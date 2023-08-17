الفيصلي ينتظر معان و "ديربي" يجمع الحسين والرمثا بدوري المحترفين اليوم

مهند جويلس

اضافة اعلان

تتواصل اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، بإقامة مبارتين، حيث يلتقي الفيصلي مع معان عند الساعة السابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يحتضن ستاد الحسن الدولي مواجهة القمة بين فريقي الحسين إربد والرمثا عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وتتطلع الفرق المتنافسة في مواجهتي اليوم بالحصول على النقاط الثلاث والبقاء في المراكز الأولى مع اختلاف الطموحات ببطولة الدوري لاحقا، إذ يمثل الدوري حلما بالنسبة للحسين إربد وجماهيره، والمحافظة على اللقب أملا للفيصلي، فيما يسعى الرمثا للبقاء مزعجا وبين الكبار، ومواصلة رحلة البقاء بدوري الأضواء بالنسبة لفريق معان.وأقيمت مساء مواجهتين في افتتاح الجولة الثالثة، إذ التقى الأهلي مع سحاب على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، فيما احتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مواجهة الجليل وشباب العقبة.وتتواصل منافسات الجولة غدا السبت بلقاء وحيد يجمع فريقي شباب الأردن (0 نقاط) والسلط (0 نقاط) على ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساء، فيما تختتم الجولة بمواجهة مغير السرحان (نقطة واحدة) والوحدات (4 نقاط) عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.الفيصلي × معانيدخل الفيصلي مواجهة اليوم بثوب فني جديد ممثل بالمدرب التونسي غازي الغرايري، والذي التحق بقيادة الفريق عقب المواجهة الماضية أمام الرمثا، حيث أبدى ملاحظاته على أداء الفريق وبدأ بترتيب أفكاره خلال التدريبات الأخيرة، بحثا عن تحقيق الهدف المطلوب مع الفيصلي.وسيحاول الغرايري بالزج بأكثر العناصر جهوزية بمواجهة معان، مع إمكانية إشراك أكبر عدد من اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الماضية، ومن أبرزهم محمد العمواسي، سالم العجالين، أنس بني ياسين، مهند خير الله، إحسان حداد، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش، أمين الشناينة، رزق بني هاني ورفيق الكامرجي.وبدوره، يأمل معان في تسجيل أفضل إنجاز له في تاريخ مواجهاته مع الفيصلي، بتحقيق الفوز الأول له بعد 6 مواجهات سابقة لم يذق بها طعم الفوز إطلاقا، حيث تعادلا في 3 مناسبات، مقابل فوز "الأزرق" في 3 مناسبات أخرى، بينما انتهت مواجهة الفريقين الشهر الماضي ببطولة الدرع بالتعادل بدون أهداف.وتنحصر خيارات المدير الفني لفريق معان ديان صالح بعدد من اللاعبين الذين حاولوا إثبات أنفسهم في الفترة الماضية، لا سيما بعد التحاق اللاعبين الأجانب الأربعة، ويبرز منهم كل من رشيد رفيد، أيسر صباح، ليث الحيصة، محمد فال، حربي أحمد، عون المحارمة، محمد رائد، أمية المعايطة، عبد الرحمن مرعي، حسين عبيدات وعبد المالك مفتاحي.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من مراد الزواهرة حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني قيس خميس وأحمد يعقوب حكما رابعا.الحسين إربد × الرمثاتنتظر جماهير الكرة المحلية وعشاق الحسين والرمثا بشكل خاص، "ديربي الشمال" المنتظر بينهما الليلة في ثاني لقاءاتهما بالموسم الحالي، بعدما مالت مواجهة الدرع بينهما لـ "الغزلان" بهدفين لهدف.وشكل الأداء الذي قدمه الحسين في الجولتين الماضيتين، بارقة أمل للجماهير التي تمني النفس بمواصلة الصدارة وتحقيق الأرقام القياسية، بالبقاء كأفضل خط هجومي ودفاعي بالوقت ذاته، مع معرفتها الكاملة بأن الاختبار الحقيقي للمدرب واللاعبين يبدأ من اليوم بمواجهة إحدى الفرق التي تقدم مستويات طيبة مؤخرا.وتتنوع خيارات موتا في لقاء الليلة، إلا أن المدرب يفضل الاستقرار في تشكيلته بالاعتماد على كل من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، مصطفى كمال، رجائي عايد، مصعب اللحام، منذر أبو عمارة، فيرناندو ناثان، محمود المرضي وحمزة الدردور.بدوره، عاش فريق الرمثا ظروفا صعبة بعد الخسارة على أرضه وبين جماهيره في الجولة الماضية من الفيصلي، ليحاول المدير الفني للفريق وسيم البزور إخراج اللاعبين من الحالة النفسية الصعبة، بضرورة التركيز على المرحلة المقبلة خشية من تكرار فقدان النقاط.ويمتلك البزور عددا من اللاعبين المتميزين في مختلف الخطوط باستثناء الخط الخلفي، الذي شهد بعض التخبطات بالآونة الاخيرة عقب مغادرة قلبي الدفاع السنغالي بكاري كوليبالي وهادي الحوراني، ليكون الاختبار الحقيقي للمدرب الذي يواجه ظرفا قاسيا، يتمثل بعدم تسجيل اللاعبين في المقام الأول.ومن المتوقع أن يبدأ البزور اللقاء بتشكيلة مكونة من مالك شلبية، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، خالد أبو عاقولة، هايل الذيابات، عبد الرحمن أبو الكأس، مجد الزعبي، إبراهيم الخب، علي العزايزة، بشار الذيابات والهادي سالم.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من أحمد فيصل حكما للساحة، المساعد الأول أحمد مؤنس، المساعد الثاني عمرو عجاج ومحمد مفيد حكما رابعا.