الجمعة 15 أيلول 2023
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الفيصلي والوحدات وجماهيرهما يصعدون التحضيرات للموقعتين الآسيويتين

جمهور الفيصلي يستعد لمؤازرة فريقه في مهمته الأولى في دوري أبطال آسيا-( تصوير: أمجد الطويل)
جمهور الفيصلي يستعد لمؤازرة فريقه في مهمته الأولى في دوري أبطال آسيا-( تصوير: أمجد الطويل)
 صعد فريقا الفيصلي والوحدات من تحضيراتهما استعدادا لمشاركة كل فريق بالبطولات الآسيوية، حيث يشارك الفيصلي للمرة الأولى في تاريخه ببطولة دوري أبطال آسيا، فيما يلعب الوحدات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية عشرة في تاريخه.اضافة اعلان
ويلتحق لاعبو المنتخبات الوطنية الرجال والأولمبي بتدريبات ممثلي الكرة الأردنية في المشاركة الخارجية، حيث غاب عن كل فريق عددا كبيرا من اللاعبين في الأيام الماضية بسبب فترة التوقف الدولية.
وغاب عن الفيصلي كل من حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، وكل من محمد العمواسي، إحسان حداد، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، أمين الشناينة، رزق بني هاني وعارف الحاج ، بسبب تواجدهم مع المنتخبات الوطنية.
كما تغيب عن الوحدات للسبب ذاته كل من السوري خالد كردغلي، ويوسف أبو الجزر، فراس شلباية، محمود شوكت، صالح راتب، أنس العوضات، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، عامر جاموس، محمد كحلان، مالك علان ومهند أبو طه.
ويلتقي فريق الفيصلي مع نظيره ناساف كارشي الأوزبكي مساء الاثنين المقبل على ستاد عمان الدولي لحساب المجموعة الثانية، في أول لقاء لفريق محلي لأكبر البطولات القارية بالملاعب الأردنية، فيما تضم المجموعة أيضا فريقي السد القطري والشارقة الإماراتي.
وعلى الطرف المقابل، يستقبل الوحدات نظيره أهلي حلب السوري على الملعب ذاته يوم الثلاثاء المقبل، لحساب المجموعة الثانية أيضا، بالمجموعة التي يتواجد بها أيضا فريقا الكويت الكويتي والكهرباء العراقي.
ويتأهل متصدر كل مجموعة في دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، إلى جانب تأهل أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من بين 5 مجموعات، لبلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة.
فيما تنص تعليمات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على تأهل 3 فرق أصحاب المركز الأول من مجموعات غرب آسيا، إضافة لأفضل فريق يحتل الوصافة من بين المجموعات الثلاث. ويسعى المدرب التونسي لفريق الفيصلي غازي الغرايري بالوصول مع اللاعبين لأعلى جاهزية فنية، أملا في الظهور بصورة طيبة، بعد خسارة “الأزرق” آخر مباراة محلية من أمام الوحدات بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
بينما يجد المدير الفني الجديد لفريق الوحدات، العماني رشيد جابر نفسه أمام مهمة صعبة في ظل قدومه مؤخرا لقيادة “الأخضر”، معتمدا على الحالة المعنوية الإيجابية للفريق في الفترات الماضية، 
وقامت إدارة الناديين خلال الأيام الماضية في توجيه الدعوات لجماهيرهما بالحضور بأكبر عدد خلال المباراة الافتتاحية بالبطولة القارية، أملا في دعم الفريق من الناحيتين المعنوية والمادية، ولضمان تسجيل انطلاقة جيدة في البطولة نحو تحقيق إنجاز لكل فريق.
وتتسابق جماهير القطبين على شراء التذاكر ودعم فرقها بحثا عن تعزيز الحالة النفسية عند اللاعبين.
ويعقد النادي الفيصلي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته يوم الأحد المقبل في فندق غراند بالاس في العاصمة عمان عند الساعة الثانية ظهرا يتبعه مدرب ناساف، فيما يقام المؤتمر الصحفي لفريق الوحدات وفريق أهلي حلب يوم الاثنين عند الساعة الثانية عشرة والنصف في فندق الريجينسي.
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