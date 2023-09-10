الإثنين 11 أيلول 2023
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الفيصلي يطلق حملة لتعريف الجماهير بالعقوبات الآسيوية

جماهير الفيصلي خلال متابعتها لمباراة الوحدات في مباراة دوري المحترفين الأخيرة - (تصوير: أمجد الطويل)
جماهير الفيصلي خلال متابعتها لمباراة الوحدات في مباراة دوري المحترفين الأخيرة - (تصوير: أمجد الطويل)
 كثفت إدارة النادي الفيصلي وجماهيرها من حملتها المنظمة الهادفة للتوعية بتعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن العقوبات المالية والإدارية، التي قد يتعرض لها أي فريق جراء تصرفات جماهيره، خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي. اضافة اعلان
وحرصت الإدارة قبل أيام، على دعوة روابط المشجعين والالتراس والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن أفضل الطرق لإطلاع الجماهير على العقوبات على الفريق في حال خروج الجمهور عن الروح الرياضية، وبهدف توعية المشجعين وتوجيهم لاتباع السلوك المثالي والتشجيع بروح رياضية، كما هو معروف جماهير "الأزرق"، خلال مشوار الفيصلي التاريخي بدوري الأبطال، حيث ينتظر مواجهة نظيره فريق ناساف الأوزبكي في أولى مباريات الفريقين، يوم الإثنين المقبل على ستاد عمان الدولي. 
وفي ظل التعليمات المشددة والعقوبات الكبيرة من الاتحاد الآسيوي، قامت إدارة النادي بنشر التعليمات بشأن العقوبات المالية والإدارية، التي قد يتعرض لها أي فريق جراء تصرفات جماهيره، حيث تصل أقل عقوبة لأي مخالفة جماهيرية إلى 1000 دولار، بينما تبلغ أقصى عقوبة مليون دولار، مقرونة بالحرمان من المشاركة لمدة 5 سنوات.
وأشار الاتحاد الآسيوي، وفقا للتعليمات التي نشرها الفيصلي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إلى أن عقوبة إشعال الشماريخ وأضواء الليزر في حدها الأقصى تصل إلى 20 ألف دولار، فيما تبلغ عقوبة التدخين في مدرجات الملعب، أو أي مكان فيه، ورمي زجاجات الماء داخل الميدان، 5 آلاف دولار.
كما أصدرت رابطة جماهير النادي الفيصلي، بيانا حثت فيه جماهير النادي على الوقوف خلف الفريق في المشاركة الآسيوية، وضرورة التعاون مع قوات الدرك والأجهزة الأمنية لضمان الخروج من هذا الحدث الكبير بأفضل صورة.
وقال البيان: "نحن في رابطة جماهير النادي الفيصلي، نعي تماماً المسؤولية التي ستكون على عاتقنا بما يخص خدمة الجماهير وتوفير احتياجاها ما قبل وبعد المباراة، لن نبخل بذرة عرق أو جهد في هذا المحفل الكبير، ولن نكون إلا بصف الجماهير لتوفير السبل كافة، والتي من الممكن أن تجعل تنظيم الدخول والخروج والجلوس بشكل يليق بهذا الحدث الكبير، ونعلم تماماً أن جماهيرنا ستكون على الموعد كما عهدناها من قبل، بالحضور المميز والأهازيج والضجيج الذي سيكون له أثرا كبيرا على أرضية الملعب، كما نمني النفس من جماهيرنا الحبيبة الامتثال للقوانين والتعليمات لكي نتجنب تكبيد صندوق النادي أي غرامات أو عقوبات".
وأكد عضو الهيئة العامة للنادي الفيصلي محمد صقر الجبور، أن غالبية جماهير الفيصلي تتمتع بالروح الرياضية وتقوم بتشجيع الفريق في كل الملاعب داخليا وخارجيا، مطالبا الجماهير بالوقوف خلف "الزعيم" في مشواره الآسيوي، والتشجيع كما هو معروف عنهم بكل روح رياضية، وبين أن أي تجاوز للروح الرياضية يؤذي الكرة الأردنية بالدرجة الأساسية، وطلب من الجهات الأمنية، ضبط المندسين بين جمهورنا والذين يرتكبون الأعمال غير الرياضية". 
من جانبه يرى مشجع فريق الفيصلي أنس عاكف، أن عدم الالتزام بتعليمات الاتحاد الآسيوي، والخروج عن الروح الرياضية ستكلف النادي خسارة مالية ومعنوية كبيرة، تنعكس سلبيا على مشوار الفريق، وأضاف: "الإصرار على ارتكاب مثل هذه المخالفات يجعلنا نهدر الأموال، وندفع غرامات مالية أكثر من قيمة دخل المباراة من عائدات الجمهور".
وترى المشجعة بيان عمر الفاعوري، أن جماهير الفيصلي الواعية ستكون الداعم الأول للأزرق في مشواره الآسيوي، وستعمل الجماهير الأصيلة على رفع معنويات اللاعبين وتشجعهم بروح رياضية في المشوار الآسيوي، وأضافت: "الجمهور يدرك أهمية دوره الطيب في شد أزر الزعيم خلال مهمته الوطنية، لكن علينا جميعا مسؤولية مشتركة بألا نسمح لفئة قليلة جدا من بيننا بالخروج عن الروح الرياضية، وهي مسؤولية لا يمكن للنادي والأجهزة الأمنية أن تتحملها وحدهما".
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