيد فقط في هيكل السيارة.وقال المتسابق الفايز لـ " الغد" : "نحن جاهوزن لخوض منافسات سباق إيطاليا الذي يعد الجولة الثانية من بطولة أيامي سلسلة أوروبا للكارتينغ للكبار، وتقام منافساته على حلبة كارت اوتودروم ضمن صفوف فريق "فيكتوري لين، يشارك في السباق أبطال عالميون أقوياء ويفوق عددهم 100 متسابقا، أنا سعيد، للمشاركة في السباق ودخول المنافسىة مع مجموعة من أفضل السائقين العالميين".وأضاف: "الآن أنتقل إلى مرحلة جديدة، في سباقات أوروبا، هدفي المنافسة بقوة، واكتساب خبرات جديدة، وأتطلع إلى أن أصبح واحدا من المتسابقين المميزين في البطولة، وأقف على منصة التتويج".