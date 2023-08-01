الثلاثاء 01 آب 2023
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الفيصلي ينهي خدمات المدافع العراقي ناظم

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اللاعب العراقي مصطفى ناظم
أنهت إدارة النادي الفيصلي إجراءات فسخ عقد اللاعب العراقي مصطفى ناظم بالتراضي بين الطرفين.

وثمن النادي الجهود التي قدمها اللاعب في الفترة السابقة، وتمنى له التوفيق والنجاح في قادم الأيام.اضافة اعلان

يذكر بأن ناظم مثل الفيصلي في الموسم الماضي، ونجح مع الفريق بتحقيق لقب الدوري.
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