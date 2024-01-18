الفضلي نجم الكرة الكويتية يوجه نصائح لعموتة قبل لقاء كوريا

مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

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أكد حارس مرمى المنتخب الكويتي الأسبق خالد الفضلي، أن المنتخب الوطني لكرة القدم تجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها سابقا، وذلك بعد فوزه في مباراته الافتتاحية بكأس آسيا الإثنين الماضي على المنتخب الماليزي برباعية بيضاء.وبين الفضلي في حوار خاص مع "الغد"، أن "النشامى" قدم مباراة كبيرة جدا في ظهوره الأول، وأنه انطلق بقوة في المحفل القاري، متوقعا عدم مواجهة أي صعوبات في تجاوز الدور الأول والتأهل لثمن نهائي المسابقة.وأضاف: "اكتسب المنتخب الأردني ثقة كبيرة بعد فوزه في المباراة الأولى، وتخطى الصعوبات التي واجهت المنظومة بشكل عام، والمدرب المغربي الحسين عموتة واللاعبين بشكل خاص، نامل بأن يستمر في تقديم المستوى الطيب".ويعد الفضلي أحد أبرز حراس المرمى العرب والخليج في سنوات ماضية، والذي مثل المنتخب الكويتي بمسيرة امتدت لأكثر من 12 عاما، إلى جانب لعبه مع ناديي كاظمة والكويت على الصعيد المحلي، كما أنه أول لاعب كويتي يحرز جميع البطولات المحلية مع فريقن مختلفين.ويرى الفضلي، أن مسألة تأهل المنتخب الوطني ليست إلا مسألة وقت، متوقعا بأن يصل دور ثمن النهائي دون عناء، نظير المستويات المقدمة من فرق المجموعة في الجولة الأولى، مع ذكره أن وصول الأردن لأدوار متقدمة، يعتمد على هوية المنتخب المنافس له في الدور المقبل.وتابع: "أرى أن الأسماء التي يمتلكها المنتخب الأردني في التجمع الحالي هي الأفضل، عطفا على ما تم تقديمه من مستويات في الفترات الماضية، واستبعاد اللاعب النشط في الدوري الكويتي أحمد عرسان مع نادي كاظمة، جاء نتيجة تراجع مستوى فريقه بالآونة الماضية، ما أدى إلى هبوط مستواه هو الآخر".وقدم الفضلي نصائح لعموتة قبيل مواجهة كوريا الجنوبية غدا في الجولة الثانية، متمنيا منه أن يستفيد من الأخطاء التي وقع فيها المنتخب البحريني أمام كوريا، بعد أن قدم شوطا أول مميزا، واستغل هفوة من الدفاعات في تسجيل هدف التعادل بمرمى "الشمشون الكوري".وواصل: "المباريات أمام الفرق الكبيرة في القارة تعتمد على بعض التفاصيل الصغيرة، وعلى عموتة أن يركز على عدم مجاراة كوريا الجنوبية، من حيث الاستحواذ والسرعة، وعليه أن يحكم دفاعاته بإغلاق العمق بصورة جيدة، والاعتماد على سرعة التحول من الدفاع للهجوم، في ظل وجود لاعبين يخدمون أفكاره في هذه النقاط".وأشار الفضلي إلى أن اللاعب موسى التعمري مطلوب منه أن يقوم بجهد كبير في مواجهة كوريا، وأن اللاعب يزن النعيمات يمتلك إمكانيات جيدة من حيث السرعة والتحول في اللعب برفقة علي علوان، واللاعب محمود مرضي الذي أثبت نفسه في المباراة الماضية، متمنيا بأن تكون إصابته غير قوية وأن يخوض المباراة المقبلة من البداية.وزاد: "على المنتخب أن يبدأ الدفاع من الأمام من الثلث الهجومي، وفي حال تطبيق هذه الخطة فإنهم لا يمنحون لاعبي المنتخب الكوري الفرصة والأفضلية في الاستحواذ على الكرة والوصول لمنتصف الملعب، وصعوبة نقل الكرة في منطقة العمليات".واستذكر الفضلي بعض الذكريات التي تربطه بالأردن، ومنها مباراة المربع الذهبي لدورة الألعاب العربية في العام 1997 في بيروت، والتي كانت انطلاقة المنتخب الوطني الحقيقية بعد تخطي الكويت والظفر باللقب الأول في تاريخه لاحقا، مشيرا إلى أن تلك المباراة كانت قوية واستمتع اللاعبون بها، إلى جانب أن أبرز مبارياته كانت أمام فرق الفيصلي والوحدات والرمثا.وعبر حارس مرمى "الأزرق الكويتي" السابق والبالغ من العمر حاليا 50 عاما، عن أسفه لعدم تأهل منتخب بلاده للنهائيات الآسيوية مرة أخرى، وأن تواجده في قطر وعدم حضور الكويت أمر يشكل غصة بقلبه، نظرا لسهولة تأهل المنتخبات للبطولة وللدور الثاني، متمنيا بأن يعود المنتخب الكويتي إلى سابق عهده في السنوات المقبلة.