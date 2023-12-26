الفيصلي يخوض 4 لقاءات ودية بغياب عناصره الأساسية

يحيى قطيشات

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يخوض فريق الفيصلي لكرة القدم 4 مواجهات ودية خلال الفترة المقبلة، في إطار تحضيراته للمباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب ومنافسات مرحلة الإياب، وستكون مباراته الودية الأولى أمام فريق السلط في الرابع من شهر كانون الثاني(يناير) المقبل، والثانية مع فريق الأهلي في الحادي عشر من الشهر ذاته، فيما يواجه نظيره فريق الجليل في الثامن شهر من الشهر نفسه، ويستضيف في المباراة الرابعة، فريق معان في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.واستأنف الفيصلي أمس، تدريباته على ملعب النادي بغمدان، بقيادة المدير الفني أحمد هايل، الذي منح لاعبي الفريق استراحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز الذي حققه الفريق على فريق شباب الأردن بهدف وحيد، في منافسات الأسبوع الأخير من دوري المحترفين، حيث تشتمل الجرعات التدريبية على تمارين بدنية ومهارية إضافة إلى تطبيق بعض الخطط الدفاعية والهجومية.ويغيب عن الفيصلي في هذه التحضيرات سباعي المنتخب الأول، (سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، رزق بني هاني، واحسان حداد، انس بني ياسين، ويوسف أبو جلبوش)، إضافة إلى لاعب المنتخب الأولمبي عارف الحاج، والحارس اللبناني مهدي خليل، الذي انضم إلى منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس آسيا 2023 بقطر، مطلع العام المقبل.وحرص الجهاز الفني على تواجد عدد من لاعبي الفئات العمرية في التدريب، لمنحهم فرصة الاحتكاك َمع لاعبي الفريق الأول، وتطوير إمكانياتهم الفنية، تمهيدا للاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد قرار إدارة النادي تأسيس فريق رديف بناء على طلب المدير الفني أحمد هايل، في الوقت الذي يبدو فيه المدير الفني للفئات خالد نمر، الأقرب لتولي قيادة الفريق الرديف.وتسلمت إدارة النادي الفيصلي أمس، التقرير الفني المقدم من المدير الفني أحمد هايل، والذي يتضمن قائمة من لاعبي الفريق الأول، الذين سيتم الاستغناء عنهم، إلى جانب عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة، حيث ينتظر أن تبحث إدارة النادي مساء اليوم في اجتماع برئاسة م. نضال الحديد، التقرير الفني.وحسب مصدر مقرب من إدارة النادي، فإن أبرز تنسيبات هايل، الاستغناء عن المهاجم التونسي رفيق الكامرجي، والذي لم يثبت نفسه مع الفريق منذ قدومه، على الرغم من قيمة عقده المرتفعة، إضافة إلى المحترف الإنجليزي ناثان، وطلب هايل تعزيز قدرات الفريق بعدد من التعاقدات المحلية والخارجية، بحثا عن اكتمال الصورة الفنية للأزرق الباحث عن الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين موسما آخرا، واسترداد لقب بطولة كأس الأردن.ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة ومغير السرحان.