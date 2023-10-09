الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص يتخطى الأرثوذكسي وينفرد بصدارة "سلة الناشئات"

فرحة لاعبات فريق شباب الفحيص للناشئات بتسجيل إحدى النقاط - (من المصدر)
فرحة لاعبات فريق شباب الفحيص للناشئات بتسجيل إحدى النقاط - (من المصدر)
 انفرد فريق نادي شباب الفحيص بصدارة جدول ترتيب فرق دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (64-46)، في لقاء جمعهما بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من ذهاب المرحلة الأولى.اضافة اعلان
وبرزت في اللقاء الذي أقيم أول من أمس، اللاعبة حور قراعين  من جانب لاعبات الفحيص بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 16 نقطة و23 متابعة وتمريرتين و5 سرقات للكرة وبلوك شوت بفاعلية 30، فيما كانت جنى حداد اللاعبة الأبرز من جانب فريق الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 12 نقطة و12 متابعة بفاعلية 8.
وتغلب فريق نجوم الأرثوذكسي على فريق الأهلي بنتيجة (36-26)، في لقاء برزت فيه اللاعبة ياسمين من جانب الفريق الفائز بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 17 نقطة و10 متابعات و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 14، فيما كانت زين الفاعوري اللاعبة الأبرز من جانب الأهلي بتسجيلها 7 نقاط مع 13 متابعة و2 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 8.
وعزز الفحيص صدارته لجدول الترتيب في "العلامة الكاملة" برصيد 10 نقاط، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 9 نقاط، وحل نجوم الأرثوذكسي ثالثا برصيد 8 نقاط، ونجوم الفحيص رابعا برصيد 7 نقاط، والأهلي خامسا برصيد 6 نقاط والإنجليزية سادسا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.
وتنطلق مباريات إياب المرحلة الأولى يوم غد، حيث تشهد الجولة السادسة إقامة ثلاث مواجهات، بحيث يلتقي نجوم الأرثوذكسي مع نجوم الفحيص عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير حمزة، تليها مواجهة الأرثوذكسي والإنجليزية عند الساعة السابعة مساء، فيما يستقبل الفحيص نظيره الأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالته. 
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