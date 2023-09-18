الفيصلي يخسر في الوقت القاتل أمام ناساف بدوري أبطال آسيا

مهند جويلس

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خسر الفيصلي بالوقت القاتل أمام ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت الاثنين على ستاد عمان الدولي، بافتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.ودخل ناساف الشوط الأول اللقاء بصورة أفضل من مضيفه، حيث سيطر لاعبوه على الكرة في معظم فترات الشوط، بينما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة، لتنتهي الحصة الأول بالتعادل بدون أهداف.وتغير شكل “الأزرق” بشكل كبير مع بداية الشوط الثاني، وكان الأكثر تهديدا للمرمى عبر محاولات من جميع الجهات، إلا أن الوقت بدل من الضائع حسم الموقعة لصالح الضيوف.وتدخلت تقنية الفيديو “فار” في إلغاء هدف لفريق ناساف قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقتين، عبر اللاعب البديل نارازيلاييف دونيجورون، فيما ساهمت أيضا بعدم احتساب ركلة جزاء لناساف.ورفعت جماهير الفيصلي على طول الدرجة الثانية تيفو مكتوب عليه “جاهزون”، إضافة إلى تيفوهات أخرى زينت كافة أرجاء الملعب، حيث زحفت الجماهير بأعداد كبيرة منذ الصباح الباكر، واكتست المدرجات باللون الأزرق السماوي، وحضر للملعب بحسب عدد التذاكر المباعة 13750 مشجعا.وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين المواجهة الثانية لحساب المجموعة نفسها، والتي جمعت فريقي السد القطري والشارقة الإماراتي على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.ويرحل الفيصلي في الجولة الثانية إلى الإمارات من أجل ملاقاة الشارقة في الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على ستاد نادي الشارقة، فيما يستقبل ناساف نظيره السد على ستاد مركزي بمدينة كارشي الأوزبكية باليوم ذاته.وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الخمس في منطقة غرب آسيا للدور الثاني، إلى جانب أفضل 3 فرق تحقق المركز الثاني من المجموعات.تشكيلة الفريقينالفيصلي: مهدي خليل، سالم العجالين، أنس بني ياسين، مهند خير الله، محمد كلوب، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان (أحمد أبو شعيرة)، عارف الحاج (رزق بني هاني)، أمين الشناينة (حاتم الروشدي)، ورفيق الكامرجي (محمد العكش).المدير الفني: وسيم معلى (تونس)ناساف كارشي: أبوفاخيد نيماتوف، شوخرات موخاماديف، شيرزود نصراللاييف، ايشمورودوف اوماربيك، غايبولاييف غوليب، أكمال موزغوفوي، جافوخير سيديكوف (ماركو ستانوجيفيتش)، شوخروب نورولويف (عزيز بيك أمانوف)، عبدرخيموف باخروم (جمبولي جيغاوري)، أوبيك بوزوروف (نارازيلاييف دونيجورون)، وماتيوس ليما كروز (عبد الرحماتوف زافارموردف).المدير الفني: روزيكول بيرديف (أوزبكستان)طاقم التحكيم: مهند قاسم (العراق)، واثق السويدي (العراق)، أحمد صباح (العراق)، كيم ووسونغ (كوريا الجنوبية).سيناريو الهدف- مرر اللاعب البديل نارازيلاييف دونيجورون للبديل الآخر عبد الرحماتوف زافارمورود، ليمر الأخير من دفاعات الفيصلي، ويضرب الكرة بيساره على الجهة اليسرى من مرمى الفيصلي، رغم محاولة خليل للتصدي لها (90+7).فرص المباراة- أهدر المهاجم ماتيوس كروز كرة بالرأس مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الفيصلي (17).- سدد الرشدان كرة قوية من مسافة بعيدة لكنها علت مرمى الضيوف (22).- حاول الحاج من تسديدة أرضية مخادعة حارس مرمى ناساف، إلا أنها ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل (33).- أبعد مدافع ناساف نصراللاييف محاولة الحاج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى ركلة ركنية (42).- نفذ الشناينة ركنية أمام المدافع خير الله الذي لم يتعامل معها بصورة جيدة لتذهب لركلة مرمى (43).- جرب نورولويف سلاح التسديد من بعيد لاختراق الحاجز الدفاعي “الفيصلاوي” لكن كرته مرت بسلام على المرمى (45+1).- أهدر الحاج فرصة ثمينة للتقدم بالنتيجة بعد انفراده بمرمى ناساف، لكن الحارس نيماتوف أبعد الكرة لركنية (46).- مرت رأسية العكش بمحاذاة مرمى ناساف من أول لمسة للاعب البديل عن التونسي الكامرجي (47).- استمر الفيصلي بالضغط على مرمى الضيوف، ليهدر كلوب فرصة جديدة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء علت العارضة (54).- مرت تسديدة الشناينة الصاروخية بجانب مرمى الحارس نيماتوف (60).- أبعد حارس الفيصلي خليل الضربة الرأسية التي لعبها البديل أمانوف (70).- تألق خليل في الذود عن مرمى الفيصلي بتصديه لكرتين عبر زافارموردف (85).- واصل خليل حضوره المميز بين الخشبات الثلاث بتصديه للركلة الثابتة عبر اللاعب ماركو ستانوجيفيتش (90+3).رجل المباراةاختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجم الفيصلي أمين الشناينة كأفضل لاعب في المباراة، بعد جهد كبير قدمه اللاعب من الناحية الهجومية.