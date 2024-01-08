الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص يبدأ حملة الدفاع عن لقب "سلة الناشئات" بمواجهة الأهلي

من مواجهة سابقة جمعت بين الأهلي والفحيص في دوري الناشئات تحت 14 عاما بالموسم الماضي - (من المصدر)
من مواجهة سابقة جمعت بين الأهلي والفحيص في دوري الناشئات تحت 14 عاما بالموسم الماضي - (من المصدر)
 تنطلق اليوم منافسات المرحلة الأولى من ذهاب بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة عن الموسم 2023، والتي تستمر منافساته حتى التاسع من آذار (مارس) المقبل، بإقامة أربع مباريات.اضافة اعلان
ويبدأ شباب الفحيص حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة فريق الأهلي، في لقاء يجمعهما على صالة الفحيص عند الساعة السادسة مساء، على أن يفتتح فريقا الإنجليزية وجرش منافسات البطولة المحلية عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير حمزة "مدينة الحسين للشباب"، كما تحتضن صالة الأرثوذكسي مواجهتي فريقا نجوم الأرثوذكسي والأقصى عند الساعة 6 مساء، والأرثوذكسي مع نجوم الأردن عند الساعة الثامنة مساء.
وتحظى بطولة الناشئات للفئة تحت 14 عاما بمشاركة ثمانية فرق، قسمت على مجموعتين بواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة، لتضم المجموعة الأولى فرق: (الفحيص والأهلي ونجوم الأرثوذكسي والأقصى)، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: (نجوم الأردن والأرثوذكسي والإنجليزية وجرش).
وطبقا للتعليمات، تقام المرحلة الأولى وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثانية، ويشكلان مجموعة جديدة تضم أربعة فرق، لتلعب فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين أيضا، لترتيب مراكز الفرق.
ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المرحلة الثالثة، التي تقام بسلسلة تتألف من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، ليتأهل الفائزان إلى الدور النهائي للمنافسة على اللقب، في سلسلة طويلة من خمس مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات، فيما يتنافس الخاسران على المركز الثالث "الميدالية البرونزية" في سلسلة قصيرة مؤلفة من 3 مباريات.
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