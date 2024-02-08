الفحيص ينجز مهمة الثورة السوري ويعبر إلى نهائي "سلة الشارقة"

خالد تيسير العميري

واصل فريق شباب الفحيص عروضه القوية في بطولة كرة السلة ضمن دورة الألعاب السابعة للأندية العربية السيدات "الشارقة 2024"، بفوزه على نظيره فريق الثورة السوري بنتيجة 76-42 (النصف الأول 47-22)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي البطائح في إمارة الشارقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي.

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وشهدت مباريات أمس، فوز الأهلي البحريني على الفتاة الكويتي بنتيجة (76-72) والعاصمة السعودي على الشارقة الإماراتي (92-79).



وطبقا لجدول المباريات، يغيب فريق شباب الفحيص عن خوض مباريات اليوم والتي تشهد إقامة مواجهات، الثورة السوري والأهلي البحريني الساعة 10 صباحا، العاصمة السعودي والفتاة الكويتي الساعة 12 ظهرا، الشارقة الإماراتي وغاز الشمال العراقي الساعة 2 مساء.



وانفرد الفحيص في صدارة جدول ترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 10 نقاط، يليه فريق الثورة السوري ثانيا برصيد 9 نقاط والأهلي ثالثا بـ 7 نقاط، والعاصمة السعودي رابعا بـ 6 نقاط والفتاة الكويتي خامسا بـ 5 نقاط، وجاء فريقا الشارقة الإماراتي وغاز الشمال العراقي في المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.



واستنادا إلى نظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لتحديد المراكز، ثم يخوض الفريقان الأكثر جمعا للنقاط مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع مباراة واحدة على "الميدالية البرونزية".





الفحيص 76 الثورة 42



جدد المدير الفني لفريق الفحيص نايف عصفور اعتماده على الأميركية نتاشا كلاود في ضبط الإيقاع وتدوير الكرة مع رشا عبده وليلينا أبو جبارة حول القوس، مع تولي الهدافة الأميركية كريستين بيل وذكرى شحادة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما بدأ مدرب الثورة السوري أيمن سليمان اللقاء معتمدا على الخماسي، تشيلسي شومبيرت وسيدرا سليمان ونورا بشارة واليكسيس ديفيز واليسيا دبل.



واستهلت شومبيرت التسجيل للثورة بنقطتين من رميتين حرتين، لترد شحادة وبيل بسلتين من اختراقين هجوميين مع سلتين لرشا من المسافة البعيدة (10-2)، وعززت بيل تقدم الفحيص بسلة من خارج القوس، ثم تبادلت نورا بشارة وأبو جبارة التسجيل من المسافة ذاتها، ليتقدم الفحيص سريعا (16-5)، ما دفع مدرب الثورة أيمن سليمان لطلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، ومعه سجلت شومبيرت سلة من اختراق هجومي مع نقطة من رمية إضافية وسبقتها بيل بسلة للفحيص من داخل القوس، ثم عادت بيل لتسجل من خارج القوس، وأمام أفضلية الفحيص انتهت الفترة الأولى لصالحه (31-12).



وبدأت الفترة الثانية على إيقاع سلتين للكونغولية موغنزا وبيل، فيما كانت اليسيا وسيدرا وشومبيرت يسجلن للثورة من داخل وخارج القوس (19-35)، ليطلب مدرب الفحيص نايف عصفور وقتا مستقطعا لتهدئة لاعباته بعد دخول لاعبة الثورة كارلوينا أبو لطيف في مشادة كلامية مع نتاشا كلاود، لتعود لاعبات الفحيص ويواصلن عرضهن الساحر، فسجلت فرح الشياب وأبو جبارة سلتين من اختراقين هجوميين، لترد ماري بسلة للثورة من متابعة هجومية، ومع تبادل لاعبات الفريقين عملية التسجيل، ترجم الفحيص أفضليته بالتقدم في النصف الأول (47-22)، بعدما حسم الفترة الثانية (16-10).



وافتتحت بيل التسجيل للفحيص في الفترة الثالثة بسلة من اختراق هجومي، فيما كان المدرب نايف عصفور يحافظ على لاعبة الإرتكاز ذكرى شحادة بإراحتها بعد وصولها للأخطاء الشخصية الأربعة، وسجلت شومبيرت سلة من تصويبة من المسافة المتوسطة مع نقطتين لسيدرا ونورا من رميتين حرتين، ثم عادت بيل لتواصل هوايتها في التسجيل من خارج القوس (52-27)، ومع لجوء الفحيص للمداورة بين اللاعبات، كانت موغنزا وماسه وجوانا والشياب يساهمن في تعزيز تقدم "البلوز" في النتيجة الإجمالية (62-33) بعدما حسم الفترة الثالثة لصالحه (15-11).



ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الرابعة التي استهلتها موغنزا بالتسجيل من متابعة هجومية، فيما تبادلت شومبيرت وتالا شحاتيت التسجيل من خارج القوس (68-36)، وأضافت ماسه النوباني نقطتين من رميتين حرتين مع سلة من اختراق هجومي، وحصلت زينة القراعين (16 عاما) على فرصة خوض دقائق لعب جيدة في الفترة الأخيرة، التي حسمها الفحيص (14-9)، ليفوز في النتيجة النهائية بفارق 34 نقطة (76-42).



وبرزت الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب الفحيص بـ "الدبل دبل" مع تسجيلها 24 نقطة و12 متابعة و5 تمريرات و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 30، تليها رشا عبده بـ 14 نقطة مع 3 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 13، فيما كانت الأميركية تشيلسي شومبيرت اللاعبة الأبرز من جانب الثورة بتسجيلها 16 نقطة و4 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 11.



وعلى مستوى الأرقام الجماعية، سجل الفحيص 22 نقطة من استثمار "التيرن أوفر" مقابل 13 نقطة للثورة، و13 نقطة مقابل نقطتين من الفرصة الثانية، و21 نقطة من الفاست بريك مقابل 11 نقطة، كما ظهرت فاعلية "بنش" الفحيص بإضافته 22 نقطة مقابل 8 نقاط لـ "دكة بدلاء" الثورة السوري.





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