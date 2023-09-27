الفيصلي يتأهل لثمن نهائي كأس الأردن بثمانية في مرمى حرثا

بلال الغلاييني

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تأهل فريق الفيصلي إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، بعد تخطيه نظيره حرثا بثمانية أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الأربعاء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.وسجل أهداف الفيصلي في اللقاء كل من عارف الحاج، محمد العكش، خالد زكريا، براء مرعي، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد أبو شعيرة "هدفان" ورفيق الكامرجي، ليتأهل "الأزرق ويلاقي سحاب في الدور المقبل.وبدوره، وصل معان لدور الـ 16 بعد تجاوزه نظيره اتحاد الرمثا بهدفين دون مقابل على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، إذ تمكن من إحراز الثنائية أحمد ياسين وعبد المالك مفتاحي.وتأهل الأهلي لثمن النهائي على حساب العالية، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون رد، سجلهما كل من إبائ الرمحي والبشير سيدي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.وبلغ الجزيرة الدور نفسه بعد فوزه على نظيره مرج الحمام بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب مؤيد رومي، في المباراة التي جرت على ملعب السلط.