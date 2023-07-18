الفيصلي الأقوى هجوما ودفاعا.. 28549 مشجعا في 66 مباراة.. وصدارة مشتركة للهدافين

مهند جويلس

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استحق فريق الفيصلي التتويج بلقب بطولة درع اتحاد الكرة "المئوية"، بعد أن توج الجمعة الماضية بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، والتاسعة في تاريخه، ليقترب من الوصول لمنافسه التقليدي الوحدات بعدد الألقاب بفارق لقب وحيد.وشهدت الجولة الحادية عشرة والأخيرة من البطولة تعادل الفيصلي مع معان (0-0)، وفوز الوحدات على السلط (3-1)، وتغلب الأهلي على شباب العقبة (1-0)، وتعادل شباب الأردن مع الجليل (2-2)، وتفوق الرمثا على سحاب (1-0)، وتجاوز الحسين إربد نظيره مغير السرحان (1-0).وتستعرض "الغد"، أبرز مشاهد الجولة الأخيرة من زمن البطولة، إلى جانب أبرز الأرقام والإحصائيات المتعلقة باللاعبين والمدربين، علما بأن البطولة أقيمت أحداثها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.وأنهى الفيصلي البطولة بالصدارة برصيد 31 نقطة، مقابل 24 نقطة للوحدات في المركز الثاني، الرمثا ثالثا برصيد 21 نقطة، الحسين إربد ومغير السرحان 19 نقطة، سحاب 14 نقطة، شباب العقبة 12 نقطة، الأهلي 10 نقاط، الجليل وشباب الأردن 9 نقاط، معان 7 نقاط والسلط في المركز الثاني عشر والأخير وبرصيده 5 نقاط.مستويات متفاوتةأفرزت بطولة الدرع حاجة الفرق لتدعيم صفوفها في بعض المراكز، إلى جانب استثمار العدد الكبير من المباريات لزيادة الانسجام بين اللاعبين، خاصة الفرق التي غيرت من جلدها، سواء بالمغادرة أو باستقطاب لاعبين في مراكز مختلفة.وقدم الفيصلي أداء طيبا في معظم مبارياته، ما جعله المرشح الأول للصعود على منصة التتويج منذ البداية، إلى جانب استقرار المدرب جمال أبو عابد على غالبية العناصر التي مثلت "الأزرق" في الموسم الماضي، مع عودة اللاعبين المعارين على فترات مختلفة، ما ساهم بتواجد أكثر من لاعب مميز في مركز واحد.ولم تخدم نتائج الحسين إربد في احتلاله المراكز الثلاثة الأولى، حيث قدم مستويات جيدة في بعض المباريات دون أن يخرج فائزا في النهاية، رغم توفر عدد كبير من النجوم في صفوفه، أما الوحدات فكان مقنعا في بعض مباريات، ومخيب لآمال جماهيره في مباريات أخرى، علما بأن صفوفه اكتملت نهاية البطولة، باستقطاب أكثر من لاعب مميز في جميع الخطوط.وفاجأ مغير السرحان الجميع وقدم أداء قويا رغم محدودية الإمكانيات المالية والبشرية، مقابل تألق الرمثا بلاعبيه الشباب رغم عدم تعزيز صفوفه بأي لاعب نظير الحرمان، مع مغادرة أكثر من لاعب مؤثر منه نهاية الموسم الماضي.أرقام وإحصائيات- يعد الفيصلي الأقوى دفاعا وهجوما في البطولة، إذ استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، فيما سجل لاعبوه 24 هدفا، بينما يعد السلط الأضعف دفاعا بقبوله 19 هدفا، وتشاركت فرق السلط ومعان وشباب العقبة بمسألة الأضعف هجوما بتسجيل كل فريق 6 أهداف فقط.- سجل الفيصلي أطول سلسلة انتصارات في تاريخ البطولة بواقع 10 مرات، حيث أقيمت النسخة السادسة والثلاثين بنظام جديد أتاح للفرق خوض 11 مباراة لأول مرة منذ انطلاقها.- شهدت بطولة الدرع حضور البطاقة الحمراء في 9 مناسبات للاعبين، وبوجه كل من: يوسف أبو الجزر ومحمود شوكت (الوحدات)، محمد النجادات (الجليل)، إبراهيم الرواد (معان)، وسيم ريالات (شباب الأردن)، عمر أبو عاقولة (الرمثا)، أحمد السليم (مغير السرحان)، محمد مصطفى (السلط)، سند جعارة (الأهلي)، مقابل رفع البطاقة الصفراء في 207 مناسبات.- تواجد 28549 مشجعا في 66 مباراة ببطولة الدرع، إذ تسببت أهمية البطولة وابتعاد الملعب عن غالبية الجماهير، بحضور هذا العدد المتواضع في المباريات، علما بأن مباراة الكلاسيكو بين الفيصلي والوحدات في الجولة الرابعة كانت الأعلى حضورا بواقع 4444 مشجعا.- حقق فريق الحسين إربد الفوز الأكبر في البطولة، والذي جاء على حساب نظيره شباب الأردن بخمسة أهداف دون مقابل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، علما بأن قائد الحسين حمزة الدردور سجل "الهاتريك" الأول والوحيد في البطولة بتلك المباراة، مع عدم تسجيله أي هدفا آخر في بقية المباريات.- مباراة واحدة قادتها حكم من العنصر النسوي، والتي أدارتها الحكمة الدولية إسراء مبيضين، وجمعت بين فريقي الجليل ومعان ضمن الجولة الثامنة.- سجل مهاجم الوحدات مالك علان الهدف الأسرع في بطولة الدرع، وذلك بعد مرور 32 ثانية على انطلاقة مباراة فريقه أمام الرمثا في الجولة السادسة.- تم تسجيل 11 هدفا خلال الجولة الختامية، ليصل عدد الأهداف إلى 138 هدفا بمعدل هدفين في كل مباراة، حيث كانت الجولة الأولى الأقل تسجيلا للأهداف من خلال 7 أهداف، مقابل تسجيل 18 هدفا في الجولة الرابعة كأكثر الجولات غزارة للأهداف.- مدرب وحيد تم الاستغناء عنه خلال بطولة الدرع، حيث أنهت إدارة السلط ارتباطها بالمدرب المحلي عدنان عوض، واستعانت بخدمات المدرب السوري عماد خانكان بعد نهاية الجولة السادسة.صدارة الهدافيناشترك 3 لاعبين في صدارة الهدافين بعد نهاية بطولة الدرع، إذ سجل كل من: أمين الشناينة ويوسف أبو جلبوش (الفيصلي) وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان) 5 أهداف لكل لاعب، فيما سجل 4 أهداف كل من: بشار ذيابات (الرمثا) ومحمد الرازم (سحاب)، مقابل تسجيل 3 أهداف من قبل 8 لاعبين، وهم: علي العزايزة ومجد الزعبي (الرمثا)، حمزة الدردور (الحسين إربد)، فيصل أبو شنب (شباب الأردن)، خالد الدردور (الأهلي)، غيث المدادحة (شباب العقبة)، عدي القرا (السلط) ومحمد العدوان (الجليل).وسيطر اللاعب المحلي على المراكز الأولى في صراع الهدافين، مقابل تسجيل المهاجم البرازيلي في صفوف شباب الأردن دوغلاس ليما هدفين، ومثلهما للمهاجم الغاني جون انطوي في صفوف الفيصلي، كأفضل هدافين للاعبين الأجانب.لاعب الحسين إربد حمزه الدردور خلال مباراة لفريقه بالدرع - (من المصدر)