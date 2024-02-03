الفحيص ينجز مهمة الفتاة الكويتي ويلاقي العاصمة السعودي في "سلة الشارقة"

خالد تيسير العميري

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الشارقة – استهل فريق شباب الفحيص حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كرة السلة بالنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، بالفوز على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 95-78 (النصف الأول 55-32)، في لقاء جمعهما أمس بصالة البطائح في إمارة الشارقة، ضمن منافسات الدور التمهيدي.ويلتقي الفحيص مع فريق العاصمة السعودي عند الساعة الثانية من مساء اليوم وفي الصالة نفسها لحساب مباريات الجولة الثانية، والتي يلتقي فيها الأهلي البحريني مع غاز الشمال العراقي عند الساعة العاشرة صباحا، فيما يلتقي الفتاة الكويتي مع نظيره الثورة السوري عند الساعة 12 ظهرا.وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، على أن يلتقي الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على "الميدالية البرونزية".عصفور: توقيت المباريات سيئوانتقد المدير الفني لفريق نادي شباب الفحيص نايف عصفور، التوقيت السيئ لمباريات البطولة، مؤكدا حاجة لاعبات الفريق لوقت أطول من أجل استيعاب التوقيت الصباحي، خصوصا وأن الفريق لم يحظ بفرصة تدريب جيدة أسوة بالفرق المشاركة.وقال عصفور في حديثه لـ"الغد": "حققنا فوزا معنويا مهما، وهذا الأهم في البداية، خصوصا وأننا لم نمتلك المعلومات الكافية عن الفريق الكويتي ومحترفاته، فجاءت بدايتنا بطيئة، قبل أن نحتوي خطورة الفريق الكويتي بتبديل طريقة الدفاع على صانعة ألعابه المحترفة، وعطلنا مفاتيح لعب الفريق المنافس".واستطرد: "راض عن مستوى المحترفات، وتحتاج اللاعبات المحليات لخوض المزيد من المباريات لاستعادة حساسية المباريات، والتي تفتقدها اللاعبات في ظل عدم وجود مسابقة محلية لهن حتى الآن، بخلاف أغلب الفرق المشاركة، لم نكشف أوراقنا أمام المنافسين بعد، ولدينا المزيد من المفاجآت".النجار: فوز مهممن جانبها، قالت لاعبة المنتخب الوطني وفريق نادي شباب الفحيص، زاره النجار: "إن الفوز على الفتاة الكويتي يعد مهما ونقطة انطلاق حقيقة نحو بلوغ الدور النهائي والتتويج باللقب".وأكدت النجار في حديثها الخاص للغد: "احتجنا لبعض الوقت من أجل استشكاف الملعب وزيادة التجانس، بدايتنا في المباراة كانت بطيئة، لكن مع مرور الوقت دخلنا أجواء المباراة وحققنا الفوز، وهو الأهم في المرحلة الحالية.وأشادت النجار بفاعلية دكة البدلاء وقدرتها على تشكيل الإضافة المرجوة، مشيرة: "هناك توازن في حجم الإضافة التي تقدمها اللاعبات الأساسيات والبنش خلال المباريات، والأهم أن نصل للدور النهائي بهذا الشكل".الفحيص 95 الفتاة 78بدأ المدير الفني للفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على خبرات الأميركية نتاشا كلاود في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع مواطنتها كريستين بيل، ورشا عبده حول القوس، مع تولي زاره النجار وذكرى شحادة مهمة تأمين منطقة العمق، فيما اعتمد فريق الفتاة الكويتي على الخماسي، شيخه عبدالله وريتاج ملاح وجاده عيسى والمحترفتين بورش بولي وجوسلين تايلور.وتأخر الفحيص في دخول أجواء المباراة، رغم افتتاح محترفته بيل التسجيل من المسافة المتوسطة، لكن بورش ردت بسلتين من المسافة نفسها، لتعود بيل وتسجل من خارج القوس، فيما كانت جوسلين تايلور تسجل للفتاة من داخل وخارج القوس (9-5)، قبل أن تعود كلاود وبيل لتسجلان من المسافة ذاتها، وواصل الفريقان تبادل عملية التسجيل، ليتقدم الفحيص في الفترة الأولى (23-19) بفضل فاعلية محترفاته وخبرتهن.وعلى إيقاع سلة للكونغولية موغنزا من اختراق هجومي، بدأ الفحيص الفترة الثانية، قبل أن تسجل ليليانا أبو جبارة من المسافة البعيدة، فيما كانت بيل ترد بسلة دقيقة من خارج القوس على نقطتي بورش، ونوع الفحيص من عملياته الهجومية مع اعتماده على سرعات رشا وكلاود وبيل في عمليتي التمرير والتسجيل، كما كانت ذكرى شحاده والنجار تتابعان الكرات المتساقطة تحت السلتين، وأمام أفضلية الفحيص انتهى النصف الأول بتقدمه (55-32) بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه (32-13).ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثالثة، التي تبادلت فيها أبو جبارة وتايلور وبورش التسجيل من المسافة البعيدة، فيما كانت موغنزا وتايلور تتبادلان التسجيل من المسافة المتوسطة، لكن بيل أضافت سلتين للفحيص من الفاست بريك، قبل أن يطلب مدرب الفحيص نايف عصفور وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه بعد ثلاث سلات متتالية للفتاة الكويتي من خارج القوس، فجاءت صحوة نتاشا بسلتين من خارج القوس ومثلهما لجوانا حداد من داخل القوس، ليحافظ الفحيص على تقدمه في النتيجة الإجمالية (74-55) رغم خسارته الفترة الثالثة (19-23).ومع الدفاع القوي الذي انتهجه الفحيص في الفترة الأخيرة، سجلت جوانا حداد سلة من المسافة البعيدة، لتضيف رشا عبده سلتين من داخل وخارج القوس، فيما ردت بورش بسلة دقيقة من المسافة ذاتها، قبل أن يعتمد مدرب الفحيص نايف عصفور على "المداورة" بين لاعبات فريقه عبر الزج باللاعبات، ماسه النوباني وتالا شحاتيت وفرح الشياب وزينة القراعين، ومع تنويع "البلوز" لخياراته في التسجيل، انتهت المباراة لصالحه (95-78)، بعدما خسر نتيجة الفترة الرابعة (21-23).وبرزت الأميركية كريستين بيل من جانب الفحيص بتسجيلها 33 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 41، تليها نتاشا كلاود بـ"الدبل دبل" مع 17 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 32، فيما كانت الأميركية بورش اللاعبة الأبرز من جانب فريق الفتاة بتسجيلها 31 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات حاسمة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 22.وشهدت مباريات أمس، فوز الثورة السوري على الشارقة الإماراتي بنتيجة (78-47) والعاصمة السعودي على غاز الشمال العراقي بنتيجة (79-65)، ليتصدر الثورة الترتيب برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريقي الفحيص والعاصمة، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا بنفس الرصيد النقطي، فيما جاءت فرق غاز الشمال والفتاة والشارقة في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب، وتذيل الأهلي البحريني الترتيب برصيد خال من النقاط.