الفيصلي يتعادل مع الوحدات ببطولة الشباب لأندية النخبة

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خطف الفيصلي نقطة ثمينة أمام نظيره الوحدات بالتعادل معه بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الأولى من دوري الشباب تحت 19 عاما لأندية النخبة للموسم 2023-2024.وتقدم الفيصلي بالنتيجة بعد مرور 7 دقائق عن طريق اللاعب عبد الرحمن الميهي، قبل أن يعدل الوحدات الكفة عبر عمر حسنين عند الدقيقة 12، ليتقدم الوحدات بالنتيجة عبر اللاعب محمد هشام عند الدقيقة 23، ثم خطف الفيصلي التعادل عند الدقيقة 90+6 من زمن اللقاء عبر الميهي، محرزا الهدف الشخصي الثاني له.ويشارك في بطولة النخبة إلى جانب الوحدات والفيصلي كل من الرمثا، الحسين، الجزيرة، الأهلي، شباب الأردن، اليرموك، عمان اف سي، سحاب، البقعة وعجلون.وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول من بطولة تحت 19 سنة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.بالمقابل، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 إلى 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1 إلى 6 من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة في الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.