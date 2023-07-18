الفيصلي والوحدات يتعاقدان مع 3 محترفين والحارس الأجنبي يظهر للمرة الأولى

مصطفى بالو

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تظهر العديد من الحقائق الرقمية والفنية على سطح لقاء القمة المرتقب، الذي يجمع القطبين الفيصلي –بطل الدوري-، والوحدات بطل كأس الأردن، في "ديربي" انطلاق الموسم الكروي 2023، من خلال المشهد 40 لمسابقة كأس السوبر، والذي يقام لأول مرة منذ انطلاقها بالعام 1981 ذهابا وإيابا، حيث تقام مباراة الذهاب عند الساعة الثامنة من مساء بعد غد، على ستاد عمان الدولي، والذي يحتضن مباراة الرد في 28 تموز (يوليو) الحالي."الغد" وضعت "الأزرق" و"الأخضر" على ميزانها "الفني"، واستعرضت أدق التفاصيل بما يخص الفريقين، ومشوارهما التاريخي في السباق نحو اللقب، حين يريده الفيصلي للمرة 18، وهو المتوج به الأعوام 1981، 1982، 1984، 1986، 1987، 1991، 1993، 1994، 1995، 1996، 2002، 2004، 2006، 2012، 2015، 2017، 2019، فيما يطلبها الوحدات باللقب 14 مرة، الأعوام 1992، 1997، 1998، 2000، 2001،2005،2008،2009،2010،،2014 ، 2018، 2021، وسبق للقطبين أن التقيا في مسابقة "السوبر" في 12 مشهدا، وتبادلا الفوز في 5 مرات، وخضعا لركلات الترجيح مرتين بعد التعادل في الوقت الأصلي، من المسابقة التي توج الرمثا بلقبها 3 مرات، وشباب الأردن مرتين، فيما توجت فرق الجزيرة والحسين إربد والأهلي باللقب مرة واحدة في تاريخ المسابقة عبر 39 نسخة سابقة، التي ألغيت موسم 1988-1999.حقائق زرقاء- يتميز فريق الفيصلي بالاستقرار الفني، إذ حافظ على المنظومة بقيادة المدير الفني جمال أبوعابد.- الفيصلي يحتفظ بنسبة 80 % من تشكيلته التي لعب بها في الموسم الماضي، حين يتواجد بالفريق محمد العمواسي، أنس بني ياسين، حسام أبوالذهب، العراقي مصطفى ناظم، سالم العجالين، إحسان حداد، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان، يوسف أبوجلبوش، أمين الشناينة، براء مرعي، محمد العكش وقصي المنصوري.- القادمون: يظهر في صفوف الفيصلي من اللاعبين الجدد على تشكيلته، رزق بني هاني، محمد أبوشعيرة، بهاء عبدالرحمن، مهند خيرالله، محمد الكلوب، وخالد زكريا العائد من الإصابة.- المحترفون: تعاقد الفيصلي لتدعيم صفوفه بالموسم الحالي، مع حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، المدافع الإنجليزي ناثان مافيلا، والمدافع القديم الجديد العراقي مصطفى ناظم.- المغادرون: غادر تشكيلة الفيصلي للموسم الحالي، يزيد أبوليلى، نور الروابدة، مجدي العطار، يوسف الرواشدة، ورد البري، العُماني حاتم الروشدي، المحترف النيجيري بيتر نورث، ومحمد بني عطية، عبدالله عوض.- الفيصلي أول فريق احتفظ بالسوبر في 4 مواسم متتالية 1993، 1994، 1995، 1996.- أول من سجل للفيصلي في مرمى الوحدات بكأس السوبر إبراهيم مصطفى بالعام 1981، وآخر من سجل للفيصلي في الشباك الخضراء ياسر الرواشدة بالموسم 2015.- الفيصلي حل وصيفا لبطل كأس السوبر 9 مرات.- آخر تتويج للفيصلي بلقب كأس السوبر موسم 2019، عندما فاز على الجزرة بفارق ركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 1-1، حيث سجل للجزيرة أنس العوضات، فيما سجل للفيصلي براء مرعي.حقائق خضراء- يظهر الوحدات بثوب فني جديد، حين يقود "الأخضر" البوسني داركو الذي تعاقد معه بالموسم الحالي.- الوحدات يحتفظ ما نسبته 20 % من تشكيلته بالموسم الماضي، حين يتواجد في صفوفه أحمد عبدالستار، عبدالله الفاخوري، فراس شلباية، أنس العوضات، أحمد سريوة، أحمد سمير، دانيال عفانة.- القادمون: يظهر في صفوف الوحدات من اللاعبين الجدد على تشكيلته، أحمد الصغير، فادي الناطور، عرفات الحاج، محمد موالي، يوسف أبوالجزر، محمود شوكت، صالح راتب، عامر جاموس، حسان زحراوي، محمد عبدالمطلب "بوغبا"، محمود زعترة، بهاء فيصل، والعائد من الإصابة طارق خطاب، وبهاء فيصل العائد من الإصابة وبعد تجربة احتراف في الملاعب القطرية.- المحترفون: عزز فريق الوحدات صفوفه بالمحترفين، لاعب الوسط الأنجولي ايتو، المهاجم العاجي هنري، والمدافع السوري خالد كردغلي.- غادر تشكيلة الوحدات للموسم الحالي، عمر مناصرة، زيد جابر، محمد أبوحشيش، محمد الدميري، مهند خيرالله، الفلسطيني شهاب القنبر، الكاميروني بيتانغ، المحترف المالي أبوبكر ديارا، أحمد إلياس، أحمد ثائر، تامر صالح، والموهبة الصاعدة عمر صلاح الذي احترف في قطر في الموسم الحالي.- يعد فريق الوحدات الأكثر احتفاظا باللقب لـ 4 مواسم متتالية في مشهدين، الأول الأعوام1997، 1998، 2000، 2001، والمشهد الثاني 2008، 2009-2010-2011، 2011-2012.- أول من سجل للوحدات في مرمى الفيصلي بكأس الكؤوس خالد سليم بالموسم 1981، وآخر من سجل للوحدات في الشباك الزرقاء أحمد عبدالحليم 2010.- الوحدات حل وصيفا لبطل كأس السوبر في 9 مرات.- آخر تتويج للوحدات بلقب كأس السوبر في موسم 2021، عندما فاز على الجزيرة بنتيجة 2-0، سجلهما أحمد زريق وفادي عوض.الميزان الفني- حراسة المرمى: تبدو الكفة متكافئة إلى حد كبير، تبعا للخبرة والقيمة الفنية لأركان المهمة بالفريقين، حين يتواجد للفيصلي اللبناني مهدي خليل ومحمد العمواسي، فيما يدافع عن عرين الوحدات أحمد عبدالستار- خط الدفاع: تميل الأفضلية النسبية للفيصلي، بفضل احتفاظه بركائزه في البوابة الدفاعية، و"طعمها" بمتمرسين، حيث تظهر في أوراقه الدفاعية أنس بني ياسين، العراقي مصطفى ناظم، حسام أبوالذهب، إحسان حداد، سالم العجالين، مهند خيرالله ومحمد الكلوب.وفي الوحدات، عانى الفريق من خروج أعمدة مهمة بالخط الخلفي، وإن كان يضم عناصر خبيرة وأخرى شبابية، لكنها لم تصل إلى الانسجام المطلوب، حين يتواجد العائد من الإصابة طارق خطاب، أحمد الصغير، دانيال عفانة، الشاب عرفات الحاج، فراش شلباية، والمحترف السوري خالد كردغلي، وعمر مناصرة.- خط الوسط: تبدو الكفة متساوية، نظرا لامتلاك الفريقين عناصر خبيرة، ومنها من يمتلك الحلول الفردية، ويدعم الحالة الهجومية للفريق، على الطرفين وتدعيم فكرة تطبيق المهاجم الوهمي من كلا الفريقين، أو لاعب المحطة المهم خلف المهاجمين، حيث يبرز في صفوف الفيصلي، بهاء عبدالرحمن، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان، خالد زكريا، يوسف ابوجلبوش (صيصا)، محمد أبوشعيرة، أمين الشناينة.ويتواجد في إدارة منطقة العمليات الوحداتية، شوكت عقل، ايتو، أحمد سمير، صالح راتب، أحمد سريوة، عامر جاموس، محمد موالي، حسان زحراوي، خالد عصام، أنس العوضات، ومهند أبوطه.- خط الهجوم: تميل الأفضلية نسبيا إلى فريق الوحدات، لامتلاكه مهاجمين صريحين أكثر حيوية وخبرة، حين يتواجد في المقدمة الخضراء محمد عبدالمطلب "بوغبا"، المهاجم العاجي ايتو، والمهبة الشابة مالك علان، فيما يتواجد في خط هجوم الفيصلي رزق بني هاني، محمد العكش، ويعود التكافؤ باعتماد المدربين على دعم المقدمة الهجومية بما يملكان من حلول فردية مهارية.- طريقة اللعب: يميل الفيصلي إلى تطبيق طريقة اللعب 4-3-3-1، فيما الوحدات 4-2-3-1، ويشتركان في الطريقة الدفاعية 4-5-1، وتبقى اجتهادات أبوعابد وداركو التكتيكية حاضرة بحسب مجريات المباراة.نجم الوحدات مهند أبو طه -(من المصدر)