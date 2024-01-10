الفحيص يلغي معسكر مصر ويحسم ملف المحترفات استعدادا لـ"سلة الشارقة"

خالد تيسير العميري

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حسم فريق نادي شباب الفحيص، ملف اللاعبات المحترفات اللواتي سيمثلنه في رحلة الدفاع عن لقبه بكرة السلة في مشاركته التاريخية الثالثة تواليا ضمن النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها صالة نادي الشارقة الرياضي "سمنان" في إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل.ومن المقرر أن تلتحق المحترفات الثلاث، اللواتي يجدن اللعب في مراكز صناعة اللعب والجناح والارتكاز، في تدريبات "السماوي" نهاية الأسبوع المقبل، حيث فضل الجهاز الفني للفحيص بقيادة نايف عصفور، التحفظ على عدم الكشف عن أسماء اللاعبات، لحين وصولهن ولبعثرة حسابات المنافسين.وينتظر أن تلتحق "صائدة الثلاثيات" رشا عبده بتدريبات الفحيص يوم 20 كانون الثاني (يناير) الحالي، كما انضمت ليليانا أبو جبارة إلى التدريبات الجماعية مؤخرا بعد تعافيها من الإصابة، في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد مدى قدرة لاعبة الارتكاز ماريا الحن على المشاركة بسبب الإصابة أيضا.وتأكد غياب اللاعبة يارا حماده عن مرافقة الفحيص في بطولة الشارقة بسبب ظروفها الدراسية لتخصص الطب، فيما شهدت التدريبات الأخيرة انضمام اللاعبة فرح الشياب، تمهيدا للوقوف على جاهزيتها وبحث مدى قدرتها على تعزيز صفوف "البلوز".ويضم الجهاز التدريبي للفحيص كلا من: نايف عصفور مديرا فنيا ومحمد اتكيدك مساعدا للمدرب وأحمد سمير مدربا للياقة البدنية وأنس جبارات معالجا، إلى جانب قائمة أولية تضم اللاعبات: تالا شحاتيت وماسة النوباني وزاره النجار وذكرى شحادة وجوانا حداد وجود خلف والشقيقتين زينة وحور القراعين ونيكول خوري وتالا الشعراوي ودانيا منصور ومايا مرعي وسارة أبو شما ورشا عبده وفرح الشياب.وأكد المدير الفني للفحيص نايف عصفور، إلغاء المعسكر المشترك مع نادي سبورتينغ المصري، وذلك بعد تأكيد مشاركة الأخير في بطولة الشارقة، مشددا على أن التحضير للدورة العربية سيقتصر على خوض عدد من المباريات المحلية مع فرق الناشئين، لرفع مستوى الجاهزية.وتتنافس 8 فرق على لقب كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وهي: (حامل اللقب) شباب الفحيص والشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي والثورة السوري وسبورتينغ الرياضي المصري وغاز الشمال العراقي.وقال عصفور في بداية حديثه لـ "الغد": "اتضحت الآن هوية الفرق المشاركة وسيكون التنافس قويا، خصوصا وأن سبورتينغ المصري، المنتشي بفوزه في لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات مؤخرا، يشارك في البطولة بهدف استعادة اللقب"، مشددا على أن مهمة الفحيص لن تكون سهلة في الحفاظ على اللقب.وتابع: "رفعنا وتيرة التدريبات، وسنواصل خوض المباريات الودية مع فرق دوري الناشئين تحت 16 سنة، هدفنا المحافظة على اللقب، وسنحاول تجاوز الظروف الصعبة والتحديات، لتحقيق ذلك".واختتم: "تمتلك الفرق المشاركة بطولة دور محلي قوية ومنتظمة للسيدات، من شأنها رفع درجة جاهزيتها، بينما سيدخل الفحيص البطولة من دون مسابقة محلية ومن دون خوض مباريات ودية تنافسية، تساهم في الوقوف على مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبات ومعالجة الأخطاء".وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين؛ حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري (61-59).وفي رصد لآخر أخبار المنافسين، أنجز نادي الثورة السوري تعاقده مع المحترفتين الأميركيتين آسيا تشامبرز وتشيلسي شومبيرت لتمثيله في ألعاب الشارقة، فيما حقق فريق الأهلي البحريني فوزا وديا على القادسية الكويتي بنتيجة (78-53)، في إطار تحضيراته للبطولة.وكشف الموقع الرسمي لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ارتفاع أعداد الفرق واللاعبات المشاركات في البطولة، حيث ستحظى النسخة السابعة من "الشارقة 2024"، بمشاركة 527 لاعبة يمثلن 64 ناديا من 15 دولة مشاركة في 8 رياضات، وهي: كرة الطاولة وألعاب القوى والرماية والمبارزة والقوس والسهم والكاراتيه وكرة السلة وكرة الطائرة، علما بأن نادي دي لاسال يشارك في بطولة الطائرة ونادي القادسية في ألعاب القوى كممثلينعن الأردن أيضا.