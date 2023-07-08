الفيصلي بطل ذهبي.. عودة قوية للزعبي.. وحوار ساخن على خط الملعب

مهند جويلس

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استحق الفيصلي حسم لقب بطولة درع اتحاد الكرة "المئوية" للمرة التاسعة في تاريخه، بعد قلبه الطاولة على نظيره الأهلي، حيث تأخر بالنتيجة للمرة الأولى خلال منافسات هذه البطولة، قبل أن يضمن لقب البطولة التنشيطية، قبل جولتين من نهايتها.وشهدت الجولة التاسعة من البطولة تعادل الرمثا مع السلط(1-1)، وفوز الفيصلي على الأهلي (3-1)، وتفوق سحاب على شباب الأردن (1-0)، وتعادل الوحدات مع مغير السرحان (2-2)، وتغلب الجليل على شباب العقبة (1-0)، وتخطي الحسين إربد عقبة نظيره معان بنتيجة (1-0).وتستعرض "الغد" في سياق التقرير التالي، أبرز مشاهد الجولة التاسعة من درع "المئوية"، والتي شهدت تسجيل 13 هدفا بها، ليرتفع عدد الأهداف الإجمالي في البطولة 111 هدفا، فيما وصل عدد الحضور الجماهيري إلى 25025 مشجعا بعد متابعة 1208 لمباريات الجولة التاسعة."الأزرق" يطمئن جماهيرهيواصل الفيصلي تحطيم الأرقام القياسية في أول نسخة لبطولة الدرع بنظامها الجديد، بعد وصوله للفوز التاسع على التوالي، ليصل للمباراة رقم 22 في جميع البطولات المحلية من دون خسارة، ما يبعث الراحة والاطمئنان لجماهير الفريق قبل لقاءي السوبر أمام الوحدات، إلى جانب المشاركة التاريخية بدوري أبطال آسيا.وعلى الرغم من عدم اكتمال صفوف الفريق لغاية اللحظة بنسبة 100 %، إلا أن قائمة الفيصلي تعج باللاعبين المميزين في مختلف الخطوط من عناصر خبرة وشباب، والقادرة على قلب الطاولة في أي وقت، ما يمنح المدرب جمال أبو عابد الراحة بعد ضمان اللقب، وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة بالمشاركة في المباراتين المقبلتين أمام شباب الأردن ومعان.الزعبي.. بديل ذهبيبعد غيابه الموسم الماضي عن بطولات المحترفين، سجل الظهير الأيسر مع فريق الجليل موسى الزعبي أفضل عودة للاعب بعد غياب، بتسجيله هدف الفوز الوحيد في المباراة أمام شباب العقبة، وهو الانتصار الأول لفريقه بالبطولة.وانضم الزعبي بشكل رسمي لفريق الجليل قبل 48 ساعة من موعد المباراة، ليشارك في مواجهة شباب العقبة بديلا عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء، واحتاج فقط لدقيقة ونصف من أجل وضع بصمته، ليحرز هدفا مباغتا في مرمى آخر فريق لعب معه بـ "المحترفين"، وذلك في الموسم 2021.ويعد الزعبي البالغ من العمر 30 عاما، أحد أبرز اللاعبين المحليين في مركز الظهير الأيسر خلال السنوات الماضية، بعد أن مثل عدة فرق محلية بدءا من فريقه الأم شباب الأردن الذي مثله في فترتين مختلفتين، مرورا بفرق الرمثا، الأهلي، السلط وشباب العقبة، فيما لعب الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى مع فريق السرحان."الراية" تحرم الوحدات من الفوزحرمت راية المساعد الأول الحكم حمزة أبو عبيد، فريق الوحدات من الفوز على نظيره مغير السرحان، بعد أن ألغت هدفا صحيحا للمهاجم محمد عبد المطلب "بوجبا" في الشوط الثاني من اللقاء.وسدد لاعب الوحدات محمود شوكت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها حارس مغير السرحان محمد الحايك عن مرماه، في الوقت الذي كان به بوجبا يتواجد قبل آخر مدافع عند التنفيذ من شوكت، ويتابع الكرة بعد ارتدادها في الشباك، إلا أن هذا الأمر لم يمنع أبو عبيد من رفع رايته وإلغاء الهدف، ليفسد على الوحدات الابتعاد في وصافة الترتيب وتأمين مركزه قبل جولتين من النهاية.وتعددت الأخطاء التحكيمية في البطولة التنشيطية، ما دفع الفرق وجماهيرها للتذمر كثيرا، فيما شهدت البطولة دخول أسماء جديدة شابة على الساحة المحلية، في خطوة تحسب لدائرة الحكام، وذلك بعد موافقة الأندية على هذا الاقتراح قبل انطلاق الدرع.صراعات على الخطشهدت مباراة الحسين إربد ومعان حصول مدربي الفريقين على البطاقة الصفراء من قبل الحكم قيس الغوانمة، عند الدقيقة 17 دقيقة من زمن اللقاء، بعد أن اشتد الحوار بين المدرب الوطني ديان صالح والبرتغالي جواو موتا، قبل أن يتم تهدئة الأمور من قبل الطاقم التحكيمي والجهازين الإداريين.وجاء الاعتراض من قبل المدرب ديان صالح على ركلة حرة مباشرة احتسبها الحكم لصالح منافسه، ليدخل مع جوتا في حوار ساخن ويقترب منه، والأخير لم يهدأ أيضا وبدأ يوجه اتهامات للمدرب الآخر، ليتم تطويق الحوار سريعا قبل تفاقمه.وعاد الحسين لسكة الانتصارات بعد 3 مباريات سابقة لم يذق فيها طعم الفوز، بهدف في الدقائق الأخيرة عبر المدافع سعد الروسان، فيما لم تتمكن الأسماء المميزة العديدة في هجوم "الأصفر" من زيارة الشباك بعد حضور مميز لحارس معان رشيد رفيد.كما شهدت الجولة الحالية استمرار غياب البطاقة الحمراء، مقابل إشهار 19 بطاقة صفراء، ليصل عدد البطاقات الصفراء إلى 169 بطاقة صفراء في 54 مباراة.