الفيصلي يراهن على وعي جماهيره بالتشجيع المثالي في مباراة الإياب من كأس السوبر

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اصدرت إدارة النادي الفيصلي مساء اليوم بيانا نشرته على موقع النادي بالفيسبوك، أكد أن كرة القدم رسالة محبة واحترام تسمو على حسابات الفوز والخسارة.كما واكد اعتزازه وتقديره بكافة أركان اللعبة، مطالبا جماهير النادي بالتشجيع المثالي في مباراة الإياب من بطولة كأس السوبر أمام فريق الوحدات المقررة يوم غد الجمعة.وفيما نص بيان النادي الفيصلي.يؤكد مجلس إدارة النادي الفيصلي برئاسة المهندس نضال الحديد أن مؤسسة الفيصلي بمسيرتها الطويلة ورسالتها الوطنية، شكلت وستبقى نبراساً وركيزة أساسية لعملنا وتطلعاتنا التي تمثل قيمنا الأردنية الأصيلة و يعكس الصورة الإيجابية والجميلة لبلدنا الحبيب.وطالما آمنا بالفيصلي بأن كرة القدم رسالة محبة واحترام وتسمو على حسابات الفوز والخسارة وتمثل بعناوينها الرئيسية قيم التنافس الشريف والمحبة والأخلاق الرياضية واحترام الآخر.وإذ نؤكد على اعتزازنا وتقديرنا لكافة أركان اللعبة ممثلة بالاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين حفظه الله، ومثمنين الجهود الجبارة لأجهزتنا الأمنية وتعاطيها الإحترافي ورفيع المستوى مع كافة المناسبات الرياضية.واليوم ومعنا الكثير من عشاق كرة القدم داخل المملكة وخارجها ننتظر بشغف لقاء إياب كأس السوبر الذي يجمعنا غداً بالأشقاء في نادي الوحدات، نراهن على وعي جماهيرنا الوفية سياج النادي والداعم الأول لنا وللاعبينا، من خلال التشجيع المثالي لشعار الفيصلي ولاعبيه، بما يعكس الصورة الجميلة عن مدرجنا الأزرق.حفظ الله الأردن الغالي ومليكنا المفدى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.