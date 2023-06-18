الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

"الغد" تستعرض أبرز مشاهد الجولة السادسة من درع "المئوية"

الفيصلي يلامس اللقب.. عوض أول ضحايا المدربين.. وعلان يسجل الهدف الأسرع

لاعبو الفيصلي يهدون الورود لجماهير الحسين إربد - (من المصدر)
لاعبو الفيصلي يهدون الورود لجماهير الحسين إربد - (من المصدر)
 أصبح فريق الفيصلي على مقربة من المحافظة على لقب درع اتحاد الكرة "المئوية" لكرة القدم، بعد أن وسع صدارته أول من أمس بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه الوحدات والرمثا، ووصوله إلى النقطة الثامنة عشرة، وذلك قبل 5 جولات على نهاية البطولة التنشيطية.اضافة اعلان
وشهدت الجولة السادسة من الدرع فوز الفيصلي على الحسين إربد (2-1)، وتغلب الوحدات على الرمثا (1-0)، وتعادل شباب الأردن وشباب العقبة (1-1)، وتفوق سحاب على الجليل (2-1)، وتعادل الأهلي مع معان (1-1)، وتخطي مغير السرحان نظيره السلط (2-1).
وواصل الفيصلي صدارته للبطولة برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الوحدات المركز الثاني برصيد 13 نقطة ومتقدما بفارق المواجهات على الرمثا صاحب المركز الثالث، وتقدم مغيرالسرحان للمركز الرابع وبرصيد 12 نقطة، وتراجع الحسين للمركز الخامس وبرصيد 11 نقطة، وشباب العقبة سادسا برصيد 10 نقاط، 
وتستعرض "الغد" في التقرير الآتي أبرز مشاهد الأسبوع السادس من البطولة، والتي شهدت تسجيل 14 هدفا، ليصل عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 79 هدفا في 36 مباراة، بمعدل 2.1 هدف بكل مباراة، علما بأن جميع مباريات البطولة تقام على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
اللقب التاسع يقترب من "الأزرق"
اقترب الفيصلي من تحقيق اللقب التاسع ببطولة الدرع بعد فوزه على أحد الفرق المرشحة للقب، وسط أداء جيد يتصاعد من مرحلة لأخرى، رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق بسبب التحاق عدد من اللاعبين بمنتخبي الرجال والأولمبي.
واحتاجت الفرق 487 دقيقة من أجل هز شباك الفيصلي للمرة الأولى بالبطولة، بعد أن حافظ على نظافة شباكه خلال المباريات الخمس الماضية، إلى جانب تسجيله 13 هدفا كأقوى خط هجوم، ما يؤكد تفوق الفريق من الناحيتين الدفاعية والهجومية وأحقيته بالظفر بأولى البطولات المحلية.
وقدم الفيصلي والحسين أداء جيدا خلال دقائق المباراة، والتي شهدت فرصا عديدة من هنا وهناك، فيما كانت اللقطة الأبرز قبل انطلاقة المباراة هي توزيع لاعبي الفريقين الورود على الجماهير.
سيناريو إقالات المدربين ينطلق
كما جرت العادة في البطولات المحلية، تعمل إدارات الأندية على تحميل كامل المسؤولية للمدراء الفنيين في حال الإخفاق بتحقيق النتائج الإيجابية، أو هبوط مستوى الفريق وعدم تطوره من مباراة لأخرى.
ولم يحتج مدرب السلط عدنان عوض سوى 6 مباريات حتى يتم إنهاء عقده بالتراضي مع إدارة النادي، ليكون الضحية الأولى من المدربين في الموسم الحالي، مع احتمالية كبيرة بزيادة العدد مع نهاية بطولة الدرع وبدء بطولة الدوري.
علان يكسر رقم زميله عفانة 
سجل مهاجم فريق الوحدات مالك علان أسرع هدف ببطولة الدرع في شباك الرمثا، وذلك بعد مرور 32 ثانية على انطلاق المباراة، ليكسر رقم زميله المدافع دانيال عفانة الذي سجل هدفا بعد مرور 42 ثانية في شباك الحسين خلال الجولة الثانية من البطولة.
وشارك علان بصفة أساسية في لقاء الرمثا للمرة الأولى هذا الموسم، وأثبت جدارته في المشاركة باستمرار في الخط الأمامي مع الوحدات في المرحلة المقبلة، علما بأن اللاعب عاد من إصابة لحقته نهاية الموسم الماضي.
الحضور الجماهيري بازدياد و"الحمراء" تغيب
شهدت الجولة السابقة حضور أكبر عدد من الجماهير مقارنة بالجولات الماضية، حيث تابع 4854 مشجعا المباريات الست، حيث كانت قمة الفيصلي والحسين الأكثر متابعة بحضور 2771 مشجعا، مقابل تواجد 1878 مشجعا لمشاهدة لقاء الوحدات والرمثا، و205 مشجعين في بقية المباريات.
وارتفع عدد الحضور الجماهيري في البطولة إلى 20728 مشجعا خلال 32 مباراة، ما يؤكد قلة اهتمام جماهير الفرق بمتابعة البطولة من المدرجات لأسباب عديدة.
وللمرة الأولى خلال النسخة الحالية من البطولة، لم تحضر البطاقة الحمراء في الجولة السادسة، لتتوقف عدد البطاقات الموجهة نحو اللاعبين عند 6 بطاقات، مقابل وصول البطاقات الصفراء إلى 115 بطاقة.
أرقام ملفتة
للمرة الأولى في البطولة، لم ينجح الرمثا في تسجيل أي هدف وذلك في مواجهته أمام الوحدات، فيما نجح السلط بتسجيل أول هدف له في البطولة بشباك مغير السرحان، بينما سجل الحسين أول هدف في شباك الفيصلي.
وخسر الحسين والرمثا للمرة الأولى في البطولة أيضا، كما سجل فريقا شباب العقبة ومعان التعادل الأول لهما في البطولة.
وعلى صعيد منفصل، تصدر لاعب خط وسط فريق سحاب محمد الرازم صدارة الهدافين وحيدا برصيد 4 أهداف، وذلك بعد تسجيله ثنائية في مرمى الجليل.
مباريات الجولة السابعة 
الجمعة: سحاب * شباب العقبة 18:00
الأهلي * الحسين 21:30 
السبت: معان * الوحدات 18:00 
السلط * شباب الأردن 21:30
الأحد: الفيصلي * الجليل 18:00 
مغير السرحان * الرمثا 21:30 
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