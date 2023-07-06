الفيصلي يسعى لتحطيم الأرقام القياسية احتفالا بـ"درع المئوية"

خالد تيسير العميري

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سيكون فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، أمام فرصة تاريخية خلال الأيام المقبلة، لتسجيل رقم قياسي جديد باسمه في سجلات التاريخ والأرشيف، من خلال إحرازه لقب بطولة محلية، بسجل خال من الهزائم والتعادلات.الفيصلي - الذي يتصدر جدول ترتيب بطولة درع المئوية في نظامها الجديد بـ”العلامة الكاملة” برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات متتالية - بات على بعد تحقيق انتصارين أمام فريقي شباب الأردن ومعان في الجولتين 10 و11 من بطولة الدرع، لتدوين اسمه في سجلات التاريخ، كأول فريق أردني يحقق اللقب دون تعرضه لأي خسارة وتعادل.كما سيكون الفيصلي أمام فرصة لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، ورفع سجل أهدافه، حيث سجل الفريق 21 هدفا في 9 مباريات حتى الآن وبمعدل 2.3 هدف لكل مباراة، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط بمعدل 0.3 هدف في المباراة الواحدة، ليمتلك فارقا نقطيا (+18).وضمن الفيصلي التتويج بلقب بطولة الدرع للمرة التاسعة في تاريخه، رغم تبقي جولتين على نهاية المسابقة، وذلك بفوزه على فريق النادي الأهلي بنتيجة (3-1)، في لقاء جمعهما أول من أمس بملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة المحلية، رافعا إجمالي رصيد ألقابه المحلية عند الرقم 84.وقال المدير الفني لفريق النادي الفيصلي جمال أبو عابد في معرض رده على استفسارات “الغد”: “إحراز لقب بطولة الدرع يجسد ثمار مجهودات منظومة كاملة، دائما ما يكون الفيصلي سباقا في الحصول على البطولات المميزة، هذا اللقب يحمل رمزية مئوية الدولة، وأشكر اللاعبين والمنظومة كاملة”.وتابع: “لن نتوقف عند بطولة الدرع، هي باكورة الألقاب التي نسعى لإحرازها خلال الموسم، وسيكون استمرار دعم الجماهير مهما لتحفيز اللاعبين من خلال المؤازرة في المدرجات وتواجدهم بأعداد كبيرة لشحذ الهمم، فهم اللاعب الأول بالنسبة لنا”.وحول إمكانية إجراء تعديلات على تشكيلة النادي الفيصلي، أجاب: “سيكون هناك مرحلة تقييم لمراكز اللاعبين كافة، وسنقوم بعملية إحلال وتبديل مدروسة، من خلال إعارة بعض اللاعبين واستقطاب آخرين”.وفتح أبو عابد، المجال أمام إبرام تعاقدات كبيرة على مستوى اللاعبين المحترفين، مشيرا: “نتوجه في خياراتنا إلى المدرسة الأجنبية التي تفيد منظومة اللعب، واجهنا صعوبات سابقة في ملف اللاعبين المحترفين، وأشكر إدارة الفيصلي على رفعها سقف التعاقد مع اللاعب الأجنبي لاختيار اللاعب المحترف القادر على تقديم الإضافة المرجوة”، مؤكدا مغادرة المحترف الغاني جون أنطوي صفوف الفريق.وأتم حديثه بالقول: “لم يتأقلم أنطوي مع الفريق لظروف خاصة تتعلق به، وبالتالي لم يظهر بالمستوى المطلوب في بطولة الدرع، وهذا يعطينا درسا بأن نجاح اللاعب وأرقامه خلال احترافه في مكان، لا يعني تكرارها ونجاحه في مكان آخر”.