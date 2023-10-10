الفيصلي والوحدات يتدربان لـ"الاستحقاق الآسيوي" بغياب 20 لاعبا

يحيى قطيشات

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إعادة جدولة مباريات الدوري، وتأجيل مباراتي الفيصلي الوحدات بكأس الأردن، إضافة الى غياب اللاعبين الملتزمين مع المنتخبات الوطنية من الفريقين، سببت إرباكا في حسابات الجهازين الفنيين للفيصلي والوحدات، ودفعهما لإعادة ترتيب جدول التمارين تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.ويواصل فريقا الفيصلي والوحدات تدريباتهما الفنية والبدنية، تحضيرات للجولة الثالثة من منافسات بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسط غيابات مؤثرة بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريقين في المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يشارك "النشامى" في منافسات بطولة الأردن الدولية، فيما يخوض "الأولمبي" مباراة ودية مع نظيره المصري يوم غد الخميس.ويبحث الفيصلي عن تصويب المسار، وتحقيق النقاط في مشاركته التاريخية بدوري أبطال آسيا، عندما يواجه فريق السد القطري يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تعرض الفريق للخسارتين في بداية المشوار أمام فريقي ناساف الأوزبكي بهدف وحيد، والشارقة الإماراتية بنفس النتيجة.ويسعى فريق الوحدات للعودة لسكة الانتصارات بعد الخسارة أمام فريق الكويت الكويتي بهدفين لهدف، بعدما افتتاح مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي بفوز على فريق الاتحاد السوري بهدفين نظيفين.ويعاني الجهازان الفنيان للفريقين من توقف مباريات الدوري، وعدم إقامة منافسات الأسبوع السابع بطلب من المدير الفني للمنتخب المغربي الحسين عموتة، وذلك لمنح الفرصة لمنتخب النشامى لتحضيرات إضافية للبطولة الرباعية الدولية، كما ارجأ اتحاد الكرة تحديد موعد مباراتي مغير السرحان والوحدات، سحاب والفيصلي، في دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن لوقت لاحق، بسبب ارتباط الفريقين والوحدات بالبطولات الآسيوية.وتركز الجرعات التدريبية للفريقين والتي يشرف عليها المدير الفني التونسي غازي الغرايري (الفيصلي)، والمدير الفني العماني رشيد جابر(الوحدات)، على النواحي الفنية والبدنية، ومحاولة إيصال نجوم الفريق إلى الجاهزية المثالية، في ظل حالة النقص العددي في صفوف الفريقين، خاصة بسبب التزام 9 لاعبين من الفيصلي في صفوف المنتخب الأول والأولمبي وهم: إحسان حداد، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيد السمارنة، يوسف أبو جلبوش، أمين الشناينة، عارف الحاج، ورزق بني هاني، إضافة للمحترف اللبناني مهدي خليل.وتشهد تدريبات فريق الوحدات غياب11 لاعبين وهم: دانيال عفانة، فراس شلباية، صالح راتب، أنس العوضات، مراد الفالوجي، عرفات الحاج، عامر جاموس، مالك علان، محمد أبو هزيم، ومهند أبو طه، والمحترف السوري خالد كردغلي.وتسعى إدارة النادي الفيصلي لاقامة معسكر للفريق في الدوحة قبل أيام مع المباراة مع فريق السد، إضافة إلى خوض العديد من التجارب الودية مع فرق محلية للوصول لأفضل الحالات الفنية والبدنية، كما يبحث الوحدات عن خوض عدد من المباريات الودية مع فرق دوري المحترفين في ظل إيقاف منافسات الدوري.وحاولت " الغد" الاتصال مع الأجهزة الفنية للفريقين للوقوف على مدى تأثير الغيابات وتأجيل مباريات الفريقين في بطولتي الدوري والكأس، لكنهما فضلا عدم الحديث في الموضوع.واعتبر المشجع الوحداتي محمد المناصرة، أن كثرة تأجيلات الدوري والأيام الإضافية التي حصل عليها المنتخب الوطني لكرة القدم، تلحق الضرر بمشاركة ممثلي الأردن (الفيصلي والوحدات) في البطولات الآسيوية، وتؤثر على المستويات الفنية، مضيفا أن فريقه يعد من المتضررين جراء تأجيل الدوري وعدم وجود مباريات رسمية للفريق قبل مواجهة فريق الكهرباء العراقي في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، وأن فترة تدريبات الفريق بصفوف كاملة قد لا تخدم المدير الفني.ويرى المشجع الفيصلاوي سالم المعاني، أن الظروف لم تخدم الفيصلي في الفترة الأخيرة، وعانى الفريق كثيرا من الناحية الفنية في ظل تواضع إمكانيات المدير الفني، والذي لم يترك لمسة إضافية على أداء اللاعبين وشكل الفريق.وأضاف المعاني، أن تأجيل الجولة السابعة من دوري المحترفين وذهاب اللاعبين للمنتخبين الأول والأولمبي قبل فترة أيام الفيفا تضر بفترة اعداد اللاعبين وتؤثر على جاهزيتهم الفنية والبدنية مع الفريق.