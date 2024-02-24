السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفلسطيني خبيص بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي و"مجموعة برو"

الفائزون في الترتيب العام ومجموعة برو
الفائزون في الترتيب العام والمجموعة برو

عمان -  الغد - توج السائقالفلسطيني عماد خبيص وملاحه مواطنه باسل النواصره (جيب رانجلر) بلقب الجولة ‏‏الجولة الأولى من بطولة الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎‏، والتي أقيمت يوم أمس في غابة الشهيد وصفي التل، وفاز السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي) بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎، وفاز السائق حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي)، بلقب مجموعة الهواة، واقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن .
وسجل للمشاركة في السباق 21 سائقا من الأردن وفلسطين والكويت وتكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏
وتم إجراء تغيير على طبيعة السباق لاضفاء مزيد من الإثارة كخطوة جديدة تعتمد للمرة الاولى في بطولة الدفع الرباعي، من حيث طول المسار الذي كان تبلغ مسافته ما بين 600 الى 700 م لتصبح مسافته 2كم .
وتم اقامة منطقة مفتوحة (الجزء الحر) ليخرج منها المتسابقون لمكان يوجد فيه بوبات ليختاروا البوابة التي سيدخلون منها العائق كما يريدون، وحسب الطريقة التي يختاروها، إن كانت من مكان قريب أم  بعيد، شريطة أن يدخلوا من هذه البوبات المحددة حسب المسار، وبعد انتهاء السائقين من (الجزء الحر) من دون جزاء (بنلتي) أو أي عقوبة عليهم المرور من البوابات، للدخول للمسار الثاني لتخطي العوائق الموجودة في السباق والتي خضع للعقوبات وتعليمات السباق المعتادة، كما يسمح للسائقين في الجزء الحر إجراء أي نوع من الصيانه لمركبته إذا تطلب الأمر من خلال المعدات المتوفره داخل مركباتهم.

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‏ - ‏‎ ‎الترتيب العام للجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي – والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎

المركز الأول: السائق عماد خبيص وملاحه باسل النواصره (جيب رانجلر)- (فلسطين).

المركز الثاني : السائق حازم فودة وملاحه حمزة مصاروة (جيب رانجلر) - (فلسطين).
المركز الثالث: السائق وسام خليلية وملاحه سري حنظل (جيب رانجلر) – (فلسطين).
‏- الترتيب العام للجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي- مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎
المركز الأول: السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد  (جيب اكس جي).
المركز الثاني: علي غانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس).‏
المركز الثالث: سعد هناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس).‏

‏- الترتيب للجولة الأولى من بطولة الأردن – مجموعة الهواة

المركز الأول: حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي).‏
المركز الثاني : طارق مامكخ وملاحه ينال خازان (تويوتا تاكوما).
المركز الثالث: أحمد أبو العدوس ملاحه أحمد الريالات (رينج روفر).
‏ - كأس مشاركة مقدمة من اللجنة المنظمة للمشاركة الكويتية للسائق سليمان الخضري وملاحه راكان الحمد (تويوتا اف جي كروزر).
وأشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا) والأعضاء فوزي صوالحه وعمر زعرور، ومدير السباق موسى ‏‏حزينة، وضابطا شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وإبراهيم غناجوق، وكبير المراقبين سامر مجد شاهين، ومساعده لؤي مرعي، ‏‏ومسؤول السلامة أحمد زلاطيمو، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، ومسؤول المضمار تيسير شحالتوغ، وضابطا السلامة عبد الله  ‏‏جانخوت وأحمد منصور، ومسؤول التسويق داليا ناصر الدين، ومسؤول التوقيت والنتائج عبد الرحيم محمود، ومسؤول نقطة ‏البداية ‏والنهاية محمد الشيخ، ومسؤول التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي، ومسؤول موقف الصيانة أحمد الظاهر، ولجنة الفحص الفني ‏‏‏(عيسى خير، رامي أبو طوق، نتاشا دوخقان، طارق مشربش، ميرا ترزي، سيف أبو رمان وأحمد الرجال)، ومسؤول العمليات محمد ‏‏الدبوبي، ومسؤول الاتصالات إبراهيم جرادات، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار لورنس دروزة، ‏ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول التزويد علاء زكارنة، والمسؤول المالي محمد السيد، ومسؤول ‏الأمن خليل ‏السواعير، ومسؤول اللوازم رضا بكر.‏


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