الأربعاء 27 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الفيصلي يتأهل لثمن نهائي كأس الأردن بثمانية في مرمى حرثا

الفيصلي يتأهل لثمن نهائي كأس الأردن بثمانية في مرمى حرثا
الفيصلي - أرشيفية
 تأهل فريق الفيصلي إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، بعد تخطيه نظيره حرثا بثمانية أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الأربعاء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.اضافة اعلان

وسجل أهداف الفيصلي في اللقاء كل من عارف الحاج، محمد العكش، خالد زكريا، براء مرعي، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد أبو شعيرة "هدفان" ورفيق الكامرجي، ليتأهل "الأزرق ويلاقي سحاب في الدور المقبل.

وبدوره، وصل معان لدور الـ 16 بعد تجاوزه نظيره اتحاد الرمثا بهدفين دون مقابل على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، إذ تمكن من إحراز الثنائية أحمد ياسين وعبد المالك مفتاحي.

وتأهل الأهلي لثمن النهائي على حساب العالية، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون رد، سجلهما كل من إبائ الرمحي والبشير سيدي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب. 

وبلغ الجزيرة الدور نفسه بعد فوزه على نظيره مرج الحمام بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب مؤيد رومي، في المباراة التي جرت على ملعب السلط.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عدي الهنداوي

الهنداوي يودع منافسات ملاكمة الآسياد

منذ5 ساعة
لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة حنان نصار

نصار تتأهل إلى الدور ربع النهائي في ملاكمة الآسياد

منذ5 ساعة
منتخب السيدات لكرة السلة 3x3

منتخب السيدات لكرة السلة 3x3 يخسر أمام الفلبين في الآسياد

منذ6 ساعة
جوليانا-الصادق

الصادق تنهي مشاركتها في تايكواندو الآسياد

منذ9 ساعة
الرماية

الشريف آل غالب والقاسم ينهيان مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية

منذ9 ساعة
زيد مصطفى

فضيتان للشرباتي ومصطفى في تايكواندو الآسياد

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مكالمة منتصف الليل في تعديل الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

شخصية مضطربة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حرب المخدرات، مثلا.. والمعضلة الأخرى!

موفق ملكاوي |اليوم

قضية الأندية.. كرة ثلج تتدحرج!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التطاول على أموال المساهمين

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن والمخدرات... حكمة وحزم

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات | منذ1 ساعة
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات | منذ1 ساعة
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
 