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الأربعاء 01 أيار 2024
4:24 م
الفيصلي بيوم العمال: نحيي رجال الأنفاق
مبنى نادي الفيصلي
وجه النادي الفيصلي، تحية لرجال المقاومة في فلسطين، بمناسبة يوم العمال، الذي يصادف اليوم الاربعاء، الأول من آيار.
ونشر النادي، عبر حسابه على "الفيسبوك"،: بوركت السواعد التي تبني.في يوم العمال نحي رجال الأنفاق.
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