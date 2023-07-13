الخميس 13 تموز 2023
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الفيصلي يسعى للتتويج أمام معان برقم قياسي

جانب من مواجهة الفيصلي ومعان ببطولة الدرع الموسم الماضي - (من المصدر)
جانب من مواجهة الفيصلي ومعان ببطولة الدرع الموسم الماضي - (من المصدر)
 ينتظر فريق الفيصلي تتويجه اليوم بلقب درع اتحاد الكرة "المئوية" للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي، وذلك عندما يلتقي معان عند الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من البطولة، والتي تقام أحداثها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.اضافة اعلان
ويتطلع الفيصلي، إلى تسجيل الفوز الحادي عشر له على التوالي والوصول للنقطة 33 بالعلامة الكاملة وبرقم قياسي بعد فوزه في الجولات الماضية على جميع منافسيه، وهم: مغير السرحان، شباب العقبة، السلط، الوحدات، سحاب، الحسين إربد، الجليل، الرمثا، الأهلي وشباب الأردن.
ويسعى "الأزرق"، إلى بلوغ المباراة رقم 24 في المسابقات المحلية بدون خسارة، وذلك بعد أن سجل نتيجة الفوز في 20 مباراة مقابل تعادله في 3 مناسبات، وذلك في مختلف المسابقات بين دوري وكأس ودرع، علما بأن آخر خسارة تعرض لها كانت أمام شباب العقبة في إياب دوري المحترفين الموسم الماضي.
وتستكمل مباريات الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي الوحدات والسلط بالتوقيت ذاته، فيما تقام مبارتين بعد غد، وذلك عندما يلتقي الأهلي مع شباب العقبة، وشباب الأردن مع الجليل، على أن تختتم البطولة بمواجهتين يوم الإثنين، إذ تجمع الأولى سحاب مع الرمثا، والثانية بين مغير السرحان والحسين إربد.
الفيصلي * معان 
يسعى مساعد مدرب الفيصلي ناثر جرار، إلى قيادة الفريق لفوز جديد وتحطيم رقم قياسي في البطولة بنظامها الجديد، بالوصول للفوز الحادي عشر على التوالي، وذلك في ظل غياب المدير الفني جمال أبو عابد عن اللقاء بداعي السفر خارج البلاد، على أن يعود خلال الأيام القليلة المقبلة للتحضير للقاء ذهاب "السوبر" الجمعة أمام الوحدات.
ويمتلك الفيصلي أوراقا رابحة عديدة في تشكيلته بعد انضمام أكثر من لاعب لصفوفه في الأيام الماضية، حيث تعد مواجهة معان "البروفة" الأخيرة لأولى البطولات الرسمية المحلية، مع إمكانية الزج بصفة أساسية في اللقاء بكل من: محمد العمواسي، محمد الكلوب، مهند خير الله، أنس بني ياسين، ناثان مافيلا، خالد زكريا، نزار الرشدان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أمين الشناينة، أحمد أبو شعيرة ورزق بني هاني.
وعلى الطرف الآخر، يأمل معان بقيادة المدير الفني ديان صالح، بإيقاف الفيصلي وتعكير أجواء الاحتفال عليه، أملا بتحقيق الفوز الذي يصل به للنقطة التاسعة وللمركز الثامن مؤقتا على سلم الترتيب، علما بأنه أجبر الوحدات صاحب المركز الثاني في البطولة الحالية على نتيجة التعادل قبل جولات عدة، فيما تعادلا بدون أهداف في اللقاء الوحيد السابق بينهما بالبطولة التنشيطية العام الماضي.
ومن المتوقع، أن يدفع صالح في المباراة أساسيا بكل من: رشيد رفيد، سليمان غزال، ليث الحيصة، أيسر صباح، إياد طملية، محمد رائد، أحمد علوش، محمد أبو شعيرة، مهدي علامة، حسين عبيدات ووليد عثماني.
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