الفرق تتسلح بلاعبي "الممتاز" والمحترفين في انطلاق "طائرة الأولى" اليوم

مصطفى بالو

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تسلحت أندية الدرجة الأولى بأبرز اللاعبين المحليين والمحترفين، تأهبا لانطلاق مباريات الدوري اليوم، حين يلتقي البقعة مع الكريمة عند الساعة 5 في قصر الرياضة، ووادي موسى مع فوعرا عند الساعة 7 في الصالة ذاتها، وسط مشاركة 12 فريقا، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: البقعة، الكريمة والطوال، وضمت المجموعة الثانية فرق، وادي موسى، فوعرة ومليح ، والمجموعة الثالثة تضم كلا من: عابل، بيت إيدس وضرار بن الأزور، والمجموعة الرابعة تضم كلا من: شباب مليح ومرصع والمشارع.وتشير تعليمات الاتحاد، إلى أحقية كل فريق باستعارة لاعبين اثنين محليين من الدرجة الممتازة، شريطة أن يكون اللاعب من مواليد العام 2000 فما دون، ولا يتجاوز عمر اللاعب 23 عاما، والتعاقد مع محترف واحد، فيما يتأهل متصدر كل مجموعة للمربع الذهبي، والذي يقام على نظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل الفريقان الحاصلان على أعلى عدد من النقاط لدوري الدرجة الممتازة.ياسر عثمان .. البقعة قادمأكد معد المنتخب الوطني وشباب الحسين ياسر عثمان المعار إلى فريق البقعة، أن الفريق قادم بقوة إلى منافسات الدرجة الأولى بحثا عن العودة إلى مكانه الطبيعي بين الكبار، مشيرا إلى أن البقعة باشر الاستعدادت منذ أكثر من شهرين بقيادة المدرب القدير رزق أبوسردانة، مشددا على أن الفريق تسلح بأفضل اللاعبين المحليين والمحترفين وعينه على لقب الدرجة الأولى والعودة إلى الممتاز من جديد.وأضاف: "نملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا أبالغ أن البقعة مرشح بقوة إلى لقب الدوري والتأهل إلى مصاف الممتاز، ويعود ذلك إلى انسجام وتفاهم ومستويات عناصر الفريق، والذي يضم إلى جانبي، كلا من: محمد جمال القادم من الوحدات، والمحترف العراقي أسامة منيف، لاعب الخبرة المتألق علي ثامر، علي سيف، عفيف سيف، معاذ محمد جميل وزيد الحارثي".وحول قرار اتحاد اللعبة بالسماح لأندية الأولى باستعارة لاعبي "الممتاز" من مواليد 2000 دون 23 سنة، أجاب المعد ياسر عثمان: "أقف إلى جانب القرار الذي يمنح لاعبي الممتاز البقاء في "فورمة" المنافسات على مدار الموسم، ما يحافظ على المستويات التي تصب في صالح المنتخبات الوطنية واللعبة، ومن شأنه أن يزيد من حدة التنافس في مباريات الدرجة الأولى، في الوقت الذي أرى أن يكون العمر مفتوحا من دون تحديده بفئة عمرية".وعن مدى تأثر مستويات لاعبي الممتاز عن مشاركتهم فرق الأولى، قال ياسر: "يجب أن نأخذ الموضوع من ناحيتين، إذا كان الفريق الذي انتقل إليه لاعب الممتاز غير جاهز ولا يضم لاعبين مميزين وغير مهتم بالمنافسة، أي يشارك من أجل المشاركة، بالتأكيد سيتأثر مستوى لاعبي "الممتاز" سلبا، أما إذا توجه لاعبو "الممتاز" إلى أندية مهتمة باللعبة والمنافسة، ويضم لاعبين مميزين بالكرة الطائرة بالتأكيد سيكون الانتقال لصالح اللاعب للحفاظ على جاهزيته، والبقاء في أجواء المباريات الاحتكاكية التنافسية".وتابع: "قصدت العديد من أندية الدرجة الأولى، الاستقطاب من مدرسة شباب الحسين المميزة للكرة الطائرة، أنا ألعب للبقعة، ويلعب مهند جروان وصالح الطهراوي في صفوف وادي موسى، فيما يلعب أيهم خنفر وإبراهيم العطلة في صفوف المشارع، وبالتاكيد وجود لاعبي الممتاز سيزيد من المنافسة بين فرق الأولى، ويؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للدوري".من جانبه قال مدرب شباب مليح –المشوار سابقا- خالد سعيفان الذي سبق وأن صعد بالمحطة والمشارع إلى مصاف الممتاز: "يضم شباب مليح مجموعة من اللاعبين الممميزين على صعد الخبرة، والذين مثلوا المنتخب الوطني ومنهم ما يزال موجودا، وقدمت إدارة النادي أشكال الدعم كافة، ضمن طموحها بالتأهل إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة".وأضاف: "استقطبنا فهد نعمان (الوحدات) ومحمود النقيب (شباب الحسين)، ضمن تعليمات اتحاد اللعبة لمنافسات الأولى للموسم الحالي، إلى جانب أسماء الخبرة كل من: عبدالله سعيفان، عودة حسن، محمد الحوارني، محمد قاسم، ليبرو شباب الحسين السابق محمد جروان، سعيد الشاعر وعبدالله الهنداوي، وخضنا العديد من المباريات الودية التي زادت من جاهزيتنا للمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي الصعود للممتاز".وعن قرار اتحاد اللعبة بالسماح لأندية الأولى باستقطاب لاعبي "الممتاز" دون 23 عاما ، أجاب سعيفان: "أنا مع قرار الاستقطاب من أدنى إلى أعلى بحسب ما كان معمول به سابقا، وأقترح أن تكون تعليمات الموسم المقبل تتضمن هذا الرأي، والذي أدعمه بالسماح لإعارة اللاعبين دون 20 سنة، وكذلك دون 30 سنة، والذي يمزج بين الشباب والخبرة، وتعم الفائدة الفنية على جميع الفرق، وإن كانت إعارة لاعبي الممتاز في الموسم الحالي، لها مردودها الفني على ارتفاع مستوى التنافس في الأولى، إلا أن التنافس سيكون لفترة محدودة، ثم تعاني فرق الأولى فنيا بعد عودة لاعبي الممتاز إلى أنديتهم بالموسم المقبل".