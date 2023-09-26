الفيصلي يستقبل حرثا.. الأهلي يواجه العالية.. الجزيرة يلتقي مرج الحمام.. ومعان يقابل اتحاد الرمثا

مهند جويلس

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تتواصل اليوم منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الأردن CFI، من خلال خوض 4 مباريات، إذ تجمع الأولى بين فريقي الأهلي والعالية على ستاد البتراء عند الساعة الخامسة، وفي التوقيت ذاته يلعب الجزيرة مع مرج الحمام على ملعب السلط.وتقام مباراتين عند الساعة السابعة والنصف مساء، حيث يلعب الفيصلي مع حرثا على ستاد عمان الدولي، فيما يرحل اتحاد الرمثا إلى ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء لمواجهة نظيره معان.وأقيمت أمس 3 مباريات لحساب الدور نفسه، إذ واجه الصريح نظيره الطيبة على ستاد الأمير هاشم في الرمثا، والتقى سحاب نظيره البقعة على ستاد البتراء، فيما استقبل الحسين إربد نظيره عمان اف سي على ستاد الحسن.وشهد اليوم الأول من البطولة تأهل السرحان لدور ثمن النهائي على حساب أم القطين بالفوز عليه بهدف نظيف على ملعب السرحان، فيما تخطى اليرموك نظيره الهاشمية على ستاد الأمير محمد، وبلغ الدور ذاته.وتقام يوم غد 4 مواجهات ضمن الدور ذاته، فيما يقام العدد نفسه من المباريات بعد غد، بمواجهات مغير السرحان مع صما، السلط مع العربي، الوحدات مع جرش، والجليل مع دوقرة، على أن يختتم الدور يوم الجمعة بـ3 مواجهات وهي شباب الأردن مع دير أبي سعيد، شباب العقبة والوحدة، والرمثا مع وادي الريان.ويتطلع الفيصلي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب ببطولة الكأس (21 لقبا)، بتسجيل انطلاقة مميزة في ثاني البطولات المحلية من حيث الأهمية، حيث يمني المدير الفني غازي الغرايري النفس بتسجيل انطلاقة جديدة مع “الأزرق” عبر بوابة حرثا، قبل أن يغادر الفريق إلى الإمارات لخوض ثاني مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا أمام الشارقة الإماراتي الاثنين المقبل.ومن المتوقع أن يدفع الغرايري بتشكيلة مغايرة عما ظهر عليه الفيصلي في آخر ظهور له أمام ناساف الأوزبكي، من خلال الدفع بكل من: محمد العمواسي، إحسان حداد، حسام أبو الذهب، براء مرعي، ناثان مافيلا، خالد زكريا، بهاء عبد الرحمن، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، رزق بني هاني ومحمد العكش.وعلى الطرف المقابل، يتطلع فريق حرثا إلى تسجيل حضور طيب أمام أعرق الفرق المحلية، على الرغم من نتائجه السلبية في دوري “الثانية”، بعد تعادله في مناسبتين وخسارته في واحدة خلال مبارياته بالبطولة، علما بأنه شارك في النسخ الثلاث الماضية من بطولة الكأس، وخرج من الرمثا، وشباب الأردن وصما على التوالي.ويتطلع الأهلي إلى تسجيل انطلاقة جيدة في الكأس تحت قيادة المدرب عماد رشاد، ومحاولة الوصول لأبعد نقطة في البطولة، معتمدا على خبرات عدد من لاعبيه أبرزهم خالد الدردور، أحمد إلياس، البشير سيدي، إبراهيم الجوابرة، يزن دهشان ومحمد مشة، مع الإشارة إلى أنه توج باللقب في مناسبة وحيدة في العام 2016.بدوره، يدخل العالية اللقاء بظروف صعبة، بعد خسارته في أول 3 مباريات بدوري الدرجة الأولى، إذ يدشن مشاركته الثالثة بالبطولة من دون أن يحقق أي فوز في المشاركتين السابقتين.ويتطلع الجزيرة لاستعادة أمجاده القريبة ببطولة الكأس، والمضي قدما بها بعد الظفر بلقبها في العام 2018 للمرة الثانية في تاريخه وقتها، مستفيدا من نتائجه الإيجابية المسجلة باسمه مؤخرا في دوري الدرجة الأولى، حيث يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط، تحت قيادة المدرب وليد فطافطة.ويشارك مرج الحمام بالأدوار المتقدمة ببطولة الكأس للمرة الأولى في تاريخه، إذ يأمل اليوم في تغيير الصورة التي ظهر عليها بدوري الدرجة الثانية، بعد خسارته في مبارتين وتعادله في واحدة وتذيله ترتيب المجموعة الأولى للبطولة.وفي آخر المواجهات، يأمل معان في تسجيل انطلاقة مثالية ببطولة الكأس رغم المعاناة في دوري المحترفين، إذ يعيش الفريق الذي يدربه أمجد أبو طعيمة ظروفا متباينة، متأملا بتخطي عقبة اتحاد الرمثا من خلال خبرات لاعبيه، ومنهم إبراهيم الرواد، عبد المالك مفتاحي، محمد فال، مهدي علامة، أحمد العواودة وحسين عبيدات.ويمني اتحاد الرمثا النفس بتكرار ما فعله الموسم الماضي ببلوغ ثمن النهائي، بعد أن قدم مؤخرا مستويات طيبة بحصوله على 6 نقاط في دوري “المظاليم” من 3 مواجهات، ما يدفع الفريق لبذل أقصى ما لديهم لإقصاء معان الذي ودع الموسم الماضي من الدور ذاته على يد فريق قادم من دوري الدرجة الأولى.