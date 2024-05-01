الفيصلي بيوم العمال: نحيي رجال الأنفاق

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وجه النادي الفيصلي، تحية لرجال المقاومة في فلسطين، بمناسبة يوم العمال، الذي يصادف اليوم الاربعاء، الأول من آيار.ونشر النادي، عبر حسابه على "الفيسبوك"،: بوركت السواعد التي تبني.في يوم العمال نحي رجال الأنفاق.