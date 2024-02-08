الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص ينجز مهمة الثورة السوري ويعبر إلى نهائي "سلة الشارقة"

لاعبة الفحيص كريستين بيل تحاول التسجيل أمام متابعة مزدوجة من لاعبتي الثورة السوري - (من المصدر)
لاعبة الفحيص كريستين بيل تحاول التسجيل أمام متابعة مزدوجة من لاعبتي الثورة السوري - (من المصدر)

واصل فريق شباب الفحيص عروضه القوية في بطولة كرة السلة ضمن دورة الألعاب السابعة للأندية العربية السيدات "الشارقة 2024"، بفوزه على نظيره فريق الثورة السوري بنتيجة 76-42 (النصف الأول 47-22)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي البطائح في إمارة الشارقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي.

اضافة اعلان


وشهدت مباريات أمس، فوز الأهلي البحريني على الفتاة الكويتي بنتيجة (76-72) والعاصمة السعودي على الشارقة الإماراتي (92-79).


وطبقا لجدول المباريات، يغيب فريق شباب الفحيص عن خوض مباريات اليوم والتي تشهد إقامة مواجهات، الثورة السوري والأهلي البحريني الساعة 10 صباحا، العاصمة السعودي والفتاة الكويتي الساعة 12 ظهرا، الشارقة الإماراتي وغاز الشمال العراقي الساعة 2 مساء.


وانفرد الفحيص في صدارة جدول ترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 10 نقاط، يليه فريق الثورة السوري ثانيا برصيد 9 نقاط والأهلي ثالثا بـ 7 نقاط، والعاصمة السعودي رابعا بـ 6 نقاط والفتاة الكويتي خامسا بـ 5 نقاط، وجاء فريقا الشارقة الإماراتي وغاز الشمال العراقي في المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.


واستنادا إلى نظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لتحديد المراكز، ثم يخوض الفريقان الأكثر جمعا للنقاط مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع مباراة واحدة على "الميدالية البرونزية".


الفحيص 76 الثورة 42

جدد المدير الفني لفريق الفحيص نايف عصفور اعتماده على الأميركية نتاشا كلاود في ضبط الإيقاع وتدوير الكرة مع رشا عبده وليلينا أبو جبارة حول القوس، مع تولي الهدافة الأميركية كريستين بيل وذكرى شحادة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما بدأ مدرب الثورة السوري أيمن سليمان اللقاء معتمدا على الخماسي، تشيلسي شومبيرت وسيدرا سليمان ونورا بشارة واليكسيس ديفيز واليسيا دبل.


واستهلت شومبيرت التسجيل للثورة بنقطتين من رميتين حرتين، لترد شحادة وبيل بسلتين من اختراقين هجوميين مع سلتين لرشا من المسافة البعيدة (10-2)، وعززت بيل تقدم الفحيص بسلة من خارج القوس، ثم تبادلت نورا بشارة وأبو جبارة التسجيل من المسافة ذاتها، ليتقدم الفحيص سريعا (16-5)، ما دفع مدرب الثورة أيمن سليمان لطلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، ومعه سجلت شومبيرت سلة من اختراق هجومي مع نقطة من رمية إضافية وسبقتها بيل بسلة للفحيص من داخل القوس، ثم عادت بيل لتسجل من خارج القوس، وأمام أفضلية الفحيص انتهت الفترة الأولى لصالحه (31-12).


وبدأت الفترة الثانية على إيقاع سلتين للكونغولية موغنزا وبيل، فيما كانت اليسيا وسيدرا وشومبيرت يسجلن للثورة من داخل وخارج القوس (19-35)، ليطلب مدرب الفحيص نايف عصفور وقتا مستقطعا لتهدئة لاعباته بعد دخول لاعبة الثورة كارلوينا أبو لطيف في مشادة كلامية مع نتاشا كلاود، لتعود لاعبات الفحيص ويواصلن عرضهن الساحر، فسجلت فرح الشياب وأبو جبارة سلتين من اختراقين هجوميين، لترد ماري بسلة للثورة من متابعة هجومية، ومع تبادل لاعبات الفريقين عملية التسجيل، ترجم الفحيص أفضليته بالتقدم في النصف الأول (47-22)، بعدما حسم الفترة الثانية (16-10).


وافتتحت بيل التسجيل للفحيص في الفترة الثالثة بسلة من اختراق هجومي، فيما كان المدرب نايف عصفور يحافظ على لاعبة الإرتكاز ذكرى شحادة بإراحتها بعد وصولها للأخطاء الشخصية الأربعة، وسجلت شومبيرت سلة من تصويبة من المسافة المتوسطة مع نقطتين لسيدرا ونورا من رميتين حرتين، ثم عادت بيل لتواصل هوايتها في التسجيل من خارج القوس (52-27)، ومع لجوء الفحيص للمداورة بين اللاعبات، كانت موغنزا وماسه وجوانا والشياب يساهمن في تعزيز تقدم "البلوز" في النتيجة الإجمالية (62-33) بعدما حسم الفترة الثالثة لصالحه (15-11).  


ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الرابعة التي استهلتها موغنزا بالتسجيل من متابعة هجومية، فيما تبادلت شومبيرت وتالا شحاتيت التسجيل من خارج القوس (68-36)، وأضافت ماسه النوباني نقطتين من رميتين حرتين مع سلة من اختراق هجومي، وحصلت زينة القراعين (16 عاما) على فرصة خوض دقائق لعب جيدة في الفترة الأخيرة، التي حسمها الفحيص (14-9)، ليفوز في النتيجة النهائية بفارق 34 نقطة (76-42).    


وبرزت الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب الفحيص بـ "الدبل دبل" مع تسجيلها 24 نقطة و12 متابعة و5 تمريرات و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 30، تليها رشا عبده بـ 14 نقطة مع 3 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 13، فيما كانت الأميركية تشيلسي شومبيرت اللاعبة الأبرز من جانب الثورة بتسجيلها 16 نقطة و4 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 11.


وعلى مستوى الأرقام الجماعية، سجل الفحيص 22 نقطة من استثمار "التيرن أوفر" مقابل 13 نقطة للثورة، و13 نقطة مقابل نقطتين من الفرصة الثانية، و21 نقطة من الفاست بريك مقابل 11 نقطة، كما ظهرت فاعلية "بنش" الفحيص بإضافته 22 نقطة مقابل 8 نقاط لـ "دكة بدلاء" الثورة السوري.

 


 

اقرأ أيضاً: 

الفحيص يسعى لمواصلة سلسلة انتصارته من بوابة المضيف في "سلة الشارقة"

الفحيص يواجه الثورة السوري بأطماع فض الشراكة على صدارة "سلة الشارقة"

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
لاعبة الفحيص زاره النجار تحاول التسجيل بسلة الفتاة الكويتي - (من المصدر)

الفحيص ينجز مهمة الفتاة الكويتي ويلاقي العاصمة السعودي في "سلة الشارقة"

03 شباط 2024
من تتويج الفحيص بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كرة السلة في دورة ألعاب الشارقة - (من المصدر)

الفحيص يلغي معسكر مصر ويحسم ملف المحترفات استعدادا لـ"سلة الشارقة"

10 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
20240209T172750-1707488870386559200

فهيم: "النشامى أدخلوا الفرحة إلى قلوب العرب المجروحة في "أمم إفريقيا"

09 شباط 2024
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة يتحدث للاعبين خلال إحدى الوجبات التدريبية على ملعب العقلة - (من المصدر)

عموتة يسطر إنجازا جديدا بمسيرته.. وهيمنة أردنية على التشكيلة الآسيوية

08 شباط 2024
والد اللاعب موسى التعمري لدى حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي مهند جويلس - (الغد)

والد التعمري يكشف إصرار نجله على اللعب مع "النشامى" رغم الإصابة

08 شباط 2024
مشجع للمنتخب الوطني يحمل علم الوطن على المدرجات في كأس آسيا - (من المصدر)

"النشامى والعنابي" يوحدان الجماهير العربية في آسيا ويحولان أنظارهم عن "أفريقيا"

08 شباط 2024
الجهاز الفني الجديد لفريق السلط - ( من المصدر)

السلط ينهي عقد مدربه خانكان بالتراضي ويتعاقد مع الزريقي

08 شباط 2024
عماد خانكان

السلط ينهي عقد خانكان بالتراضي ويتعاقد مع اللاعب المصري شمس الدين

08 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ5 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ5 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 