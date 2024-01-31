الفيصلي يتعاقد مع "وانجا" ويلاقي شباب الأردن اليوم

يحيى قطيشات

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تعاقد الفيصلي أمس، مع المهاجم الكميروني "وانجا" ليمثل الفريق في مرحلة الإياب.ويخوض فريق الفيصلي عند الساعة الثالثة من مساء اليوم، مواجهة ودية مع نظيره فريق شباب الأردن، تجمهما على ملعب النادي بغمدان، في إطار تحضيرات الفيصلي للمباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب، ومنافسات مرحلة الإياب، وشباب الأردن الذي يتحضر لمرحلة الإياب.وتم الاتفاق على إقامة مباراة اليوم في ضوء تأجيل المباراة الودية بين الفيصلي والوحدات المخصصة لدعم الأشقاء في غزة، إلى إشعار آخر، بعد أن كان من المقرر إقامتها يوم غد الجمعة دعما للقضية الفلسطينية والأهل في غزة.وسبق للفيصلي، أن تعادل مع معان بهدفين لكل فريق وسجل هدفي الفيصلي حسام أبو الذهب وعارف الحاج، كما سيطر التعادل هدفا لهدف على مواجهة الأهلي وجاء هدف الفيصلي عن طريق اللاعب عارف الحاج.ويواصل "الأزرق" تدريباته اليومية بقيادة المدير الفني أحمد هايل وجهازه المعاون، بمعنويات مرتفعة على الرغم من الغيابات المؤثرة بوجود 6 لاعبين من الفريق مع منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا وهم: سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان وإحسان حداد، أنس بني ياسين، ويوسف أبو جلبوش، إضافة إلى اللاعبين أمين الشناينة ومحمد الكلوب للإصابة التي حرمت الفريق من خدمات الثنائي المميز حتى نهاية الموسم.وتشهد الجرعات التدريبة مشاركة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، (صهيب أبو هشهش من فريق مغير السرحان، وبكر كلبونة من فريق الجزيرة، والمهاجم المعار عبدالله عوض العائد من فريق السلط، وآخر الصفقات الجديدة سند جعارة لاعب الأهلي السابق).وعلمت "الغد"، أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان لجنة التعاقدات بالنادي عن صفقات جديدة تضم لاعبين محليين ومحترفين، إضافة إلى مدرب للياقة عوضا عن المدرب السابق البرازيلي رودريجو، بعدما تم فك الارتباط بين الطرفين بالتراضي، حيث تفيد المعلومات من مقر النادي أن التقرير الفني الذي قدمه هايل تضمن نقاطا مفصلية وضرورية لإعادة الصورة الفنية المعروقة عن الفريق، خصوصا وأن الفوزين المعنويين للفيصلي تحت قيادة أحمد هايل على فريقي السد القطري والشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا ساهما في رفع معنويات منظومة الفيصلي في المحافظة على لقب دوري المحترفين والمنافسة على لقب بطولة كأس الأردن، بشرط توفير متطلبات فنية جديدة وتأمين مستحقات اللاعبين المالية.وحرص هايل على تواجد عدد من لاعبي الفئات العمرية في التدريب، لمنحهم فرصة الاحتكاك مع لاعبي الفريق الأول، وتطوير إمكانياتهم الفنية، تمهيدا للاستفادة من خدماتهم خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد قرار إدارة النادي تأسيس فريق رديف بناء على طلب المدير الفني أحمد هايل، إضافة إلى أن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لا يحق لهم اللعب مع الفيصلي في المباراتين المؤجلتين أمام فريقي العقبة ومغير السرحان، ضمن منافسات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، والمقررتين بعد عودة المنتخب الوطني من مشاركته بنهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.ويرنو هايل من خلال الجرعات التدريبية التي تشتمل على الجانبين الفني والبدني، إضافة إلى المباريات الودية لتجهيز الفريق بأفضل صورة فنية لتحقق أهداف وطموحات الجهاز الفني في حصد كامل نقاط المباراتين المؤجلتين، والوصول باللاعبين كافة، إلى مستويات فنية جيدة، بانتظار الانسجام الكامل بعد اكتمال صفوف " الأزرق" عند التحاق لاعبي المنتخب بالفريق.ويأمل الجهاز الفني للفيصلي، في أن تسير الفترة المقبلة من التحضيرات من دون إصابات جديدة قد يتعرض لها اللاعبون، والحال ينطبق على الأجهزة التدريبية المحلية كافة، حيث إن إصابة لاعب تحرم فريقه من جهوده في المباريات المؤجلة، في ظل عدم السماح بتسجيل لاعب جديد، حيث شكل خروج أكثر من 6 لاعبين من خيارات هايل في المباراتين المؤجلتين بسبب الإصابات والاستغناءات، ضربة فنية قاسية للجهاز الفني.ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة ومغير السرحان، فيما تنتظر فريق سحاب بلقاء مؤجل في دور الـ16 من بطولة كأس الأردن لم يحدد موعده حتى الآن.